ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок - 25.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок
ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок - 25.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок
Вооруженные силы Украины ударили по Новокаховскому району Херсонской области, 12-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщил 25 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-04-25T17:25
2024-04-25T17:25
новости
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украинская армия
россия
украина
обстрелы
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Украинская армия нанесла удар по городу Таврийск в Каховском районе на берегу Днепра. В результате удара пострадал один ребёнок 12 лет. У мальчика осколочные ранения шеи, его госпитализировали. Помимо этого, ВСУ обстрелом повредили газопровод в городе. "Сама Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", - сообщил Сальдо. В Новой Каховке от атаки украинских дронов никто не пострадал, отметил глава региона.
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херсонская область
новая каховка
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новости, херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украинская армия, россия, украина, обстрелы
Новости, Херсонская область, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Россия, Украина, обстрелы

ВСУ атаковали Херсонскую область, пострадал ребёнок

17:25 25.04.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины ударили по Новокаховскому району Херсонской области, 12-летний мальчик получил ранение. Об этом сообщил 25 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
Украинская армия нанесла удар по городу Таврийск в Каховском районе на берегу Днепра. В результате удара пострадал один ребёнок 12 лет. У мальчика осколочные ранения шеи, его госпитализировали.
Помимо этого, ВСУ обстрелом повредили газопровод в городе.
"Сама Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", - сообщил Сальдо.
В Новой Каховке от атаки украинских дронов никто не пострадал, отметил глава региона.
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
13:00
ATACMS уже на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 апреляУкраина получила дальнобойные ATACMS. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
НовостиХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украиныукраинская армияРоссияУкраинаобстрелы
 
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