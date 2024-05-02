Главное за ночь 2 мая
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Ночью украинские БПЛА были уничтожены ПВО над Брянской, Ростовской и Смоленской областями. В Орловской области дронам удалось повредить энергетический объект.
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило региональное УФСБ.
По итогам СВО понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия трагедии в Одессе.
Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
В центре Тбилиси стало тихо: дворники вышли разбирать баррикады, протестующие в основной массе ретировались.