Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд
Новые военные поставки украинской армии включают боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие. Об этом информировало Минобороны США 24 апреля
Пакет военной помощи объемом один миллиард долларов включает:
- —ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
- —ПЗРК Stinger и стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, в том числе патроны 50-го калибра для отражения атак беспилотников;
- —дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- —155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- —артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- —минометные снаряды калибра 60 мм;
- —боевые машины пехоты Bradley;
- —транспортные средства материально-технического обеспечения и тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- —ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- —противотанковые системы Javelin и AT-4;
- —высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромно-вспомогательное оборудование;
- —противоброневые мины и противопехотные боеприпасы Claymore;
- —взрывные боеприпасы для уничтожения помех и приборы ночного видения;
- —запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни один пакет военной помощи не поможет "одолеть русских" в зоне спецоперации.
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