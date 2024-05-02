Главное за ночь 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 2 мая
Главное за ночь 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 мая
Ночью украинские БПЛА были уничтожены ПВО над Брянской, Ростовской и Смоленской областями. В Орловской области дронам удалось повредить энергетический объект. Украина.ру, 02.05.2024
2024-05-02T08:03
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Ночью украинские БПЛА были уничтожены ПВО над Брянской, Ростовской и Смоленской областями. В Орловской области дронам удалось повредить энергетический объект.Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило региональное УФСБ.По итогам СВО понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия трагедии в Одессе.Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.В центре Тбилиси стало тихо: дворники вышли разбирать баррикады, протестующие в основной массе ретировались.
https://ukraina.ru/20240502/1054839417.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, совет федерации, мвф, шпионаж, шпионы, пво
Новости, Украина, Совет Федерации, МВФ, шпионаж, шпионы, ПВО

Главное за ночь 2 мая

08:03 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Парламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Ночью украинские БПЛА были уничтожены ПВО над Брянской, Ростовской и Смоленской областями. В Орловской области дронам удалось повредить энергетический объект.
Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило региональное УФСБ.
По итогам СВО понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия трагедии в Одессе.
Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
В центре Тбилиси стало тихо: дворники вышли разбирать баррикады, протестующие в основной массе ретировались.
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
07:49
Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночьРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ
 
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08:29Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации
08:27Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года
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