https://ukraina.ru/20240502/1054851637.html

Блинкен комом, новый Путин в Индии и сирийское возрождение. Союзники России за неделю

Блинкен комом, новый Путин в Индии и сирийское возрождение. Союзники России за неделю - 02.05.2024 Украина.ру

Блинкен комом, новый Путин в Индии и сирийское возрождение. Союзники России за неделю

Обзор происходящего в странах-союзниках России за неделю

2024-05-02T16:15

2024-05-02T16:15

2024-05-02T17:19

эксклюзив

украина

китай

индия

сша

сирия

энтони блинкен

экономика

си цзиньпин

пентагон

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Прагматизм: китайский ответ АмерикеВизит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай практически мгновенно продемонстрировал, что состояние американо-китайских отношений остается крайне проблемным – если не сказать больше.Очередная попытка надавить на Пекин, требуя от него отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, вполне закономерно не принесла результатов, на которые рассчитывали в Белом доме.Об этом лучше всего свидетельствует реакция самого Блинкена.Вернувшись из поездки в Китайскую Народную Республику, он дал интервью телеканалу CNN, заявив о том, что США якобы обнаружили доказательства попыток повлиять на исход грядущих президентских выборов в Америке со стороны Пекина.Такая концовка дипломатического визита сама по себе лучше всего говорит о его бесплодных результатах. Причем подобные голословные обвинения звучат не в первый раз и нередко имеют далеко идущие последствия для международной политики.Похожие измышления, которые озвучивали представители предвыборного штаба Хиллари Клинтон, ускорили процесс катастрофической деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Хотя выдвинутые против россиян обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года впоследствии не подтвердились по итогам многочисленных расследований и были признаны американцами фейком.Заявление Блинкена тоже не содержало никаких фактических доказательств, а китайская сторона немедленно опровергла их на официальном уровне."Американские выборы являются внутренним делом США. Китай никогда не интересовался этим, и не будет каким-либо образом вмешиваться. В то же время мы решительно выступаем против того, чтобы кто-либо использовал Китай в избирательных целях и наносил ущерб интересам КНР. США следует прекратить поливать Китай грязью", – заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.Кроме того, в Пекине в очередной раз сообщили о том, что что Америка проводит против китайцев необъявленную экономическую войну. Потому что и Энтони Блинкен, и министр финансов США КНР Джанет Йеллен, посетившая КНР накануне поездки, фактически требовали от Пекина ограничить торговлю дешевыми китайскими товарами, с которыми не может конкурировать продукция американцев и европейцев."Вашингтон намеревается сдержать развитие Китая с помощью распространения нарратива об избыточных мощностях в китайской экономике", – сказал глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на пресс-конференции по итогам визита Блинкена.Это говорит о том, что напряжение между США и КНР сохраняется не только в сфере политики, но и в области глобальной экономики, указывая на серьезность существующих противоречий.Американцы вновь пытаются набросить на китайцев санкционную удавку.Двадцать китайских компаний попали под санкции Белого дома по обвинению в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом России.Однако, невзирая на все западные ультиматумы, согласно данным официальной статистики, грузоперевозки на российско-китайской границе выросли на 27,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года."Разумеется, китайцы с их прагматизмом пытаются извлечь максимум из сложившейся ситуации в треугольнике Россия-Китай-США, они были бы не китайцами, если бы действовали не так – не разрушая существующие торговые связи с США до конца, усилить связи с российской экономикой, получить свой объем выгод – обычно это за скобками для любого адекватного наблюдателя и участника рынка.Россия также получает свои выгоды от сотрудничества с Китаем и сказать, что взаимодействие крайне выгодно одной стороне и крайне невыгодно другой по совокупности торговой номенклатуры – нельзя. Весь этот прагматизм не противоречит противостоянию с США, а дополняет его", – отмечает по этому поводу китаист Николай Вавилов.Одновременно с этим в Америке намереваются захватить контроль над популярным китайским видеохостингом TikTok – причем, судя по заявлению Урсулы фон дер Ляйен, к репрессиям против этой соцсети склоняют и европейцев.При этом общеизвестно, что руководство КНР не использовало TikTok в своих целях. В отличие от самих американцев, активно продвигающих собственные политические интересы с помощью ручных западных социальных сетей.В то же время, Пекин предоставляет на американское давление асимметричный, однако по-своему эффективный ответ.Как сообщают в американском Госдепе, китайская сторона отказалась от продолжения переговоров с США по вопросу контроля над ядерными вооружениями. А это ставит на паузу стратегическую военную коммуникацию Пекина с Вашингтоном, вопреки усилиям Белого дома.Министр обороны США Ллойд Остин в очередной раз отметил, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовыми к конфликту с Китаем. Хотя западные военные эксперты давно предупреждают, что еще один серьезный конфликт – на этот раз, на Тихоокеанском театре – Пентагон просто не вынесет.Поездка в Европу, которую впервые за последние пять лет собирается совершить председатель КНР Си Цзиньпин, тоже имеет знаковый подтекст, который легко читают в США и во всем мире.Начиная с 5 мая китайский лидер посетит Францию, Сербию и Венгрию, рассчитывая обсудить в ходе этой поездки важные политические и экономические вопросы.Причем, по данным Bloomberg, поездка Си Цзиньпина в Белград может быть символически приурочена к 25-й годовщине бомбардировки посольства Китая, которую осуществило 7 мая 1999 НАТО во время агрессии против Югославии – когда, в результате попадания ракеты, погибли трое китайских журналистов.Таким образом, председатель Си напомнит, что у китайцев есть хорошая память, но, в то же время, нет никаких иллюзий по поводу западной политики. Потому что она всегда основана на давлении с позиции силы и последовательно игнорирует нормы международного права, лицемерно апеллируя к моральным ценностям и миролюбию.Экономическая ситуация в КНР продолжает при этом стабилизироваться – что тоже важно для отношений с Россией. Коммунистическая партия Китая назначила на июль важный пленум Центрального комитета, посвященный решению экономических вопросов.Уже ясно, что китайскому обществу будут предложены новые инфраструктурные проекты – наряду с теми, которые реализуются уже в наши дни, улучшая качество жизни китайцев и повышая международный авторитет Поднебесной.К примеру, протяженность автомобильных дорог за последние двадцать лет увеличилась в КНР с 1,87 млн км до 5,44 млн км при среднегодовом приросте 180 тысяч километров – что, по сути, является мировым рекордом.Стоит сделать характерный штрих – несмотря на индустриальное развитие страны, китайское руководство всерьез занято проблемами экологии, стремясь восстановить окружающую среду после промышленного скачка девяностых.Уже сегодня КНР высаживает больше лесов, чем все остальные страны мира вместе взятые. В обозримом будущем это позволит Китаю решить сразу две серьезнейшие проблемы – избавить страну от пылевых бурь, которые поднимаются на обезлесенных пустошах и окончательно обезопасить себя от угрозы неконтролируемых разливов великих китайских рек.Индия – активизация экономического сотрудничестваИндия – еще один важный член альянса БРИКС – тоже активизирует экономические контакты с Россией, несмотря на запреты и угрозы со стороны Запада. Потому что такая торговля приносит ее участникам большую выгоду. А в Дели, как и в Пекине, предпочитают вести прагматичную политику в области международной торговли. Например, для того, чтобы приобретать российскую нефть, несмотря на то, что западные компании перестали страховать российские танкеры. Как пишет западная пресса, три российские компании получили от главного управления морского транспорта Индии разрешение на осуществление морского страхования до 20 февраля 2025 года. А срок лицензии страховой компании "Ингосстрах" продлен до марта 2029 года.Россия выступает на сегодня основным поставщиком сырой нефти в Индию, которая крайне зависима от стабильных поставок энергоносителей. В апреле индийцы покупали у россиян около 1,72 млн баррелей нефти в день – а это наибольший показатель за последние полгода.Однако экономическое сотрудничество между двумя дружественными странами отнюдь не ограничивается топливными поставками.Москва также торгует с Индией удобрениями, которые составляют еще один важный сегмент высокорентабельной глобальной торговли.Доля российских компаний на рынке удобрений Индии увеличилась с 23% до 34%. На сегодня Индия является вторым покупателем российских удобрений после Бразилии – поскольку дешевое продовольствие имеет для этих огромных и быстро растущих стран не меньшее значение, чем доступное топливо.Продолжается и торговля оружием, которая восходит еще к эпохе СССР, когда индийская армия была укомплектована преимущественно советскими вооружениями."На данный момент Россия все же остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию", – пишет об этом издание South China Morning Post.Стороны работают над проблемой платежей во взаиморасчетах, чтобы они не застревали на счетах из-за незаконных западных санкций.Согласно информации в СМИ, россияне предлагают Резервному банку Индии разрешить использование рупий для вложения в индийские ценные бумаги. Потому что целый ряд крупных финансовых организаций России имеют в Индии статус иностранного портфельного инвестора. А с акциями и ценными бумагами можно проводить различные операции, невзирая на рестрикции США.Кроме того, санкции можно обойти и другим путем – используя вырученные во время взаимной торговли рупии для оплаты экспорта в третьи страны.Поэтому сотрудничество между двумя странами продолжается с достаточной активностью, на фоне стабильных политических отношений.Один из лидеров индийской оппозиции назвал на днях индийского премьер-министра Нарендру Моди "новым Путиным". Согласно всем прогнозам, Моди одержит на предстоящих выборах уверенную победу. А экономический рост в Индии прогнозируется в текущем году на уровне 6,6%.Сирия – возрождение страныСирийская Арабская Республика по-прежнему находится сегодня в процессе борьбы за воссоединение и возрождение страны, где в ряде регионов до сих пор незаконно присутствуют западные войска.Кроме того, сирийская территория – включая столицу Дамаск – систематически обстреливается израильской армией в нарушение международного права и с позволения все того же Запада. А это постоянно дестабилизирует политическую обстановку.Стране угрожали хорошо организованные и вооруженные террористы, и отражение этой угрозы во многом является результатом союзной поддержки со стороны России, которая вмешалась в события в критический момент для сирийцев.Причем, ситуация в этой арабской стране напоминает об истории развития украинского кризиса."Соединенные Штаты, очевидно, вмешались во внутренние дела Сирии и Украины. Они откровенно пытались свергнуть Асада, развязали гражданскую войну в его стране, а сейчас продолжают воровать сирийскую нефть и продовольствие.На Украине тоже все ясно. Тот факт, что США устроили там государственный переворот в 2014 году даже нашел отражение в телевыступлениях Обамы", – напоминает об этом влиятельное турецкое издание Cumhuriyet.Тем не менее, Сирия постепенно налаживает жизнь в этих сложных условиях, во многом именно благодаря поддержке Москвы – которая, помимо всего прочего, помогает Дамаску в дипломатическом диалоге с арабскими странами, Тегераном и Анкарой.Это позволило частично восстановить разрушенные в ходе боев с террористами города, сделать первые шаги, направленные на возрождение промышленности и сельского хозяйства, вернуть домой часть беженцев и ликвидировать угрозу голода.В Сирию возвращается стабильность – и президент страны Башар Асад поблагодарил за это Россию в своем интервью, отмечая, что она помогает защищать то, что разрушает и уничтожает в своих интересах Запад:"СВО исправит ход истории, не изменит ее или заново напишет, а именно исправит. Россия, как могучая держава, сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран. Для меня нет разницы в том, где Россия борется с мировым террором – в Сирии или на Украине. Враг-то один.Россия укрепляет мировую стабильность в политическом и военном аспекте, и делает она это, потому что сама пострадала. Ведь распад СССР не был внезапным, к нему привела целенаправленная работа по стравливанию малых народов, исторически проживавших вместе".

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Александр Сокуренко

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