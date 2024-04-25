Путин анонсировал визит в Китай в мае

На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев

Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру прокомментировал недавние визиты в Китай представителей России, США и Германии, а также оценил отношения между РФ и КНР и рассказал о том, в какой фазе сейчас находится тайваньский кризис