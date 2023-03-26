https://ukraina.ru/20230326/1044730804.html

Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз

Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз - 26.03.2023 Украина.ру

Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз

Россия не создаёт с Китаем военного союза, а сотрудничество РФ и КНР не несёт угроза третьим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24

2023-03-26T13:22

2023-03-26T13:22

2023-03-26T13:26

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Таким образом российский лидер прокомментировал звучащие в последнее время утверждения о том, что Россия и Китай создают ось, представляющую угрозу для Запада.Ранее бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы формируют ось, к которой присоединяются Иран и КНДР, и это “становится настоящей проблемой для Запада”.

https://ukraina.ru/20230325/1044718942.html

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новости, владимир путин, сми, кнр (китай), дональд трамп, джон болтон, российские сми, иран, кндр