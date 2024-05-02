Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США - 02.05.2024 Украина.ру
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Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США
Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США - 02.05.2024 Украина.ру
Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США
США требуют от Зеленского мобилизации украинцев. Как американцы ведут циничный подсчет человеческих жизней, рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
2024-05-02T04:53
2024-05-02T04:53
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Есть мнение, что США выделили 60,8 миллиардов долларов военной помощи для Киева на условиях: массовая мобилизация нескольких сотен украинцев и смена правительства Зеленского.“Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам сто долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то он будет стоить уже около 1 миллиона за одну жизнь”, — рассказал политолог Дмитрий Выдрин, опираясь на сумму выделенных США средств и потери Украины.Эксперт также добавил, что такой циничный подход к человеческим жизням обусловлен желанием американцев “прикупить” защитников своей зоны влияния.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, дмитрий выдрин, владимир зеленский, ес
Новости, США, Украина, Киев, Дмитрий Выдрин, Владимир Зеленский, ЕС

Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США

04:53 02.05.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
США требуют от Зеленского мобилизации украинцев. Как американцы ведут циничный подсчет человеческих жизней, рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
Есть мнение, что США выделили 60,8 миллиардов долларов военной помощи для Киева на условиях: массовая мобилизация нескольких сотен украинцев и смена правительства Зеленского.
“Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам сто долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то он будет стоить уже около 1 миллиона за одну жизнь”, — рассказал политолог Дмитрий Выдрин, опираясь на сумму выделенных США средств и потери Украины.
Эксперт также добавил, что такой циничный подход к человеческим жизням обусловлен желанием американцев “прикупить” защитников своей зоны влияния.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаКиевДмитрий ВыдринВладимир ЗеленскийЕС
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Наступать на Калининград через Прибалтику далеко: Ищенко о том, почему Минску придется воевать с Польшей
04:53Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США
04:47"Курс президента Молдавии — это самоубийство". Максим Бардин об оппозиции против Майи Санду
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