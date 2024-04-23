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Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания
Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания - 23.04.2024 Украина.ру
Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания
Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. РФ "перешла к военной экономике", заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен
2024-04-23T19:51
2024-04-23T19:51
2024-04-23T19:51
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По его словам, российская армия сегодня способна производить оружие быстрее, чем в прошлом году. "Модернизация российских вооруженных сил сейчас ближе, чем я бы сказал год назад", – цитирует его издание Breaking Defense. Кристофферсен связывает успехи производства с тем, что России удалось избежать западных санкций, а также якобы благодаря закупкам военной техники у Ирана и Северной Кореи. Главком норвежской армии также подчеркнул, что Россия оперативно учится на ошибках, а руководство армией делает выводы. Ранее в Министерстве обороны России сообщали об увеличении производства военной техники в 2,5 раза.
https://ukraina.ru/20240420/1054623379.html
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новости, россия, норвегия, сво, впк, военная техника, спецоперация
Новости, Россия, Норвегия, СВО, ВПК, военная техника, Спецоперация
Главком норвежской армии похвалил ВС РФ – скорость совершенствования армии России превзошла ожидания
Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. РФ "перешла к военной экономике", заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен
По его словам, российская армия сегодня способна производить оружие быстрее, чем в прошлом году.
"Модернизация российских вооруженных сил сейчас ближе, чем я бы сказал год назад", – цитирует его издание Breaking Defense.
Кристофферсен связывает успехи производства с тем, что России удалось избежать западных санкций, а также якобы благодаря закупкам военной техники у Ирана и Северной Кореи.
Главком норвежской армии также подчеркнул, что Россия оперативно учится на ошибках, а руководство армией делает выводы.
"Поэтому, если они (решат) перейти от пилотируемых к беспилотным системам в одном районе, то, когда они решат это сделать, это произойдет быстро", – добавил Кристофферсен.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали
об увеличении производства военной техники в 2,5 раза.