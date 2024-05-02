https://ukraina.ru/20240502/1054839244.html
Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ - 02.05.2024 Украина.ру
Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило местное издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в аппарате Зеленского
2024-05-02T07:30
2024-05-02T07:30
2024-05-02T07:31
новости
украина
рустем умеров
андрей ермак
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141827_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_644543e3b8be045bb0bf1a0cdfc18f8a.jpg.webp
Его хотят перевести на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Александр Кубраков.Утверждается, что цель такой перестановки - увольнение главой Офиса президента Андреем Ермаком всех неподконтрольных ему министров, в числе которых якобы и Кубраков.В свою очередь министерство обороны, как сообщают источники "Цензора", должен будет возглавить некий "максимально медийный" представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье назначение должно создать положительный пиар-эффект. При этом конкретные кандидаты на эту должность не упоминаются.Накануне Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Указ о назначении нового руководителя департамента пока не опубликован.
https://ukraina.ru/20240426/1054761323.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141827_4:0:1204:900_1920x0_80_0_0_8c356fed9f484a567e06d6a94e773616.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рустем умеров, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента
Новости, Украина, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента
Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
07:30 02.05.2024 (обновлено: 07:31 02.05.2024)
Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило местное издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в аппарате Зеленского
Его хотят перевести на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Александр Кубраков.
Утверждается, что цель такой перестановки - увольнение главой Офиса президента Андреем Ермаком всех неподконтрольных ему министров, в числе которых якобы и Кубраков.
В свою очередь министерство обороны, как сообщают источники "Цензора", должен будет возглавить некий "максимально медийный" представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье назначение должно создать положительный пиар-эффект.
При этом конкретные кандидаты на эту должность не упоминаются.
Накануне Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Указ о назначении нового руководителя департамента пока не опубликован.