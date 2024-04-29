Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа - 29.04.2024 Украина.ру
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Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа
Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа - 29.04.2024 Украина.ру
Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа
Одобрение Конгрессом США нового пакета помощи Украине стало "сокрушительным провалом" для кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-29T05:40
2024-04-29T05:40
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В субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила Украине помощь на 60,8 миллиардов долларов, а также передачу российских активов в пользу Киева. "За" проголосовали 312 конгрессменов, "против" выступили 112.Американист Вайнер отметил работу спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он сумел договориться со всеми, в том числе с кандидатом в президенты США республиканцем Дональдом Трампом, который категорически был против голосования, пояснил Вайнер.Помимо этого, политолог назвал это "сокрушительным провалом Трампа".Единственным "конфликтом", который остался в этой истории – это факт того, что 122 республиканца в Конгрессе проголосовали против пакета помощи Украине.Эксперт предположил, что Трамп поддержал спикера Джонсона, так как тот предложил ему компромисс.Среди требований Трампа было то чтобы никаких подарков Украине не было. Вайнер считает, что Трампа могли задобрить тем, что Киев получит 10 миллиардов в качестве кредита, подлежащего возврату."Я, кстати, думаю, что Киев не будет возвращать эти деньги США. Украине простят данный кредит", - добавил он.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
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новости, сша, украина, киев, грег вайнер, дональд трамп, конгресс сша
Новости, США, Украина, Киев, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Конгресс США

Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа

05:40 29.04.2024
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Одобрение Конгрессом США нового пакета помощи Украине стало "сокрушительным провалом" для кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
В субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила Украине помощь на 60,8 миллиардов долларов, а также передачу российских активов в пользу Киева. "За" проголосовали 312 конгрессменов, "против" выступили 112.
Американист Вайнер отметил работу спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Он сумел договориться со всеми, в том числе с кандидатом в президенты США республиканцем Дональдом Трампом, который категорически был против голосования, пояснил Вайнер.
Помимо этого, политолог назвал это "сокрушительным провалом Трампа".
"[Обратил внимание] на сокрушительный провал Трампа, который прогнулся полностью. Он требовал, чтобы все деньги пошли в первую очередь на Америку. То есть на границу с Мексикой, для обеспечения национальной безопасности. Это был его приоритет, его электоральная история", - пояснил Вайнер.
Единственным "конфликтом", который остался в этой истории – это факт того, что 122 республиканца в Конгрессе проголосовали против пакета помощи Украине.
Эксперт предположил, что Трамп поддержал спикера Джонсона, так как тот предложил ему компромисс.
Среди требований Трампа было то чтобы никаких подарков Украине не было. Вайнер считает, что Трампа могли задобрить тем, что Киев получит 10 миллиардов в качестве кредита, подлежащего возврату.
"Я, кстати, думаю, что Киев не будет возвращать эти деньги США. Украине простят данный кредит", - добавил он.
Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
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