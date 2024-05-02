Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ - 02.05.2024 Украина.ру
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Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ - 02.05.2024 Украина.ру
Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило местное издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в аппарате Зеленского
2024-05-02T07:30
2024-05-02T07:31
новости
украина
рустем умеров
андрей ермак
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
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Его хотят перевести на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Александр Кубраков.Утверждается, что цель такой перестановки - увольнение главой Офиса президента Андреем Ермаком всех неподконтрольных ему министров, в числе которых якобы и Кубраков.В свою очередь министерство обороны, как сообщают источники "Цензора", должен будет возглавить некий "максимально медийный" представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье назначение должно создать положительный пиар-эффект. При этом конкретные кандидаты на эту должность не упоминаются.Накануне Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Указ о назначении нового руководителя департамента пока не опубликован.
https://ukraina.ru/20240426/1054761323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, рустем умеров, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента
Новости, Украина, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента

Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ

07:30 02.05.2024 (обновлено: 07:31 02.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило местное издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в аппарате Зеленского
Его хотят перевести на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Александр Кубраков.
Утверждается, что цель такой перестановки - увольнение главой Офиса президента Андреем Ермаком всех неподконтрольных ему министров, в числе которых якобы и Кубраков.
В свою очередь министерство обороны, как сообщают источники "Цензора", должен будет возглавить некий "максимально медийный" представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье назначение должно создать положительный пиар-эффект.
При этом конкретные кандидаты на эту должность не упоминаются.
Накануне Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. Указ о назначении нового руководителя департамента пока не опубликован.
Зеленский
26 апреля, 18:18
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Сил поддержки армии страны Александра Яковца. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства
 
НовостиУкраинаРустем УмеровАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президента
 
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