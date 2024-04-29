"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ - 29.04.2024 Украина.ру
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"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ - 29.04.2024 Украина.ру
"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
Сейчас идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если ВС РФ ее преодолеют, то выйдут на оперативный простор вплоть до Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T04:45
2024-04-29T04:45
новости
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украина
алексей анпилогов
генштаб
всу
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Если армия РФ может наносить контролируемые удары на 100 километров в глубину от линии фронта, это значит, что украинский оперативный тыл полностью взят под российский контроль, рассказал эксперт.Сейчас еще идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если мы ее преодолеем, мы выйдем на оперативный простор вплоть до Днепра. Из-за этого в украинском Генштабе царит грусть, подчеркнул специалист.Да, в Киев подошло американское вооружение и они пытаются заткнуть дыры мобилизованными. Но эти меры уже запоздали. ВС РФ набрали нужный темп и в ближайшее время могут превратить его в успешное оперативное наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240427/1054760886.html
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новости, россия, днепр, украина, алексей анпилогов, генштаб, всу, днепропетровск, славянск, краматорск, наступление
Новости, Россия, Днепр, Украина, Алексей Анпилогов, Генштаб, ВСУ, Днепропетровск, Славянск, Краматорск, наступление

"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ

04:45 29.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский раненный
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
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Сейчас идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если ВС РФ ее преодолеют, то выйдут на оперативный простор вплоть до Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если армия РФ может наносить контролируемые удары на 100 километров в глубину от линии фронта, это значит, что украинский оперативный тыл полностью взят под российский контроль, рассказал эксперт.
"Противнику будет трудно перемещать резервы. Они будут попадать под наши удары еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Это будет смертельный фактор для Украины. Потому что их подразделения на линии фронта истощены нашим постоянным давлением", - отметил Анпилогов.
Сейчас еще идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если мы ее преодолеем, мы выйдем на оперативный простор вплоть до Днепра. Из-за этого в украинском Генштабе царит грусть, подчеркнул специалист.
Да, в Киев подошло американское вооружение и они пытаются заткнуть дыры мобилизованными. Но эти меры уже запоздали. ВС РФ набрали нужный темп и в ближайшее время могут превратить его в успешное оперативное наступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
Василий Ющук
27 апреля, 05:27
Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одногоНа Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву
 
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Заголовок открываемого материала
04:55"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника
04:45"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
04:39Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
04:30"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
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