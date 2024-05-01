Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления - 01.05.2024 Украина.ру
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Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления
Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления - 01.05.2024 Украина.ру
Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления
Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок ВС РФ необходимо повышать объемы и качество поставляемых вооружений. Такое заявление совещании в штабе Объединенной группировки войск сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
2024-05-01T09:29
2024-05-01T09:29
новости
сергей шойгу
россия
вс рф
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сво
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Он отметил, что группировки ВС РФ продолжают выполнение боевых задач в соответствии с планом специальной военной операции, а центральные органы военного управления работают над вопросами поставки вооружений. В частности, заключены государственные контракты с предприятиями промышленности, уточнил Шойгу."Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", - сказал глава военного ведомства.Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОТакже ранее в интервью изданию Украина.ру журналист Олег Измайлов предположил, что ближайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана."Сегодня линия фронта стабильна, а завтра - наоборот. Мы же даем свои оценки, исходя из знания истории и местности Донбасса. Но никто не чешет там, где чешется. Успех приходит к тому, кто наносит врагу неожиданный удар. Наш прорыв к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен", - заявил Измайлов.
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новости, сергей шойгу, россия, вс рф, наступление, сво
Новости, Сергей Шойгу, Россия, ВС РФ, наступление, СВО

Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления

09:29 01.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства обороны РФ
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок ВС РФ необходимо повышать объемы и качество поставляемых вооружений. Такое заявление совещании в штабе Объединенной группировки войск сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", - сказал Шойгу.
Он отметил, что группировки ВС РФ продолжают выполнение боевых задач в соответствии с планом специальной военной операции, а центральные органы военного управления работают над вопросами поставки вооружений. В частности, заключены государственные контракты с предприятиями промышленности, уточнил Шойгу.
"Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", - сказал глава военного ведомства.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
Также ранее в интервью изданию Украина.ру журналист Олег Измайлов предположил, что ближайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана.
"Сегодня линия фронта стабильна, а завтра - наоборот. Мы же даем свои оценки, исходя из знания истории и местности Донбасса. Но никто не чешет там, где чешется. Успех приходит к тому, кто наносит врагу неожиданный удар. Наш прорыв к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен", - заявил Измайлов.
Красный Лиман
28 апреля, 05:33
Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый ударБлижайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
 
НовостиСергей ШойгуРоссияВС РФнаступлениеСВО
 
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