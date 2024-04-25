Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта - 25.04.2024 Украина.ру
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Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта
Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта - 25.04.2024 Украина.ру
Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не уверен, что все будут счастливы" от исхода конфликта, передает Fox News
2024-04-25T08:25
2024-04-25T08:25
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Он отметил, что украинцы "должны победить".Накануне газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников из США признала, что представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Киев сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом помощи.По словам чиновников, за последние месяцы динамика на поле боя значительно изменилась. По их оценкам, это произошло отчасти из-за нехватки боеприпасов у украинской стороны, однако даже после выделения помощи для того, чтобы "обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь", потребуются серьезные усилия. При этом в США ставят под сомнение тактику и приоритеты Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.Как отметил на брифинге в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты допускают возможность новых тактических успехов РФ в ближайшие недели.
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новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, джейк салливан
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джейк Салливан

Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта

08:25 25.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не уверен, что все будут счастливы" от исхода конфликта, передает Fox News
Он отметил, что украинцы "должны победить".
"Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", – сказал Зеленский.
Накануне газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников из США признала, что представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Киев сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом помощи.
По словам чиновников, за последние месяцы динамика на поле боя значительно изменилась. По их оценкам, это произошло отчасти из-за нехватки боеприпасов у украинской стороны, однако даже после выделения помощи для того, чтобы "обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь", потребуются серьезные усилия.
При этом в США ставят под сомнение тактику и приоритеты Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.
Как отметил на брифинге в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты допускают возможность новых тактических успехов РФ в ближайшие недели.
ВСУ АТО гранатометвооружение оружие - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"Выделенных для Украины средств слишком мало, их не хватит на поддержку фронта. Вашингтон сознательно посадил Киев на "сухой паек" и до президентских выборов будет сознательно на нем держать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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