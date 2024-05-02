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Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США

Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США - 02.05.2024 Украина.ру

Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США

США требуют от Зеленского мобилизации украинцев. Как американцы ведут циничный подсчет человеческих жизней, рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2024-05-02T04:53

2024-05-02T04:53

2024-05-02T04:53

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Есть мнение, что США выделили 60,8 миллиардов долларов военной помощи для Киева на условиях: массовая мобилизация нескольких сотен украинцев и смена правительства Зеленского.“Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам сто долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то он будет стоить уже около 1 миллиона за одну жизнь”, — рассказал политолог Дмитрий Выдрин, опираясь на сумму выделенных США средств и потери Украины.Эксперт также добавил, что такой циничный подход к человеческим жизням обусловлен желанием американцев “прикупить” защитников своей зоны влияния.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины читайте на сайте Украина.ру.

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