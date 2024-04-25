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ВС РФ создают "защитный купол" над Запорожской областью

ВС РФ создают "защитный купол" над Запорожской областью - 25.04.2024 Украина.ру

ВС РФ создают "защитный купол" над Запорожской областью

Российские военнослужащие при помощи комплексов С-300, "Панцирь" и других средств ПВО создадут "защитный купол" над Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-04-25T10:33

2024-04-25T10:33

2024-04-25T10:33

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Подразделения противовоздушной обороны обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.Российские военные подразделения используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" для поражения воздушных целей украинской армии. "Бук-М2" - это высокомобильный комплекс, который предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.Один из российских военнослужащих рассказал, что для для борьбы с украинскими беспилотниками используются, в частности, системы "Панцирь".

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новости, запорожская область, россия, с-300, зрк бук, новые регионы, беспилотники