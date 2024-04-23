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Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах - 23.04.2024 Украина.ру
Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первый шаг для конфискации российских активов в пользу Украины был сделан еще зимой. Тогда же были задействованы механизмы мониторинга доходов от суверенных активов РФ
2024-04-23T18:34
2024-04-23T18:34
2024-04-23T18:34
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Он уточнил, что теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах, а сам механизм изъятия российских активов может приносить три миллиарда евро в год. Если ранее утверждалось, что эти средства отправят на восстановление Украины, то теперь Боррель публично предложил Совету ЕС направить доходы с замороженных российских активов на военные цели. Глава дипломатии Евросоюза считает, что механизм работы с российскими активами через реквизицию полученных с них доходов абсолютно легален. "Эти доходы не принадлежат России, поскольку не являются суверенными активами, ведь есть разница между капиталом и доходом от него", — добавил он. Вместе с тем, Боррель признал, что изъятие у России замороженных активов для Запада - это terra incognita (земля неисследованная), а потому ЕС приходится придумывать инновации в обращении с ними. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно. Она утверждала, что в случае его принятия европейцы потеряют больше, чем русские.
https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html
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новости, жозеп боррель, россия, украина, запад, ес, сво, активы, замороженные активы
Новости, Жозеп Боррель, Россия, Украина, Запад, ЕС, СВО, активы, замороженные активы
Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первый шаг для конфискации российских активов в пользу Украины был сделан еще зимой. Тогда же были задействованы механизмы мониторинга доходов от суверенных активов РФ
"Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать отдельно", — сказал глава евродипломатии.
Он уточнил, что теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах, а сам механизм изъятия российских активов может приносить три миллиарда евро в год.
Если ранее утверждалось, что эти средства отправят на восстановление Украины, то теперь Боррель публично предложил Совету ЕС направить доходы с замороженных российских активов на военные цели.
Глава дипломатии Евросоюза считает, что механизм работы с российскими активами через реквизицию полученных с них доходов абсолютно легален.
"Эти доходы не принадлежат России, поскольку не являются суверенными активами, ведь есть разница между капиталом и доходом от него", — добавил он.
Вместе с тем, Боррель признал, что изъятие у России замороженных активов для Запада - это terra incognita (земля неисследованная), а потому ЕС приходится придумывать инновации в обращении с ними.
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно. Она утверждала, что в случае его принятия европейцы потеряют больше, чем русские.