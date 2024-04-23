Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье - 23.04.2024 Украина.ру
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Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье
Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье - 23.04.2024 Украина.ру
Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье
Никакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни".
2024-04-23T05:17
2024-04-23T05:17
интервью
россия
азербайджан
иран
ильхам алиев
владимир путин
армения
закавказье
центральная азия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, полковник запаса Семен Багдасаров.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о взаимодействии в новых условиях. Ведь Армения смотрит на Запад и становится союзником противников России на Южном Кавказе.— Семен Аркадьевич, у России есть серьезная проблема – нас выталкивают с Южного Кавказа и из Центральной Азии. А есть ли там игроки, которые могут прикрыть "спину" России, пока наши ресурсы и внимание задействованы в СВО?— Никто не прикроет нам спину, пока мы сами этого не сделаем. Посмотрите, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан планируют военные учения на побережье Каспия, на которые не пригласили Россию. Скажите, против кого они эти учения проводят? Кто вероятный противник?[В Актау 4 апреля состоялась встреча представителей министерств обороны четырёх стран Центральной Азии и Азербайджана. После нее в Баку заявили, что в июле этого года в Казахстане пройдут манёвры "Бірлестік-2024" — "оперативно-тактические командные учения", направленные на "выполнение учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооружённых конфликтов".]Из всех каспийских государств там не участвуют Туркмения, Иран и Россия. Позиция Туркмении всегда понятная. Получается, это учения по прикрытию логистики, которая должна вестись в Центральной Азии через территорию Южного Кавказа в Турцию? От кого прикрываются — от России, от Ирана?Вот какие вопросы сегодня необходимо обсуждать. Они важные, хоть и неприятные. А то, что Россия участвует в СВО. И что? Никто, повторюсь, нас на Кавказе не прикроет. Наоборот, за нашей спиной будут вести игры против нас.— Какие цели Запад ставит перед собой на Южном Кавказе?— Полное вытеснение России. В том же Азербайджане, как бы мы ни старались, доминирующая положение занимает Турция. Азербайджан и Турция становятся все больше похожи на консервативные государства.В Грузии ситуация непростая, но надеяться на нее тоже не стоит. Спасибо нынешнему грузинскому правительству, которое занимает более-менее умеренную позицию [в отношении России].В Армении происходят серьезные процессы, которые могут в конечном счете поставить под вопрос наше значение и нахождение на Южном Кавказе.Ничто и никто не заменят наше присутствие в регионе в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни", дислоцированной в Ереване. Никакие торговые, экономические и иные отношения. Сегодня они есть, а завтра их может и не быть.— К слову об Армении. Там начались протесты после передачи Азербайджану четырех сел. Способна ли оппозиция потеснить Пашинина на фоне недовольств в Армении?— Поддержка Пашиняна населением, по данным, кстати, западных социологических опросов, не превышает 8%. Многие считают его предателем (и не без оснований) по отношению к армянскому народу. То есть одобрение премьер-министра в Армении предельно слабое.Что касается оппозиции, во-первых, она не консолидирована. Во-вторых, у нее нет лидера. Это две связанные проблемы, над которыми, я считаю, нужно в том числе думать и России. Потому что это касается нашей безопасности.Возвращаясь к встрече на Каспийском береге на территории Казахстана — там участвуют три государства ОДКБ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан). А Россию на мероприятие не пригласили. Не странно ли это все?Надо исходить из того, чем все это чревато для России. Я бы над этим задумался прежде всего.— Как вы считаете, насколько может быть эффективна связка Москвы и Тегерана в Закавказье? Ведь иранцы держат контингент на границе с Азербайджаном и с Арменией в 100 тысяч военнослужащих и 40 тысяч человек в Корпусе стражей исламской революции.— Все непросто. Иран — противник лобовых атак. Он приверженец создания различных прокси на территории тех или иных государств, откуда ему может угрожать опасность.Сейчас иранцы хорошо выстроили ось сопротивления, как они ее называют, ("ось зла", по версии Израиля и его союзников) на Ближнем Востоке, на южном направлении. Теперь им необходимо выстраивать нечто подобное на севере.Как они планируют это сделать, деталей я не знаю. Но заниматься этим будут однозначно.— Вы пишете в вашем телеграм-канале, что никакого удара Израиля по Ирану не было. О чем это говорит?— Да, ракетные удары наносились по подразделениям Аль-Хашд аш-Шааби, по силам народного сопротивления Ирака, которые участвовали в обстреле Израиля. Отсюда разговоры про ракеты.Несколько ракет было сбито непосредственно вблизи от иранских границ над землями Ирака. На территорию Ирана они практически не залетели. Также были использованы мини-дроны. Это разведдиверсионные группы, происходящие из иранской оппозиции. Это ни для кого не секрет.Это говорит о том, что Израиль не решился в одиночку напасть на Иран без прямой поддержки Соединенных Штатов.— Каких событий ожидать на украинском треке в свете упомянутых вами нюансов?— Украина, Южный Кавказ, Центральная Азия — это разные регионы. Заниматься их проблемами должны профильные специалисты.А если человек всю свою деятельность посвятил Африке или Европе, Японии или Индонезии и вдруг пытается решать проблемы Кавказа или Центральной Азии — ничего путного из этого не выйдет. Здесь нужен профессионализм. Такая же история и с Украиной.Есть ли у нас профессионально подготовленные люди для решения этих вопросов? Это уже другой вопрос. Россия — большая страна, у которой много ресурсов и толковых людей.
https://ukraina.ru/20230119/1042780095.html
https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html
https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html
россия
азербайджан
иран
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закавказье
центральная азия
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Анна Черкасова
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, азербайджан, иран, ильхам алиев, владимир путин, армения, закавказье, центральная азия
Интервью, Россия, Азербайджан, Иран, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Армения, Закавказье, Центральная Азия

Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье

05:17 23.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСемен Багдасаров интервью
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Никакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, полковник запаса Семен Багдасаров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о взаимодействии в новых условиях. Ведь Армения смотрит на Запад и становится союзником противников России на Южном Кавказе.
— Семен Аркадьевич, у России есть серьезная проблема – нас выталкивают с Южного Кавказа и из Центральной Азии. А есть ли там игроки, которые могут прикрыть "спину" России, пока наши ресурсы и внимание задействованы в СВО?
— Никто не прикроет нам спину, пока мы сами этого не сделаем. Посмотрите, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан планируют военные учения на побережье Каспия, на которые не пригласили Россию. Скажите, против кого они эти учения проводят? Кто вероятный противник?
[В Актау 4 апреля состоялась встреча представителей министерств обороны четырёх стран Центральной Азии и Азербайджана. После нее в Баку заявили, что в июле этого года в Казахстане пройдут манёвры "Бірлестік-2024" — "оперативно-тактические командные учения", направленные на "выполнение учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооружённых конфликтов".]
Из всех каспийских государств там не участвуют Туркмения, Иран и Россия. Позиция Туркмении всегда понятная. Получается, это учения по прикрытию логистики, которая должна вестись в Центральной Азии через территорию Южного Кавказа в Турцию? От кого прикрываются — от России, от Ирана?
Вот какие вопросы сегодня необходимо обсуждать. Они важные, хоть и неприятные. А то, что Россия участвует в СВО. И что? Никто, повторюсь, нас на Кавказе не прикроет. Наоборот, за нашей спиной будут вести игры против нас.
Форум Афганское наркопроизводство - угроза мировому сообществу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января 2023, 16:31
Семен Багдасаров: кто онРоссийский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Член партии "Справедливая Россия"
— Какие цели Запад ставит перед собой на Южном Кавказе?
— Полное вытеснение России. В том же Азербайджане, как бы мы ни старались, доминирующая положение занимает Турция. Азербайджан и Турция становятся все больше похожи на консервативные государства.
В Грузии ситуация непростая, но надеяться на нее тоже не стоит. Спасибо нынешнему грузинскому правительству, которое занимает более-менее умеренную позицию [в отношении России].
В Армении происходят серьезные процессы, которые могут в конечном счете поставить под вопрос наше значение и нахождение на Южном Кавказе.
Ничто и никто не заменят наше присутствие в регионе в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни", дислоцированной в Ереване. Никакие торговые, экономические и иные отношения. Сегодня они есть, а завтра их может и не быть.
— К слову об Армении. Там начались протесты после передачи Азербайджану четырех сел. Способна ли оппозиция потеснить Пашинина на фоне недовольств в Армении?
— Поддержка Пашиняна населением, по данным, кстати, западных социологических опросов, не превышает 8%. Многие считают его предателем (и не без оснований) по отношению к армянскому народу. То есть одобрение премьер-министра в Армении предельно слабое.
Что касается оппозиции, во-первых, она не консолидирована. Во-вторых, у нее нет лидера. Это две связанные проблемы, над которыми, я считаю, нужно в том числе думать и России. Потому что это касается нашей безопасности.
Возвращаясь к встрече на Каспийском береге на территории Казахстана — там участвуют три государства ОДКБ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан). А Россию на мероприятие не пригласили. Не странно ли это все?
Надо исходить из того, чем все это чревато для России. Я бы над этим задумался прежде всего.
Каринэ Геворгян интервью
20 апреля, 13:59
Каринэ Геворгян: Иран прикроет России "спину" в Закавказье, пока она занята на УкраинеПочему Россия на самом деле вывела миротворцев из Карабаха, а Иран не обвинил Израиль в атаке?
— Как вы считаете, насколько может быть эффективна связка Москвы и Тегерана в Закавказье? Ведь иранцы держат контингент на границе с Азербайджаном и с Арменией в 100 тысяч военнослужащих и 40 тысяч человек в Корпусе стражей исламской революции.
— Все непросто. Иран — противник лобовых атак. Он приверженец создания различных прокси на территории тех или иных государств, откуда ему может угрожать опасность.
Сейчас иранцы хорошо выстроили ось сопротивления, как они ее называют, ("ось зла", по версии Израиля и его союзников) на Ближнем Востоке, на южном направлении. Теперь им необходимо выстраивать нечто подобное на севере.
Как они планируют это сделать, деталей я не знаю. Но заниматься этим будут однозначно.
— Вы пишете в вашем телеграм-канале, что никакого удара Израиля по Ирану не было. О чем это говорит?
— Да, ракетные удары наносились по подразделениям Аль-Хашд аш-Шааби, по силам народного сопротивления Ирака, которые участвовали в обстреле Израиля. Отсюда разговоры про ракеты.
Несколько ракет было сбито непосредственно вблизи от иранских границ над землями Ирака. На территорию Ирана они практически не залетели. Также были использованы мини-дроны. Это разведдиверсионные группы, происходящие из иранской оппозиции. Это ни для кого не секрет.
Это говорит о том, что Израиль не решился в одиночку напасть на Иран без прямой поддержки Соединенных Штатов.
— Каких событий ожидать на украинском треке в свете упомянутых вами нюансов?
— Украина, Южный Кавказ, Центральная Азия — это разные регионы. Заниматься их проблемами должны профильные специалисты.
А если человек всю свою деятельность посвятил Африке или Европе, Японии или Индонезии и вдруг пытается решать проблемы Кавказа или Центральной Азии — ничего путного из этого не выйдет. Здесь нужен профессионализм. Такая же история и с Украиной.
Дмитрий Ефимов интервью
19 апреля, 17:25
Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдноБыл или нет ракетный удар Израиля по Ирану, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Эксперт также объяснил, насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье.
Есть ли у нас профессионально подготовленные люди для решения этих вопросов? Это уже другой вопрос. Россия — большая страна, у которой много ресурсов и толковых людей.
 
ИнтервьюРоссияАзербайджанИранИльхам АлиевВладимир ПутинАрменияЗакавказьеЦентральная Азия
 
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