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Багдасаров рассказал, какую головную боль придумали России на Каспии, пока она занята на Украине

Багдасаров рассказал, какую головную боль придумали России на Каспии, пока она занята на Украине - 30.04.2024 Украина.ру

Багдасаров рассказал, какую головную боль придумали России на Каспии, пока она занята на Украине

Никто не сможет прикрыть России спину в Средней Азии и на Кавказе, пока силы и ресурсы страны задействованы в СВО. Москва должна сама сделать все для сохранения своих позиций в этом регионе. Об этом рассказал известный востоковед Семен Багдасаров в интервью изданию Украина.ру

2024-04-30T06:00

2024-04-30T06:00

2024-04-30T06:00

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В Актау 4 апреля состоялась встреча представителей министерств обороны четырёх стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и Азербайджана. После нее в Баку заявили, что в июле этого года в Казахстане пройдут манёвры "Бірлестік-2024" — оперативно-тактические командные учения, направленные на выполнение учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооружённых конфликтов.Так что никто нас на Кавказе не прикроет. Наоборот, за нашей спиной будут вести игры против нас, подчеркнул Багдасаров.Вот какие вопросы сегодня необходимо обсуждать. Они важные, хоть и неприятные, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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каспийское море

кавказ

средняя азия

казахстан

азербайджан

турция

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новости, украина, россия, каспийское море, кавказ, средняя азия, казахстан, азербайджан, турция, сво