Атака на НПЗ. Главное на Украине на утро 1 мая

Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ

2024-05-01T10:09

2024-05-01T10:09

2024-05-01T10:09

Об атаке беспилотников утром 1 мая сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 6 украинских беспилотных летательных аппарата из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - указывалось в сообщении.Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях украинской атаки."Всего, по уточнённым данным, ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа. Пострадавших нет. В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери. Обязательно окажем всю необходимую помощь в восстановлении имущества", - отметил Гусев.Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого лётной тематике, рассказал об украинской тактике, применявшейся для атаки на этот регион."Минимум 4 БПЛА самолётного типа попадали в Воронежской области совершив "хлопок". Похоже что украинские военные не в первый раз запускают их по руслу реки Дон и уже с реки они доворачивают на цели. Но РЭБ сбивает навигацию и они падают куда попало. Видно в теплак их далеко, слышно минуты за три, поэтому укрыться времени полно, причем вполне слышно когда дрон переходит на пикирование на "цель". Летят медленно, метрах на 50. Сообщение МЧС приходит где‐то через пару минут после первых взрывов", - указал он.Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Он поблагодарил российских военных.Об атаке рассказал и губернатор Рязанской области Павел Малков."Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка", - отметил он.В то же время, как сообщили СМИ, от атаки мог пострадать Рязанский НПЗ."Беспилотники атаковали Рязанский НПЗ. Там начался пожар. По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Очевидцы сообщают о том, что был слышен гул, а потом произошли два взрыва. Сейчас на нефтеперерабатывающем заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Официального подтверждения пока нет", - написал телеграм-канал Baza.Видео с места событий также опубликовал первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Ранее, в декабре 2023 года, украинский политический аналитик Тарас Загородний пояснял логику ударов украинцев по НПЗ."Где слабые места у российской экономики? Я считаю, что нужно брать, как американцы во Вторую мировую войну: они же не бомбили все города, они высчитали — так, нужно в действительности уничтожить два сектора промышленности Германии. Это производство бензина из угля потому, что нет угля и бензина и всё останавливается. И следующее, как вы думаете, что они выбрали? Подшипники. У Шпеера в его воспоминаниях тоже есть, что подшипники были. Потому что нет подшипников — нет двигателей. И не нужно распылять свой ресурс, чтобы полностью уничтожать промышленность Германии. Подшипники тогда, чипы — сейчас. Асимметричность во всём. Где слабость России? В нефтепереработке. Если будет уничтожено нефтеперерабатывающее предприятие, его нельзя будет восстановить, ведь всё оборудование западное. Китай тут не может ничем помочь, и Иран не сможет, и Северная Корея не сможет. Поэтому если мы берём ассиметричную стратегию, то уничтожение глубину, условно, тысячи километров всех НПЗ, то, извините, мы наносим такой ущерб России, что она не будет иметь возможности танки дизелем заправлять. Или они будут перераспределять так ресурс, что у них экономика остановится", - рассказывал украинский политический эксперт Тарас Загородний.Позднее стало известно, что против ударов по НПЗ выступают США. Об этом сообщил ряд американских СМИ, указав, что Белый Дом опасается негативного влияния ударов на мировой рынок энергоносителей.В марте президент Украины Владимир Зеленский признал правдивость этих сообщений. По его словам, США действительно обеспокоены украинскими ударами по российским НПЗ."Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]", - заявил он в интервью The Washington Post.Вместе с тем в апреле британское издание The Economist сообщило, что все заявления Запада об обеспокоенности ударами по НПЗ — блеф.Так, в комментарии изданию один из украинских производителей БПЛА заявил, что не все представители США на Украине соглашаются с официальными призывами о прекращении ударов по РФ. Так, он заявил, что американцы "подмигивали", когда передавали официальное предупреждение."Они в частном порядке говорят нам, чтобы мы продолжали", — заявил неназванный производитель дронов.По его словам, в ближайшее время украинская программа БПЛА будет расширяться, а Украина превратит европейскую часть России в выжженную землю.Некоторые украинские эксперты и вовсе предложили шантажировать Запад ударами по российским НПЗ."Если вы хотите, чтобы у Байдена был дешёвый бензин, то пожалуйста, мы только "за", но тогда дешёвое оружие. Есть у Байдена возможности помочь Украине даже сверх тех $4 млрд? Есть!", - заявлял в апреле тот же политолог Загородний.Более того, он призвал атаковать не только НПЗ, но и трубопроводы."Если компания Chevron, которая работает в Казахстане, хочет перекачивать нефть через КТК — ну, через эту Каспийскую систему — так решайте вопрос, давайте оружие [Украине]", - указал Загородний.Он также призвал к ударам по газопроводу, ведущему в Китай."Если что-то прилетает в газотранспортную систему, тут ещё вопрос становится по поводу экспорта Китая. Тут и Китай будет взбодрён. Поэтому тут активность должна проявляться со стороны Украины", - отмечал украинский эксперт.Кроме того, Загородний призвал ударить и по Белоруссии."Я считаю, что ещё и Беларусь нужно взбодрить <...> Вопрос нефтезаводов в Беларуси. Надо сказать, что мы защищаем восточный фланг. Он же (Лукашенко — Ред.) грозил там всем "Сувалкским коридором". Значит, можно это делать", - указывал эксперт.По его словам, ударить следовало по Мозырскому и Новополоцкому НПЗ.Очевидно, Украина и дальше будет продолжать удары по НПЗ невзирая на все официальные заявления Запада.

