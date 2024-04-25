Дрон ВСУ атаковал автобус в Брянской области, ранены 4 человека, в том числе ребенок
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
Ранения в результате очередной атаки украинской армии ранения в Брянской области получили четыре мирных жителя, среди которых ребенок 14 лет. В этот раз беспилотник ВСУ угодил в пассажирский автобус, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
"Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок (...) они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – говорится в телеграм-канале главы области.
Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте обстрела.
Ранее в этот же день ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал 12-лтений ребёнок.
15:32Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочноРоссия продолжает уголовное преследование украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности и преступлениям против мирных жителей. В четверг, 25 апреля, в суд переданы дела на целый ряд известных деятелей киевского режима