Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок - 25.04.2024 Украина.ру
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Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок
Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок - 25.04.2024 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок
Ранения в результате очередной атаки украинской армии ранения в Брянской области получили четыре мирных жителя, среди которых ребенок 14 лет. В этот раз беспилотник ВСУ угодил в пассажирский автобус, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
2024-04-25T18:33
2024-04-25T18:33
новости
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
жертвы
дети
сво
спецоперация
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"Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок (...) они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – говорится в телеграм-канале главы области. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте обстрела. Ранее в этот же день ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал 12-лтений ребёнок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, жертвы, дети, сво, спецоперация
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, жертвы, дети, СВО, Спецоперация

Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок

18:33 25.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Ранения в результате очередной атаки украинской армии ранения в Брянской области получили четыре мирных жителя, среди которых ребенок 14 лет. В этот раз беспилотник ВСУ угодил в пассажирский автобус, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
"Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок (...) они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – говорится в телеграм-канале главы области.
Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте обстрела.
Ранее в этот же день ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал 12-лтений ребёнок.
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Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочноРоссия продолжает уголовное преследование украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности и преступлениям против мирных жителей. В четверг, 25 апреля, в суд переданы дела на целый ряд известных деятелей киевского режима
 
НовостиБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныжертвыдетиСВОСпецоперация
 
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