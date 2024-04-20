Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем" - 20.04.2024 Украина.ру
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Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"
Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем" - 20.04.2024 Украина.ру
Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"
Украинские военные строят новую линию обороны за Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"
2024-04-20T17:01
2024-04-20T17:09
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Командир подпольщиков рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.По словам, подпольщика, для военнослужащих ВСУ будущее выглядит неопределенным.О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать в Крынках своих военных, потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Запад же не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим и без ПВО сопротивляется. Да, он медленно отступает. Ну и что. Та же мясорубка в Крынках длится с сентября. Там за это время уже положили пару не самых плохих бригад", - подчеркнул эксперт.
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херсонская область
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Новости, Херсонская область, Днепр, Херсон, оборона, ВСУ, Днепр (река), укрепления, Украина, Россия, СВО

Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"

17:01 20.04.2024 (обновлено: 17:09 20.04.2024)
 
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ВСУ АТО гранатометвооружение оружие - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Украинские военные строят новую линию обороны за Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"
Командир подпольщиков рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.
"Реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают. Более того, они иногда говорят, что считают его невозможным", – добавил "Град".
По словам, подпольщика, для военнослужащих ВСУ будущее выглядит неопределенным.
"Реальная ситуация в том, что ВСУ ощущают полную неопределенность в будущем, а это, возможно, самое страшное из того, что может быть", – добавил он.
О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать в Крынках своих военных, потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
"Запад же не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим и без ПВО сопротивляется. Да, он медленно отступает. Ну и что. Та же мясорубка в Крынках длится с сентября. Там за это время уже положили пару не самых плохих бригад", - подчеркнул эксперт.
Александр Кофман интервью
14:18
Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказалисьПредседатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в 2014 году он выступил против Евромайдана, почему никогда не будет с Улицкой и Акуниным, и о том, кто приедет в ДНР на фестиваль "Звезды над Донбассом"
 
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Заголовок открываемого материала
17:01Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"
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