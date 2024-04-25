https://ukraina.ru/20240425/1054729837.html

ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок

ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок - 25.04.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок

Вооруженные силы Украины ударили по Новокаховскому району Херсонской области, 12-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщил 25 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

2024-04-25T17:25

2024-04-25T17:25

2024-04-25T17:25

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Украинская армия нанесла удар по городу Таврийск в Каховском районе на берегу Днепра. В результате удара пострадал один ребёнок 12 лет. У мальчика осколочные ранения шеи, его госпитализировали. Помимо этого, ВСУ обстрелом повредили газопровод в городе. "Сама Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", - сообщил Сальдо. В Новой Каховке от атаки украинских дронов никто не пострадал, отметил глава региона.

https://ukraina.ru/20240425/1054716745.html

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новости, херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украинская армия, россия, украина, обстрелы