https://ukraina.ru/20261020/evropa-predlozhit-putinu-dva-varianta-mira-na-ukraine--financial-times-1083931776.html

Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times

Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times - 20.10.2026 Украина.ру

Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times

Евросоюз может предложить президенту Владимиру Путину два варианта мирного урегулирования на Украине — оба могут усилить настороженность России. Об этом говорится в опубликованной в ночь на 20 октября в The Financial Times статье британского обозревателя Гидеона Рахмана

2026-10-20T07:45

2026-10-20T07:45

2026-10-20T07:45

украина.ру

новости

европа

ес

нато

евросоюз

еврокомиссия

россия

владимир путин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0c/1080143954_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_95a625c17dfe5bedfe41ea163b698c3b.jpg

Путин ранее неоднократно заявлял о желании России как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Однако со стороны киевского режима аналогичного желания не наблюдается."Осторожность России в вопросе взаимодействия с европейцами может усилиться из-за того, какие именно предложения могут быть вынесены на обсуждение. Если и когда состоятся переговоры европейцев с Путиным, то российскому лидеру, вероятно, будут предложены два возможных пути к миру", — написал Рахман.Он полагает, что первый вариант, который Путину предложит Европа, будет основан на заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Второй вариант предполагает размен — Украина уступит России оставшуюся часть Донбасса, но при этом вступит в НАТО.По словам Рахмана, европейцы "не уверены", что Россия примет один из этих вариантов. Однако они "всё равно считают важным начать с русскими прямые переговоры".Подробнее о неприемлемости для России всех предложений коллективного Запада - в интервью профессора, заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Олега Иванова Мирный план Запада по Украине — ловушка: эксперт раскрыл, чем он плох.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/rossiya-zakroet-ukrainskiy-proekt-nostradamus-iz-kitaya-sdelal-shokiruyuschiy-prognoz-na-2027-god-1083912283.html

европа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, европа, ес, нато, евросоюз, еврокомиссия, россия, владимир путин, украина, financial times, война на украине, чем закончится война на украине, переговоры по украине 2026, сво