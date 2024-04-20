https://ukraina.ru/20240420/1054623561.html

Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье

Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье - 20.04.2024 Украина.ру

Приехали скорые, несколько кварталов оцеплено: ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе - подполье

ВС РФ нанесли двойной удар по украинской авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе Сумской области Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег

2024-04-20T11:10

2024-04-20T11:10

2024-04-20T11:20

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Лебедев рассказал, что вечером 19 апреля около 22:00 авиабаза ВСУ в городе Конотоп Сумской области получила минимум два удара со стороны ВС РФ. По данным подполья, там базировались военные вертолеты.Сообщается, что авиабаза расположена на улице Петлюры, там находятся ангары, казармы и столовая. Также вблизи расположен авиаремонтный завод. На аэродроме есть взлетно-посадочная полоса длиной 2003 и шириной 45 метров.По словам местных жителей, после смены медицинских работников не отпустили домой, а тех, у кого был выходной день, срочно вызвали на работу. Один из дозвонившихся до семьи врачей сказал, что "работы еще минимум на сутки".Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в селе Нерубайское Одесской области. Подпольщик предоставил фото, на котором виден большой столб дыма. Также в порту города Южный был уничтожен ангар, в котором хранились украинские морские беспилотники, уточнил координатор николаевского подполья.

https://ukraina.ru/20240419/1054591596.html

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новости, конотоп, россия, илья лебедев, сумская область, всу, авиаудары, украина, авиация, вертолеты, беспилотники, одесская область