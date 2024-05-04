Кто сидел “под юбкой” Конгресса США. Выдрин о том, как Киев получил американские деньги - 04.05.2024 Украина.ру
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Кто сидел “под юбкой” Конгресса США. Выдрин о том, как Киев получил американские деньги
Кто сидел “под юбкой” Конгресса США. Выдрин о том, как Киев получил американские деньги - 04.05.2024 Украина.ру
Кто сидел “под юбкой” Конгресса США. Выдрин о том, как Киев получил американские деньги
Майк Джонсон способен одним законом ублажить целую группу интересов. Кем на самом деле является “новая политическая звезда” из Палаты представителей США, рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-05-04T06:41
2024-05-04T06:41
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Майка Джонсона некоторые называют новой суперзвездой на политической арене. Якобы умудрился со всеми договориться, и Украина теперь получит денежки.“Когда-то фразой месяца польского журнала читатели выбрали фривольную сентенцию: "Оса залетела пани Зоси под юбку. И укусила пана Яцека за руку”. Теперь примерно то же будут писать про Майка Джонсона и Конгресс”, — заявил Дмитрий Выдрин.Эксперт даже предположил, какие заголовки появятся в СМИ: “Законопроект передан в Конгресс. И попал в руки Майка Джонсона”. Назвав его шалуном, Дмитрий Выдрин добавил, что спикер Палаты представителей США ублажил одним законом целую группу интересов.У всех интересантов остался неприятный привкус "развода". Сейчас этот привкус слабо ощутим, но к американским президентским выборам превратиться в явную горечь”, — добавил Дмитрий Выдрин.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html
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новости, дмитрий выдрин, сша, украина, киев, украина.ру, конгресс сша, деньги
Новости, Дмитрий Выдрин, США, Украина, Киев, Украина.ру, Конгресс США, деньги

Кто сидел “под юбкой” Конгресса США. Выдрин о том, как Киев получил американские деньги

06:41 04.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Майк Джонсон способен одним законом ублажить целую группу интересов. Кем на самом деле является “новая политическая звезда” из Палаты представителей США, рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Майка Джонсона некоторые называют новой суперзвездой на политической арене. Якобы умудрился со всеми договориться, и Украина теперь получит денежки.
“Когда-то фразой месяца польского журнала читатели выбрали фривольную сентенцию: "Оса залетела пани Зоси под юбку. И укусила пана Яцека за руку”. Теперь примерно то же будут писать про Майка Джонсона и Конгресс”, — заявил Дмитрий Выдрин.
Эксперт даже предположил, какие заголовки появятся в СМИ: “Законопроект передан в Конгресс. И попал в руки Майка Джонсона”. Назвав его шалуном, Дмитрий Выдрин добавил, что спикер Палаты представителей США ублажил одним законом целую группу интересов.
У всех интересантов остался неприятный привкус "развода". Сейчас этот привкус слабо ощутим, но к американским президентским выборам превратиться в явную горечь”, — добавил Дмитрий Выдрин.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины читайте на сайте Украина.ру.
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