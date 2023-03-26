Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз
13:22 26.03.2023 (обновлено: 13:26 26.03.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Россия не создаёт с Китаем военного союза, а сотрудничество РФ и КНР не несёт угроза третьим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24
Таким образом российский лидер прокомментировал звучащие в последнее время утверждения о том, что Россия и Китай создают ось, представляющую угрозу для Запада.
Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза
Ранее бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы формируют ось, к которой присоединяются Иран и КНДР, и это “становится настоящей проблемой для Запада”.
Вчера, 08:42По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризисСоединенные Штаты Америки и НАТО, а так же другие западные государства, не имея возможности выиграть в российско-украинском конфликте, "поджигают" периметр России, проводя там антироссийскую политику. Остроту этому процессу придает союз РФ и Китая, четкие параметры которого проявились на минувшей неделе