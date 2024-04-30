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Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке
Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке - 30.04.2024 Украина.ру
Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке
Взятие Красногоровки открывает для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Как и Очеретино, это серьезная артиллерийская площадка противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T05:45
2024-04-30T05:45
2024-04-30T05:45
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олег измайлов
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Сейчас важные события на фронте происходят в районе города Красногоровка. Там идет решающий штурм завода огнеупорного кирпича, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону, сообщил эксперт.То что сейчас бойцы фактически атакуют Красногоровку в лоб - это ситуативная история. Это небольшой городок, чуть больше того же Очеретино. Находящиеся там железная дорога и огнеупорный завод находятся почти в центре города, добавил он.Применение в Красногоровке танка "Царь-мангал" - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического воздействия. Тот, кто больше верит в свою победу, тот и выигрывает, отметил журналист.И даже если бы инженеры не изобрели этот чудо-танк, его нужно было бы придумать и всячески "рекламировать". Потому что роль пропаганды и агитации никто не отменял, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, донецк, олег измайлов, донецкое направление, бои, вс рф, всу, наступление, штурм, сво, танки
Новости, Россия, Донецк, Олег Измайлов, Донецкое направление, бои, ВС РФ, ВСУ, наступление, штурм, СВО, танки
Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке
Взятие Красногоровки открывает для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Как и Очеретино, это серьезная артиллерийская площадка противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов