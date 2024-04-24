https://ukraina.ru/20240424/1054707203.html

Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева

Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева - 24.04.2024 Украина.ру

Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева

Российская армия добьется новых тактических успехов в зоне проведения спецоперации, несмотря на новый пакет военной помощи для Киева, а продвижение ВС РФ может произойти в ближайшие недели, допустил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга

2024-04-24T22:52

2024-04-24T22:52

2024-04-24T22:52

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Салливан также напомнил, что Киев потерял контроль над Авдеевкой в ДНР из-за того, что в Конгрессе застряло дополнительное финансирование объемом более 60 миллиардов долларов. Накануне сообщалось, что российские подразделения полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что также удалось улучшить тактическое положение по переднему краю в этом районе. До этого ВС РФ взяли под свой контроль Богдановку в ДНР – этот населенный пункт находится в паре километров к северо-востоку от Часов Яра.

https://ukraina.ru/20240424/1054702717.html

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новости, джейк салливан, россия, киев, украина, минобороны, сша, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация