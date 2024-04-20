https://ukraina.ru/20240420/1054627277.html

Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"

Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем" - 20.04.2024 Украина.ру

Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"

Украинские военные строят новую линию обороны за Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"

2024-04-20T17:01

2024-04-20T17:01

2024-04-20T17:09

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Командир подпольщиков рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.По словам, подпольщика, для военнослужащих ВСУ будущее выглядит неопределенным.О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать в Крынках своих военных, потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Запад же не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим и без ПВО сопротивляется. Да, он медленно отступает. Ну и что. Та же мясорубка в Крынках длится с сентября. Там за это время уже положили пару не самых плохих бригад", - подчеркнул эксперт.

https://ukraina.ru/20240420/1054612927.html

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