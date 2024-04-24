Лукашенко оценил возможности $60 млрд для Украины, выделенных США Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин знали, что Киев, несмотря на длительную задержку и "игру в демократию", получит 60 миллиардов долларов от США, однако эти средства не способны изменить положение украинской армии в зоне спецоперации