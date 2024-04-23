Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль - 23.04.2024 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль
Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль - 23.04.2024 Украина.ру
Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль
В Харькове есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области. Огневое воздействие наращивается на этом направлении с каждым днём
2024-04-23T19:30
2024-04-23T19:30
интервью
харьков
харьковская область
украина
всу
пво
купянск
вкс
танки
геннадий алехин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Российские ВКС нанесли удар ракетой Х-59 по телевышке в Харькове, на которой была расположена антенна связи украинской системы ПВО. По заявлениям местных властей, восстановить объект можно будет только после окончания боевых действий.- Геннадий Тимофеевич, как удар по харьковской телевышке нарушит систему противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области?- Харьковчане называют ее Новая телевышка. Построена она была в 1981 году. Ее высота 240 метров, самая высокая на Украине. Она находится на улице Деревянко. В марте 2022 года была попытка удара по телевышке, там были частичные разрушения. Вчера был нанесен ювелирный удар нашими ВКС, вышка сложилась пополам. Телевышка использовалась в военных целях, ее антенны обслуживали систему ПВО. Как это разрушит систему противовоздушной обороны покажет время.Что касается телекоммуникаций, приведу только один пример. В Харькове частично пропал телевизионный сигнал. Зато в большинстве районов Харьковской области, особенно в населенных пунктах, которые примыкают к государственной границе с Белгородской областью, а это 540 км, телесигнал пропал напрочь.- То есть пока можно утверждать, что мы затруднили противнику информационно-пропагандистскую работу среди населения Харьковской области?- Могу предположить, что это была одна из основных целей, потому что информационный сегмент имеет огромное значение в условиях СВО.- Некоторые телеграм-каналы сообщают, что ВСУ срочно перебрасывают свои резервы в приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Что там планирует командование противника?- По оперативным сведениям такая информация есть. С конца марта перебрасываются резервы даже с Донецкого направления. В первую очередь, это специалисты инженерно-саперных подразделений, потому что нужно срочно восстанавливать, укреплять и сооружать оборонительные объекты не только на Правобережном плацдарме реки Оскол в районе Купянска, но и вокруг Харькова.Такие работы ведутся, туда подключили также инструкторов из западных стран. Такая информация тоже есть. Наряду с личным составом были подтянуты и некоторые комплексы РСЗО. Сейчас идет настоящая охота за этими комплексами. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки. Несколько комплексов уже были уничтожены только за последнее время в районе населенного пункта Липцы, села Великие Проходы. Там были склады с боеприпасами и техникой.Удары наносятся в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева. То есть огневое поражение наносится по транспортным узлам, логистической цепи.Как и в самом Харькове, где есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области. Бьют и по промышленным объектам. Вчера нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал эти мощные взрывы. Огневое воздействие наращивается на этом направлении с каждым днём.- Может ли противник предпринять какие-либо активные наступательные действия с территории Сумской области на приграничные районы России?- Достаточных сил и средств, чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного понятия "контрнаступ" в сторону Белгородской, Курской областей или на стыке Белгородской, Курской и Сумской и Харьковских областей у них нет. Но попытки контратаковать не исключены. Основные усилия все-таки противник будет предпринимать на юге, это Запорожская область, Херсонская и Крым.- Несколько дней назад в телеграм-каналах появилось видео, на котором наш танк, обшитый бронелистами со всех сторон, успешно атаковал позиции ВСУ в Красногоровке. Такая практика защиты от FPV-дронов ─ это временная мера?- Нет, это эффективное средство. Это даже признают адекватные украинские военные эксперты, которые прошли старую советскую школу военного искусства. Вполне возможно, что на поле боя мы увидим такие танки с обеих сторон, потому что решающий успех достигается не в воздухе, а на земле. Я имею в виду боевую технику: танки, БМП, БРДМ.- На днях Палата представителей одобрила 61 млрд долларов военной помощи Украине. Как высокоточное оружие, ракеты ATACMS, которое отдельной статьей прописано в этом законопроекте повлияет на ситуацию на поле боя, затруднит ли оно нашу логистику в зоне СВО?- Могу предположить, что какая-то техника уже поступила на Украину. Но мы готовы ее встретить именно на путях подвоза. Но в военном отношении эти поставки роли не сыграют. А в плане угрозы для энергетической инфраструктуры, аэродром это принесет головную боль. Нам надо усиливать средства ПВО, РЭБ. Над этим вопросом уже думают в Генштабе.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20240423/1054672527.html
https://ukraina.ru/20240423/1054661975.html
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харьковская область
украина
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, харьков, харьковская область, украина, всу, пво, купянск, вкс, танки, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру
Интервью, Харьков, Харьковская область, Украина, ВСУ, ПВО, Купянск, ВКС, танки, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль

19:30 23.04.2024
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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В Харькове есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области. Огневое воздействие наращивается на этом направлении с каждым днём
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Российские ВКС нанесли удар ракетой Х-59 по телевышке в Харькове, на которой была расположена антенна связи украинской системы ПВО. По заявлениям местных властей, восстановить объект можно будет только после окончания боевых действий.
- Геннадий Тимофеевич, как удар по харьковской телевышке нарушит систему противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области?
- Харьковчане называют ее Новая телевышка. Построена она была в 1981 году. Ее высота 240 метров, самая высокая на Украине. Она находится на улице Деревянко. В марте 2022 года была попытка удара по телевышке, там были частичные разрушения. Вчера был нанесен ювелирный удар нашими ВКС, вышка сложилась пополам. Телевышка использовалась в военных целях, ее антенны обслуживали систему ПВО. Как это разрушит систему противовоздушной обороны покажет время.
Что касается телекоммуникаций, приведу только один пример. В Харькове частично пропал телевизионный сигнал. Зато в большинстве районов Харьковской области, особенно в населенных пунктах, которые примыкают к государственной границе с Белгородской областью, а это 540 км, телесигнал пропал напрочь.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
- То есть пока можно утверждать, что мы затруднили противнику информационно-пропагандистскую работу среди населения Харьковской области?
- Могу предположить, что это была одна из основных целей, потому что информационный сегмент имеет огромное значение в условиях СВО.
- Некоторые телеграм-каналы сообщают, что ВСУ срочно перебрасывают свои резервы в приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Что там планирует командование противника?
- По оперативным сведениям такая информация есть. С конца марта перебрасываются резервы даже с Донецкого направления. В первую очередь, это специалисты инженерно-саперных подразделений, потому что нужно срочно восстанавливать, укреплять и сооружать оборонительные объекты не только на Правобережном плацдарме реки Оскол в районе Купянска, но и вокруг Харькова.
Такие работы ведутся, туда подключили также инструкторов из западных стран. Такая информация тоже есть. Наряду с личным составом были подтянуты и некоторые комплексы РСЗО. Сейчас идет настоящая охота за этими комплексами. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки. Несколько комплексов уже были уничтожены только за последнее время в районе населенного пункта Липцы, села Великие Проходы. Там были склады с боеприпасами и техникой.
Денис Прокопенко
15:39
Американский слон и "азовская"* моська. Что стоит за нападками "Редиса" Прокопенко на СШАОдин из командиров "Азова"* Денис Прокопенко, известный также как Редис, опубликовал у себя в соцсетях большой пост с критикой в адрес Соединенных Штатов. Националист сетует, что американцы по-прежнему не поставляют военную помощь его подразделению
Удары наносятся в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева. То есть огневое поражение наносится по транспортным узлам, логистической цепи.
Как и в самом Харькове, где есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области. Бьют и по промышленным объектам. Вчера нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал эти мощные взрывы. Огневое воздействие наращивается на этом направлении с каждым днём.
- Может ли противник предпринять какие-либо активные наступательные действия с территории Сумской области на приграничные районы России?
- Достаточных сил и средств, чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного понятия "контрнаступ" в сторону Белгородской, Курской областей или на стыке Белгородской, Курской и Сумской и Харьковских областей у них нет. Но попытки контратаковать не исключены. Основные усилия все-таки противник будет предпринимать на юге, это Запорожская область, Херсонская и Крым.
- Несколько дней назад в телеграм-каналах появилось видео, на котором наш танк, обшитый бронелистами со всех сторон, успешно атаковал позиции ВСУ в Красногоровке. Такая практика защиты от FPV-дронов это временная мера?
- Нет, это эффективное средство. Это даже признают адекватные украинские военные эксперты, которые прошли старую советскую школу военного искусства. Вполне возможно, что на поле боя мы увидим такие танки с обеих сторон, потому что решающий успех достигается не в воздухе, а на земле. Я имею в виду боевую технику: танки, БМП, БРДМ.
Александр Полищук интервью
11:30
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ ВСУ — прокси коллективного Запада. Поэтому "помощь" — это слишком громко сказано. Украинцам не помогают — на их смертях наживаются
- На днях Палата представителей одобрила 61 млрд долларов военной помощи Украине. Как высокоточное оружие, ракеты ATACMS, которое отдельной статьей прописано в этом законопроекте повлияет на ситуацию на поле боя, затруднит ли оно нашу логистику в зоне СВО?
- Могу предположить, что какая-то техника уже поступила на Украину. Но мы готовы ее встретить именно на путях подвоза. Но в военном отношении эти поставки роли не сыграют. А в плане угрозы для энергетической инфраструктуры, аэродром это принесет головную боль. Нам надо усиливать средства ПВО, РЭБ. Над этим вопросом уже думают в Генштабе.
 
ИнтервьюХарьковХарьковская областьУкраинаВСУПВОКупянскВКСтанкиГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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