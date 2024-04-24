Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
Российская армия добьется новых тактических успехов в зоне проведения спецоперации, несмотря на новый пакет военной помощи для Киева, а продвижение ВС РФ может произойти в ближайшие недели, допустил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга
"Хотя сегодняшнее объявление (прим. ред. – о пакете военной помощи Украине) является хорошей новостью, они (ВСУ) все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", - сказал он.
Салливан также напомнил, что Киев потерял контроль над Авдеевкой в ДНР из-за того, что в Конгрессе застряло дополнительное финансирование объемом более 60 миллиардов долларов.
"Последствия задержки почувствовали на Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на Востоке, в частности Авдеевки", – добавил советник Байдена.
Накануне сообщалось, что российские подразделения полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что также удалось улучшить тактическое положение по переднему краю в этом районе. До этого ВС РФ взяли под свой контроль Богдановку в ДНР – этот населенный пункт находится в паре километров к северо-востоку от Часов Яра.