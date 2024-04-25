https://ukraina.ru/20240425/1054732744.html

Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок

Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок - 25.04.2024 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок

Ранения в результате очередной атаки украинской армии ранения в Брянской области получили четыре мирных жителя, среди которых ребенок 14 лет. В этот раз беспилотник ВСУ угодил в пассажирский автобус, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

2024-04-25T18:33

2024-04-25T18:33

2024-04-25T18:33

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брянская область

александр богомаз

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"Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок (...) они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – говорится в телеграм-канале главы области. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте обстрела. Ранее в этот же день ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал 12-лтений ребёнок.

https://ukraina.ru/20240425/1054725727.html

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новости, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, жертвы, дети, сво, спецоперация