Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"
17:01 20.04.2024 (обновлено: 17:09 20.04.2024)
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Украинские военные строят новую линию обороны за Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"
Командир подпольщиков рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за городом, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.
"Реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают. Более того, они иногда говорят, что считают его невозможным", – добавил "Град".
По словам, подпольщика, для военнослужащих ВСУ будущее выглядит неопределенным.
"Реальная ситуация в том, что ВСУ ощущают полную неопределенность в будущем, а это, возможно, самое страшное из того, что может быть", – добавил он.
О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать в Крынках своих военных, потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
"Запад же не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим и без ПВО сопротивляется. Да, он медленно отступает. Ну и что. Та же мясорубка в Крынках длится с сентября. Там за это время уже положили пару не самых плохих бригад", - подчеркнул эксперт.
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