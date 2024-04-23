https://ukraina.ru/20240423/1054673458.html

Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль

Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль - 23.04.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль

В Харькове есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области. Огневое воздействие наращивается на этом направлении с каждым днём

2024-04-23T19:30

2024-04-23T19:30

2024-04-23T19:30

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Российские ВКС нанесли удар ракетой Х-59 по телевышке в Харькове, на которой была расположена антенна связи украинской системы ПВО. По заявлениям местных властей, восстановить объект можно будет только после окончания боевых действий.- Геннадий Тимофеевич, как удар по харьковской телевышке нарушит систему противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области?- Харьковчане называют ее Новая телевышка. Построена она была в 1981 году. Ее высота 240 метров, самая высокая на Украине. Она находится на улице Деревянко. В марте 2022 года была попытка удара по телевышке, там были частичные разрушения. Вчера был нанесен ювелирный удар нашими ВКС, вышка сложилась пополам. Телевышка использовалась в военных целях, ее антенны обслуживали систему ПВО. Как это разрушит систему противовоздушной обороны покажет время.Что касается телекоммуникаций, приведу только один пример. В Харькове частично пропал телевизионный сигнал. Зато в большинстве районов Харьковской области, особенно в населенных пунктах, которые примыкают к государственной границе с Белгородской областью, а это 540 км, телесигнал пропал напрочь.- То есть пока можно утверждать, что мы затруднили противнику информационно-пропагандистскую работу среди населения Харьковской области?- Могу предположить, что это была одна из основных целей, потому что информационный сегмент имеет огромное значение в условиях СВО.- Некоторые телеграм-каналы сообщают, что ВСУ срочно перебрасывают свои резервы в приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Что там планирует командование противника?- По оперативным сведениям такая информация есть. С конца марта перебрасываются резервы даже с Донецкого направления. В первую очередь, это специалисты инженерно-саперных подразделений, потому что нужно срочно восстанавливать, укреплять и сооружать оборонительные объекты не только на Правобережном плацдарме реки Оскол в районе Купянска, но и вокруг Харькова.Такие работы ведутся, туда подключили также инструкторов из западных стран. Такая информация тоже есть. Наряду с личным составом были подтянуты и некоторые комплексы РСЗО. Сейчас идет настоящая охота за этими комплексами. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки. Несколько комплексов уже были уничтожены только за последнее время в районе населенного пункта Липцы, села Великие Проходы. Там были склады с боеприпасами и техникой.Удары наносятся в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева. То есть огневое поражение наносится по транспортным узлам, логистической цепи.Как и в самом Харькове, где есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области. Бьют и по промышленным объектам. Вчера нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал эти мощные взрывы. Огневое воздействие наращивается на этом направлении с каждым днём.- Может ли противник предпринять какие-либо активные наступательные действия с территории Сумской области на приграничные районы России?- Достаточных сил и средств, чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного понятия "контрнаступ" в сторону Белгородской, Курской областей или на стыке Белгородской, Курской и Сумской и Харьковских областей у них нет. Но попытки контратаковать не исключены. Основные усилия все-таки противник будет предпринимать на юге, это Запорожская область, Херсонская и Крым.- Несколько дней назад в телеграм-каналах появилось видео, на котором наш танк, обшитый бронелистами со всех сторон, успешно атаковал позиции ВСУ в Красногоровке. Такая практика защиты от FPV-дронов ─ это временная мера?- Нет, это эффективное средство. Это даже признают адекватные украинские военные эксперты, которые прошли старую советскую школу военного искусства. Вполне возможно, что на поле боя мы увидим такие танки с обеих сторон, потому что решающий успех достигается не в воздухе, а на земле. Я имею в виду боевую технику: танки, БМП, БРДМ.- На днях Палата представителей одобрила 61 млрд долларов военной помощи Украине. Как высокоточное оружие, ракеты ATACMS, которое отдельной статьей прописано в этом законопроекте повлияет на ситуацию на поле боя, затруднит ли оно нашу логистику в зоне СВО?- Могу предположить, что какая-то техника уже поступила на Украину. Но мы готовы ее встретить именно на путях подвоза. Но в военном отношении эти поставки роли не сыграют. А в плане угрозы для энергетической инфраструктуры, аэродром это принесет головную боль. Нам надо усиливать средства ПВО, РЭБ. Над этим вопросом уже думают в Генштабе.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240423/1054672527.html

https://ukraina.ru/20240423/1054661975.html

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