https://ukraina.ru/20240502/1054839584.html

Главное за ночь 2 мая

Главное за ночь 2 мая - 02.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 2 мая

Ночью украинские БПЛА были уничтожены ПВО над Брянской, Ростовской и Смоленской областями. В Орловской области дронам удалось повредить энергетический объект. Украина.ру, 02.05.2024

2024-05-02T08:03

2024-05-02T08:03

2024-05-02T08:03

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Ночью украинские БПЛА были уничтожены ПВО над Брянской, Ростовской и Смоленской областями. В Орловской области дронам удалось повредить энергетический объект.Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР минобороны Украины, сообщило региональное УФСБ.По итогам СВО понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия трагедии в Одессе.Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.В центре Тбилиси стало тихо: дворники вышли разбирать баррикады, протестующие в основной массе ретировались.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, совет федерации, мвф, шпионаж, шпионы, пво