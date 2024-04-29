"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
Сейчас идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если ВС РФ ее преодолеют, то выйдут на оперативный простор вплоть до Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если армия РФ может наносить контролируемые удары на 100 километров в глубину от линии фронта, это значит, что украинский оперативный тыл полностью взят под российский контроль, рассказал эксперт.
"Противнику будет трудно перемещать резервы. Они будут попадать под наши удары еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Это будет смертельный фактор для Украины. Потому что их подразделения на линии фронта истощены нашим постоянным давлением", - отметил Анпилогов.
Сейчас еще идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если мы ее преодолеем, мы выйдем на оперативный простор вплоть до Днепра. Из-за этого в украинском Генштабе царит грусть, подчеркнул специалист.
Да, в Киев подошло американское вооружение и они пытаются заткнуть дыры мобилизованными. Но эти меры уже запоздали. ВС РФ набрали нужный темп и в ближайшее время могут превратить его в успешное оперативное наступление, заключил собеседник издания.
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27 апреля, 05:27Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одногоНа Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву