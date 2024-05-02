https://ukraina.ru/20240502/1054851068.html

Тульским оборонным предприятиям нужны новые цеха - Дюмин на встрече с Путиным

Тульским оборонным предприятиям нужны новые цеха - Дюмин на встрече с Путиным - 02.05.2024 Украина.ру

Тульским оборонным предприятиям нужны новые цеха - Дюмин на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым 2 мая похвалил его за впечатляющий рост промышленного производства

2024-05-02T14:40

2024-05-02T14:40

2024-05-02T14:40

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владимир путин

губернатор

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Дюмин напомнил, что власти региона и Тулы, являющейся оружейной столицей страны, работают на поддержку оборонных предприятий.Он отметил работу руководителей предприятий, инженеров, конструкторов - всего персонала, который с ответственностью и пониманием выполняет поставленные задачи. Губернатор уточнил, что наращиваются производственные мощности оборонных предприятий.В 2022-2023 годах на оборонные предприятия региона дополнительно трудоустроили порядка 17 тысяч человек, в 2024 году планируется набрать еще восемь тысяч человек.Также Дюмин доложил главе государства, что региону требуются новые цеха и корпуса для оборонных предприятий, так как их производственные мощности постоянно наращиваются.Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в феврале 2016 года, в сентябре 2016 года был избран губернатором. В сентябре 2021 года его избрали главой региона на второй срок.

https://ukraina.ru/20240502/1054839244.html

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оборона, новости, россия, владимир путин, губернатор