https://ukraina.ru/20240425/1054710913.html

Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта

Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта - 25.04.2024 Украина.ру

Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не уверен, что все будут счастливы" от исхода конфликта, передает Fox News

2024-04-25T08:25

2024-04-25T08:25

2024-04-25T08:25

новости

сша

киев

украина

владимир зеленский

джо байден

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261612_0:9:1042:595_1920x0_80_0_0_f7f8572a1f0b42862a7da1dff4c2f1ac.jpg

Он отметил, что украинцы "должны победить".Накануне газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников из США признала, что представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Киев сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом помощи.По словам чиновников, за последние месяцы динамика на поле боя значительно изменилась. По их оценкам, это произошло отчасти из-за нехватки боеприпасов у украинской стороны, однако даже после выделения помощи для того, чтобы "обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь", потребуются серьезные усилия. При этом в США ставят под сомнение тактику и приоритеты Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.Как отметил на брифинге в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты допускают возможность новых тактических успехов РФ в ближайшие недели.

https://ukraina.ru/20240425/1054689951.html

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, джейк салливан