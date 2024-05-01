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Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления

Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления - 01.05.2024 Украина.ру

Шойгу рассказал, что нужно для поддержания темпов наступления

Для поддержания темпов наступления и наращивания состава группировок ВС РФ необходимо повышать объемы и качество поставляемых вооружений. Такое заявление совещании в штабе Объединенной группировки войск сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

2024-05-01T09:29

2024-05-01T09:29

2024-05-01T09:29

новости

сергей шойгу

россия

вс рф

наступление

сво

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Он отметил, что группировки ВС РФ продолжают выполнение боевых задач в соответствии с планом специальной военной операции, а центральные органы военного управления работают над вопросами поставки вооружений. В частности, заключены государственные контракты с предприятиями промышленности, уточнил Шойгу."Вместе с тем в процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами", - сказал глава военного ведомства.Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОТакже ранее в интервью изданию Украина.ру журналист Олег Измайлов предположил, что ближайший прорыв ВС РФ, вопреки ожиданиям, может произойти в районе Северска и Красного Лимана."Сегодня линия фронта стабильна, а завтра - наоборот. Мы же даем свои оценки, исходя из знания истории и местности Донбасса. Но никто не чешет там, где чешется. Успех приходит к тому, кто наносит врагу неожиданный удар. Наш прорыв к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен", - заявил Измайлов.

https://ukraina.ru/20240428/1054759322.html

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новости, сергей шойгу, россия, вс рф, наступление, сво