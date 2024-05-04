Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию

Спецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин