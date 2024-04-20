Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье - 20.04.2024 Украина.ру
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Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье
Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье - 20.04.2024 Украина.ру
Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье
ВС РФ нанесли двойной удар по украинской авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе Сумской области Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
2024-04-20T11:10
2024-04-20T11:20
новости
конотоп
россия
илья лебедев
сумская область
всу
авиаудары
украина
авиация
вертолеты
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Лебедев рассказал, что вечером 19 апреля около 22:00 авиабаза ВСУ в городе Конотоп Сумской области получила минимум два удара со стороны ВС РФ. По данным подполья, там базировались военные вертолеты.Сообщается, что авиабаза расположена на улице Петлюры, там находятся ангары, казармы и столовая. Также вблизи расположен авиаремонтный завод. На аэродроме есть взлетно-посадочная полоса длиной 2003 и шириной 45 метров.По словам местных жителей, после смены медицинских работников не отпустили домой, а тех, у кого был выходной день, срочно вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что "работы еще минимум на сутки".Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в селе Нерубайское Одесской области. Подпольщик предоставил фото, на котором виден большой столб дыма. Также в порту города Южный был уничтожен ангар, в котором хранились украинские морские беспилотники, уточнил координатор николаевского подполья.
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новости, конотоп, россия, илья лебедев, сумская область, всу, авиаудары, украина, авиация, вертолеты, беспилотники, одесская область
Новости, Конотоп, Россия, Илья Лебедев, Сумская область, ВСУ, авиаудары, Украина, авиация, вертолеты, беспилотники, Одесская область

Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье

11:10 20.04.2024 (обновлено: 11:20 20.04.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of UkraineСу-24 ВВС Украина
Су-24 ВВС Украина - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
ВС РФ нанесли двойной удар по украинской авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе Сумской области Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег
Лебедев рассказал, что вечером 19 апреля около 22:00 авиабаза ВСУ в городе Конотоп Сумской области получила минимум два удара со стороны ВС РФ. По данным подполья, там базировались военные вертолеты.
Сообщается, что авиабаза расположена на улице Петлюры, там находятся ангары, казармы и столовая. Также вблизи расположен авиаремонтный завод. На аэродроме есть взлетно-посадочная полоса длиной 2003 и шириной 45 метров.
"Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы, как раз до музея авиации. Подробностей нет, но есть скорые и несколько кварталов оцеплено", — добавил Лебедев.
По словам местных жителей, после смены медицинских работников не отпустили домой, а тех, у кого был выходной день, срочно вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что "работы еще минимум на сутки".
Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в селе Нерубайское Одесской области. Подпольщик предоставил фото, на котором виден большой столб дыма.
Также в порту города Южный был уничтожен ангар, в котором хранились украинские морские беспилотники, уточнил координатор николаевского подполья.
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