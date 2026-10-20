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Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times - 20.10.2026 Украина.ру
Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
Евросоюз может предложить президенту Владимиру Путину два варианта мирного урегулирования на Украине — оба могут усилить настороженность России. Об этом говорится в опубликованной в ночь на 20 октября в The Financial Times статье британского обозревателя Гидеона Рахмана
2026-10-20T07:45
2026-10-20T07:45
2026-10-20T07:45
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Путин ранее неоднократно заявлял о желании России как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Однако со стороны киевского режима аналогичного желания не наблюдается."Осторожность России в вопросе взаимодействия с европейцами может усилиться из-за того, какие именно предложения могут быть вынесены на обсуждение. Если и когда состоятся переговоры европейцев с Путиным, то российскому лидеру, вероятно, будут предложены два возможных пути к миру", — написал Рахман.Он полагает, что первый вариант, который Путину предложит Европа, будет основан на заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Второй вариант предполагает размен — Украина уступит России оставшуюся часть Донбасса, но при этом вступит в НАТО.По словам Рахмана, европейцы "не уверены", что Россия примет один из этих вариантов. Однако они "всё равно считают важным начать с русскими прямые переговоры".Подробнее о неприемлемости для России всех предложений коллективного Запада - в интервью профессора, заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Олега Иванова Мирный план Запада по Украине — ловушка: эксперт раскрыл, чем он плох.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Европа, ЕС, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Владимир Путин, Украина, Financial Times, война на Украине, чем закончится война на Украине, Переговоры по Украине 2026, СВО
Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
Евросоюз может предложить президенту Владимиру Путину два варианта мирного урегулирования на Украине — оба могут усилить настороженность России. Об этом говорится в опубликованной в ночь на 20 октября в The Financial Times статье британского обозревателя Гидеона Рахмана
Путин ранее неоднократно заявлял о желании России как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Однако со стороны киевского режима аналогичного желания не наблюдается.
"Осторожность России в вопросе взаимодействия с европейцами может усилиться из-за того, какие именно предложения могут быть вынесены на обсуждение. Если и когда состоятся переговоры европейцев с Путиным, то российскому лидеру, вероятно, будут предложены два возможных пути к миру", — написал Рахман.
Он полагает, что первый вариант, который Путину предложит Европа, будет основан на заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Второй вариант предполагает размен — Украина уступит России оставшуюся часть Донбасса, но при этом вступит в НАТО.
По словам Рахмана, европейцы "не уверены", что Россия примет один из этих вариантов. Однако они "всё равно считают важным начать с русскими прямые переговоры".
Подробнее о неприемлемости для России всех предложений коллективного Запада - в интервью профессора, заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Олега Иванова Мирный план Запада по Украине — ловушка: эксперт раскрыл, чем он плох. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.