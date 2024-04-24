Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева - 24.04.2024 Украина.ру
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Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева - 24.04.2024 Украина.ру
Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
Российская армия добьется новых тактических успехов в зоне проведения спецоперации, несмотря на новый пакет военной помощи для Киева, а продвижение ВС РФ может произойти в ближайшие недели, допустил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга
2024-04-24T22:52
2024-04-24T22:52
новости
джейк салливан
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сша
военная помощь
военная техника
всу
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Салливан также напомнил, что Киев потерял контроль над Авдеевкой в ДНР из-за того, что в Конгрессе застряло дополнительное финансирование объемом более 60 миллиардов долларов. Накануне сообщалось, что российские подразделения полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что также удалось улучшить тактическое положение по переднему краю в этом районе. До этого ВС РФ взяли под свой контроль Богдановку в ДНР – этот населенный пункт находится в паре километров к северо-востоку от Часов Яра.
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новости, джейк салливан, россия, киев, украина, минобороны, сша, военная помощь, военная техника, всу, спецоперация
Новости, Джейк Салливан, Россия, Киев, Украина, Минобороны, США, военная помощь, военная техника, ВСУ, Спецоперация

Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева

22:52 24.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Российская армия добьется новых тактических успехов в зоне проведения спецоперации, несмотря на новый пакет военной помощи для Киева, а продвижение ВС РФ может произойти в ближайшие недели, допустил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга

"Хотя сегодняшнее объявление (прим. ред. – о пакете военной помощи Украине) является хорошей новостью, они (ВСУ) все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", - сказал он.

Салливан также напомнил, что Киев потерял контроль над Авдеевкой в ДНР из-за того, что в Конгрессе застряло дополнительное финансирование объемом более 60 миллиардов долларов.

"Последствия задержки почувствовали на Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на Востоке, в частности Авдеевки", – добавил советник Байдена.

Накануне сообщалось, что российские подразделения полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что также удалось улучшить тактическое положение по переднему краю в этом районе. До этого ВС РФ взяли под свой контроль Богдановку в ДНР – этот населенный пункт находится в паре километров к северо-востоку от Часов Яра.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
19:55
Новая помощь США поставит крест на судьбе Украины – посол Новый пакет военной помощи Киеву нарушает предусмотренную Уставом ООН обязанность нести "особую ответственность за международный мир и безопасность" и ставит крест на судьбе Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
 
НовостиДжейк СалливанРоссияКиевУкраинаМинобороныСШАвоенная помощьвоенная техникаВСУСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
22:52Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
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