https://ukraina.ru/20240425/1054704915.html

Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины

Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины - 25.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины

США действительно нужна украинская мобилизация. Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам 100 долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то одна жизнь будет стоить уже около 1 миллиона.

2024-04-25T05:48

2024-04-25T05:48

2024-04-25T05:48

интервью

грузия

украина

запад

ес

дмитрий кулеба

мобилизация

майдан

закавказье

россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы, желающие отсидеться в Европе вместо того, чтобы воевать на фронте, не получат услуги от своей страны. Всем украинским посольствам 23 апреля был направлен документ, запрещающий оказывать услуги гражданам Украины в возрасте 18–60 лет. — Дмитрий Игнатьевич, на Западе требуют от Зеленского мобилизации еще минимум 250 тысяч человек, написал журналист Юлиан Рёпке из издания Bild. Как Вы оцениваете попытки украинского МИД и Дмитрия Кулебы вернуть сбежавших в Европу украинцев домой (то бишь на фронт)? — Скорее всего многих украинских так называемых релокантов действительно вернут в "неньку". Кого успеют — до окончания СВО на Украине и сворачивания самого проекта ЕС. Евросоюз ведь сам подневолен Вашингтону и легко пойдет под его давлением на нарушение собственных принципов защиты прав личности.Например, европейцы отменили же банковскую тайну. Утешает только то, что запас времени на подобные процедуры у европейских чиновников совсем небольшой: год или чуть больше.— В ЕС начинает появляться армия из сотен тысяч украинцев без документов. Как с этим будет справляться Европа? Загнанные в угол, озверевшие люди – не есть хорошо…— Озверение украинца заканчивается в ближайшем европейском полицейском участке. Без документов, пособий, работы, жилья сильно не повозникаешь. Поэтому я бы подобные риски не преувеличивал.— Есть мнение, что США выделили 60,8 миллиардов долларов военной помощи для Киева на условиях: массовая мобилизация нескольких сотен украинцев и смена правительства Зеленского. Как вам такая версия? — Штатам действительно нужна украинская мобилизация. Есть циничный подсчет. Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам сотку долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то он будет стоить уже около 1 миллиона за одну жизнь. Вот и посчитайте сколько американцы прикупят себе защитников своей зоны влияния. Много, но явно не достаточно.— А что значит купить "на геополитику"?— Это значит купить живую душу, которая готова стать мертвой за твои интересы. Об этом и закон по мобилизации. Что касается Зеленского, то он Запад устраивает. Более того, он даже управляет последним в духе 95 квартала. Я бы сейчас западный мир называл "96 квартал". Поэтому перемен не ожидаю. В ближайшее время, конечно.— Какие шансы стать главой украинского правительства у нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой?— Маркарова — верный солдат МВФ. Куда ее Фонд направит, там и будет стоять на посту как стойкий оловянный солдатик. Шансы стать главой правительства при поддержке МВФ у нее были до недавнего времени не плохие. Но тут об этом же задумался и глава президентского офиса. В ближайшее время выяснится кто кому "глава".— Как считаете, в чем секрет успеха Майка Джонсона, которого некоторые называют новой суперзвездой на политической арене? Дескать, умудрился со всеми договориться (даже с Трампом!) и Украина теперь получит денежки.— Когда-то фразой месяца некогда знаменитого польского журнала "Шпильки" читатели выбрали фривольную сентенцию: "Оса залетела пани Зоси под юбку. И укусила пана Яцека за руку."Теперь будут писать: "Законопроект передан в Конгресс. И попал в руки Майка Джонсона."Такой вот шалун. Способен одним законом ублажить целую группу интересов. Хотя у всех интересантов остался неприятный привкус "развода". Сейчас этот привкус слабо ощутим, но к американским президентским выборам превратиться в явную горечь.— Вторую неделю в Грузии бушуют протесты против принятия парламентом закона об иноагентах. Десятки, если не сотни, арестованных. Покалеченные полицейские. Фактически не работающие вузы… И все из-за того, чтобы заблокировать принятие закона, аналогичного тем, которые много лет действуют в ЕС и США. Не абсурдны ли подобные действия со стороны, в основном, студентов, которые декларируют именно прозападный вектор? Вы, как я помню, неплохо знаете эту страну, родились на Кавказе, преподавали бывшему студенту Михаилу Саакашвили. Каково ваше мнение о ситуации?— Начну с символики. Когда в Киеве начался Майдан и была заблокирована площадь "Независимости", я сказал себе: " Прощай независимость страны!" Сейчас в Тбилиси фактически заблокирована площадь "Свободы"… Аналогия ясна? Видимо мало горячим грузинам было потерять стратегически важные территории. Потеряют остатки свобод. Но это их выбор. Сейчас о другом — о причинах и мотивах протестов. Некогда, ко мне обратился мой хороший знакомый, один из последних энциклопедистов Европы, знаток истории и философии, полиглот, музыкант. Он попросил организовать ему встречу с тогда еще действующим президентом Грузии — упомянутым вами Саакашвили. Я и организовал. Расстались они после общения ярыми оппонентами, если не врагами.— Не сошлись взглядами ?— Не сошлись снами. Мой приятель поведал Михаилу свой аллегорический подход к оценке метафизической значимости Грузии. Он рассказал, как волшебный Байрон создал в своей поэзии образ Греции — сладкого сна Британии. Мол, для бриттов в их дождливой и холодной стране всегда была отдушина: сон о солнечной прекрасной земле, где всегда тепло, вино божественно, а девушки восхитительны. И измученный туманом и виски британец знал, что может этот сон сделать явью, уплыв на клипере в свою мечту.При этом, мало кто реально уплывал и узнавал, как промозглы зимние элладские ночи, насколько кисла местная рецина, какие усатые заморские красавицы…А Грузия, по мнению моего просвещенного коллеги, целые века была сладким сном Российской империи. С подобными же романтическими мифами о климате, вине и статных горянках. Только вот, Россия, в отличие от Британии, еще и не мало инвестировала в свой сладкий сон.Поэтому, говорил философ, не будите Россию — оставайтесь ее сном. А то приснитесь еще Западу с его гендерными фантазиями. Или, даже, станете эротическими снами Турции…После этого, Михаил и выгнал энциклопедиста. Потом свергли и даже посадили его самого. Но вот сейчас вдруг вспыхнули протесты. Их суть — ублажение Запада своей покладистостью, покорностью, податливостью. Мол, мы даже запретим любые законы, которые приоткрывают зависимость гордой Грузии от западных грантов, пособий, подачек. Покупайте у нас кого угодно, закон закроет на это глаза…— Что с этим всем делать?— А зачем?— Закавказье традиционно называют подбрюшьем России. Наши национальные интересы требуют пристального внимания к этому направлению.— Не уверен. После того как мировая геополитика поменяла в корне свою архитектуру, после того как базовым ее треком стал не Восток-Запад, а Север-Юг, Грузия перестала быть значимой и знаковой для РФ территорией. Кроме ностальгии в духе "Мимино". Поэтому эмоционально мы сочувствуем ситуации. А рассудочно — пожимаем плечами: ваш выбор, живите как знаете, снитесь кому хотите…То есть, Россия в процессе не участвует, но Запад вовлечен по полной. Мы избавляемся от иллюзий, а наши оппоненты ими живут. Они до сих пор считают, что через этот "медвежий угол" создадут нам критические проблемы. Сладких им снов.— Вы упомянули про турецкие сны. Есть ли кроме западного еще и турецкий след в грузинских событиях?— Пока не вижу. Хотя, что-то ж вальяжным туркам снится в любимых ими батумских отелях, да еще и в горячих объятиях? Но пока османам в геополитическом плане не до этой локации. Слишком много внимания забирает не их северный, а южный вектор.Анкара явно мечтает стать главным модератором отношений Израиля и ХАМАС. Если не задался Стамбул по "украинской проблеме", почему бы не перезапустить его по "палестинской проблеме". Примерно такая у них логика. А это требует громадных сил и ресурсов.Кроме того в Турции есть собственная внутриполитическая проблема, зеркально схожая с грузинской. Я ее метафорически называю "трусы и усы". Помните, одним из символов и мотиваторов киевского Майдана стали кружевные трусики. Мол, победим власть и все будем ходить в таких. То есть, трусы, или ажурные стринги, фактически стали тогда символом и знаменем западного мира.А символом уважения национальных традиций, главных исторических ценностей, архетипичного семейного уклада и Грузии, и Турции являются усы патриарха, главы рода. Вот и выбирают между трусами и усами. А это не такой простой выбор, как на первый взгляд кажется.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html

https://ukraina.ru/20240421/1054628770.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, грузия, украина, запад, ес, дмитрий кулеба, мобилизация, майдан, закавказье, россия, сша, беженцы