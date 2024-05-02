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Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ

Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ - 02.05.2024 Украина.ру

Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ

Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило местное издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в аппарате Зеленского

2024-05-02T07:30

2024-05-02T07:30

2024-05-02T07:31

новости

украина

рустем умеров

андрей ермак

владимир зеленский

вооруженные силы украины

офис президента

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Его хотят перевести на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Александр Кубраков.Утверждается, что цель такой перестановки - увольнение главой Офиса президента Андреем Ермаком всех неподконтрольных ему министров, в числе которых якобы и Кубраков.В свою очередь министерство обороны, как сообщают источники "Цензора", должен будет возглавить некий "максимально медийный" представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье назначение должно создать положительный пиар-эффект. При этом конкретные кандидаты на эту должность не упоминаются.Накануне Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Указ о назначении нового руководителя департамента пока не опубликован.

https://ukraina.ru/20240426/1054761323.html

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новости, украина, рустем умеров, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента