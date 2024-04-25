Путин анонсировал визит в Китай в мае
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Президент РФ Владимир Путин сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что в мае планируется его визит в Китай
"Планируется визит в мае", - сказал глава государства, чью речь транслировал Первый канал.
Он также пообещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман Николая Чернышевского "Что делать?" после того, как один из участников съезда упомянул, что эта книга была издана в 1953 году, а в библиотеку попала 15 июня — в день и год рождения Си Цзиньпина
"Си Цзиньпин крепкий руководитель и настоящий мужчина. Если он любит эту книжку, с удовольствием передам", – добавил президент.
Ранее Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз.
18 апреля, 15:16На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - СанакоевЗаместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру прокомментировал недавние визиты в Китай представителей России, США и Германии, а также оценил отношения между РФ и КНР и рассказал о том, в какой фазе сейчас находится тайваньский кризис