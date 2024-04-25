https://ukraina.ru/20240425/1054729837.html
ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок
ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок - 25.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок
Вооруженные силы Украины ударили по Новокаховскому району Херсонской области, 12-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщил 25 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-04-25T17:25
2024-04-25T17:25
2024-04-25T17:25
новости
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украинская армия
россия
украина
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054729384_0:307:960:847_1920x0_80_0_0_7890531f3272af2d53847ff725dee388.jpg
Украинская армия нанесла удар по городу Таврийск в Каховском районе на берегу Днепра. В результате удара пострадал один ребёнок 12 лет. У мальчика осколочные ранения шеи, его госпитализировали. Помимо этого, ВСУ обстрелом повредили газопровод в городе. "Сама Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", - сообщил Сальдо. В Новой Каховке от атаки украинских дронов никто не пострадал, отметил глава региона.
https://ukraina.ru/20240425/1054716745.html
херсонская область
новая каховка
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054729384_0:217:960:937_1920x0_80_0_0_bf12239a2cf8ae8613b6a17742829513.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украинская армия, россия, украина, обстрелы
Новости, Херсонская область, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Россия, Украина, обстрелы
ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок
Вооруженные силы Украины ударили по Новокаховскому району Херсонской области, 12-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщил 25 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале