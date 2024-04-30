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Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке

Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке - 30.04.2024 Украина.ру

Бьют ВСУ "в лобовую": донецкий эксперт объяснил, как бойцы "ситуативно" сменили тактику в Красногоровке

Взятие Красногоровки открывает для ВС РФ прямой выход на Кураховку, откуда до сих пор обстреливается Донецк. Как и Очеретино, это серьезная артиллерийская площадка противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T05:45

2024-04-30T05:45

2024-04-30T05:45

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Сейчас важные события на фронте происходят в районе города Красногоровка. Там идет решающий штурм завода огнеупорного кирпича, вокруг которого ВСУ выстраивают свою оборону, сообщил эксперт.То что сейчас бойцы фактически атакуют Красногоровку в лоб - это ситуативная история. Это небольшой городок, чуть больше того же Очеретино. Находящиеся там железная дорога и огнеупорный завод находятся почти в центре города, добавил он.Применение в Красногоровке танка "Царь-мангал" - это психологический фактор. Но на войне трудно переоценить значение морально-психологического воздействия. Тот, кто больше верит в свою победу, тот и выигрывает, отметил журналист.И даже если бы инженеры не изобрели этот чудо-танк, его нужно было бы придумать и всячески "рекламировать". Потому что роль пропаганды и агитации никто не отменял, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240429/1054808168.html

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новости, россия, донецк, олег измайлов, донецкое направление, бои, вс рф, всу, наступление, штурм, сво, танки