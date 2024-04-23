https://ukraina.ru/20240423/1054677753.html

Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах

Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах - 23.04.2024 Украина.ру

Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первый шаг для конфискации российских активов в пользу Украины был сделан еще зимой. Тогда же были задействованы механизмы мониторинга доходов от суверенных активов РФ

2024-04-23T18:34

2024-04-23T18:34

2024-04-23T18:34

новости

жозеп боррель

россия

украина

запад

ес

сво

активы

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0e/1041809318_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6ab95d8b7b46719806ab668076a2bde.jpg

Он уточнил, что теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах, а сам механизм изъятия российских активов может приносить три миллиарда евро в год. Если ранее утверждалось, что эти средства отправят на восстановление Украины, то теперь Боррель публично предложил Совету ЕС направить доходы с замороженных российских активов на военные цели. Глава дипломатии Евросоюза считает, что механизм работы с российскими активами через реквизицию полученных с них доходов абсолютно легален. "Эти доходы не принадлежат России, поскольку не являются суверенными активами, ведь есть разница между капиталом и доходом от него", — добавил он. Вместе с тем, Боррель признал, что изъятие у России замороженных активов для Запада - это terra incognita (земля неисследованная), а потому ЕС приходится придумывать инновации в обращении с ними. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно. Она утверждала, что в случае его принятия европейцы потеряют больше, чем русские.

https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, жозеп боррель, россия, украина, запад, ес, сво, активы, замороженные активы