ATACMS над Крымом, новый пакет помощи Главное на Украине на утро 4 мая

Над Крымом сбили ракеты ATACMS. СМИ сообщили о новом пакете помощи для Украины, который обсуждают на Западе

2024-05-04T09:50

2024-05-04T09:50

2024-05-04T09:51

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050365470_0:281:685:667_1920x0_80_0_0_d9c2ab3f08d147408833a24842991119.png

Об отражении воздушной атаки утром 4 мая сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс" по объектам на территории Российской Федерации", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале ведомства.Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова.Ранее стало известно, что в марте-апреле США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Так, агентство Reuters сообщало что США тайно отправили Украине ракеты ATACMS. Издание The New York Times указывало, что США передали около 100 дальнобойных ракет в рамках мартовского пакета помощи на $300 млн. По информации другого издания — Politico — ATACMS применялись Вооружёнными силами Украины и ранее, в том числе 17 апреля при атаке на аэродром в Джанкое.Позднее советник Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак предположил, что Россия приспособится к устранению дальнобойных ракет ATACMS за несколько месяцев."Как мы знаем, россияне способны адаптироваться за очень короткий период времени… Я думаю, у нас есть до двух месяцев",— заявил Ступак в комментарии изданию Newsweek.Он привёл пример со снарядами Excalibur. По словам Ступака, уровень их точности из-за работы российских средств РЭБ снизился с 70% до 6%.Проект "Рыбарь" проанализировал атаки на Крым при помощи ATACMS и предложил способы защиты от американских дальнобойных ракет."Три последних налёта оперативно-тактическими ракетами ATACMS показали, что несмотря на наличие современных противоракетных комплексов, есть нюансы со своевременным обнаружением цели при пуске. Особенно острой выглядит проблема при массированном ударе. Вполне понятно, что насыщение передовых позиций дополнительными радиолокационными постами поможет в увеличении боевых возможностей ПВО. Однако появление новых РЛС не останется незамеченным для проукраинских граждан да и нужен будет дополнительный обученный персонал. И как же быть? Частично возникшую проблему может решить размещение передовых автономных постов в море на направлении возможных ударов противника: то есть с западного северо-западного побережья Крыма, начиная от Севастополя и заканчивая Стерегущим", - указывалось в публикации в телеграм-канале проекта.Авторы отмечали, что для этой цели можно использовать списанные баржи или грузовые суда, которые уже не годятся к использованию."Они обладают достаточной площадью, их не так уж просто затопить (что весьма удобно при атаках БЭКами), да и таких "плавучих корыт" хватает. На этих баржах нужно разместить старенькие РЛС П-18 или же П-37. На базах хранения их предостаточно да и в строй можно быстро поставить. И самое важное то, что такие посты не требуют обязательного наличия расчёта. Позицию можно сделать автономной, и она будет функционировать с выносного пульта. К тому же постоянная передача данных даже не нужна: самое главное получить первые засечки. Это сократит время на принятие решения на ±40 секунд, что при ударах баллистическими ракетами довольно существенно", - отмечалось в публикации.Авторы проекта указали, что это не единственное возможное решение."Это лишь один из вариантов, который может помочь нашим подразделениям в отражении атак украинских формирований. Важно понять, что удары по Крыму и мосту будут (подготовка идёт полным ходом), а сидеть сложа руки — не самая лучшая затея. Как и в случае с ангарами для аэродромов и укрытиями, так и здесь: лучше приложить относительно небольшие усилия, чтобы облегчить выявление целей, чем затем тратить огромные ресурсы на новые самолёты и зенитно-ракетные комплексы, а также обучение личного состава", - подытожили авторы проекта.Российский военкор Александр Коц заявил, что российские ПВО приспособятся к новой угрозе, но ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы."Конечно, ПВО приспособится к новой угрозе. Но неизвестно, сколько именно ATACMS получит и уже получил Киев. Масштабный залп из нескольких десятков ракет перехватить будет сложно", - указал он.Ранее ряд западных СМИ сообщил, что Украина может использовать ATACMS для атаки на Крымский мост, которую планируют совершить в первой половине 2024 года.Новый пакет помощиСоединённые Штаты Америки ведут переговоры со странами G7 о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере $50 млрд, сообщило агентство Bloomberg.Как отмечалось в сообщении агентства, значительная часть денег будет выделена за счет сверхприбылей от замороженных российских активов, большинство которых находится в Европе.По словам информаторов агентства, знакомых с ситуацией, этот план обсуждается между странами "Большой семёрки".Также указывается, что США настаивают на достижении соглашения во время встречи лидеров "Большой семёрки" в Италии в июне. Однако, осведомлённые люди отметили, что обсуждение этой темы было сложным, и подписание соглашения может занять месяцы.Ранее Палата представителей США Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины."По поводу нашего ответа на американский закон о конфискации российских активов. Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна – у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США", - прокомментировал действия США зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он указал, что в связи с этим "ответ может быть только ассиметричным"."Кстати, не факт, что он будет менее болезненным. Речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права). Да, это сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное – их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ. И он в известном смысле есть в нашем законодательстве. Это так называемые реторсии. Ст. 1194 ГК РФ гласит: "Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц". Это правило нужно сделать шире, поскольку конфискация наших активов суть прекращение права собственности. Значит, и наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства. Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения. Fiat iustitia, et pereat mundus!" - подытожил Медведев.Ранее американские СМИ сообщали, что выделенный в апреле США пакет помощи Украине может быть последним. Об этом заявляли и некоторые американские политики.

Егор Леев

Егор Леев

