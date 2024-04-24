Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд - 24.04.2024 Украина.ру
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд - 24.04.2024 Украина.ру
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд
Новые военные поставки украинской армии включают боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие. Об этом информировало Минобороны США 24 апреля
2024-04-24T19:07
2024-04-24T19:07
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Пакет военной помощи объемом один миллиард долларов включает: Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни один пакет военной помощи не поможет "одолеть русских" в зоне спецоперации.
https://ukraina.ru/20240424/1054701677.html
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новости, киев, сша, украина, пентагон, минобороны, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Киев, США, Украина, Пентагон, Минобороны, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву на $1 млрд

19:07 24.04.2024
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Новые военные поставки украинской армии включают боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие. Об этом информировало Минобороны США 24 апреля
Пакет военной помощи объемом один миллиард долларов включает:
  • ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
  • ПЗРК Stinger и стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, в том числе патроны 50-го калибра для отражения атак беспилотников;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • транспортные средства материально-технического обеспечения и тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противоброневые мины и противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы для уничтожения помех и приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни один пакет военной помощи не поможет "одолеть русских" в зоне спецоперации.
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