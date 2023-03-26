Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз - 26.03.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз
Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз - 26.03.2023 Украина.ру
Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз
Россия не создаёт с Китаем военного союза, а сотрудничество РФ и КНР не несёт угроза третьим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24
2023-03-26T13:22
2023-03-26T13:26
новости
владимир путин
сми
кнр (китай)
дональд трамп
джон болтон
российские сми
иран
кндр
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Таким образом российский лидер прокомментировал звучащие в последнее время утверждения о том, что Россия и Китай создают ось, представляющую угрозу для Запада.Ранее бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы формируют ось, к которой присоединяются Иран и КНДР, и это “становится настоящей проблемой для Запада”.
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новости, владимир путин, сми, кнр (китай), дональд трамп, джон болтон, российские сми, иран, кндр
Новости, Владимир Путин, СМИ, КНР (Китай), Дональд Трамп, Джон Болтон, Российские СМИ, Иран, КНДР

Путин рассказал, создадут ли РФ и КНР военный союз

13:22 26.03.2023 (обновлено: 13:26 26.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Россия не создаёт с Китаем военного союза, а сотрудничество РФ и КНР не несёт угроза третьим странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24
Таким образом российский лидер прокомментировал звучащие в последнее время утверждения о том, что Россия и Китай создают ось, представляющую угрозу для Запада.

Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза

Международная парламентская конференция Россия-Африка
Владимир Путин
Президент РФ
Ранее бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы формируют ось, к которой присоединяются Иран и КНДР, и это “становится настоящей проблемой для Запада”.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Вчера, 08:42
По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризисСоединенные Штаты Америки и НАТО, а так же другие западные государства, не имея возможности выиграть в российско-украинском конфликте, "поджигают" периметр России, проводя там антироссийскую политику. Остроту этому процессу придает союз РФ и Китая, четкие параметры которого проявились на минувшей неделе
 
НовостиВладимир ПутинСМИКНР (Китай)Дональд ТрампДжон БолтонРоссийские СМИИранКНДР
 
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