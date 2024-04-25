https://ukraina.ru/20240425/1054708182.html

Борьба за доверие. Как помогали Москве на этой неделе дружественные страны

Борьба за доверие. Как помогали Москве на этой неделе дружественные страны - 25.04.2024 Украина.ру

Борьба за доверие. Как помогали Москве на этой неделе дружественные страны

При всей жёсткости противостояния России Западу, Москва далеко не одинока. Есть у нее в этой борьбе и союзники, и партнеры, и просто сочувствующие. О том, что происходит в этих странах и как они выстраивают свои отношения с Россией и Западом, испытывая зачастую колоссальное давление со стороны США - в очередном обзоре издания Украина.ру в четверг

2024-04-25T05:38

2024-04-25T05:38

2024-04-25T05:38

россия

китай

сша

энтони блинкен

владимир зеленский

си цзиньпин

мира

ес

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101165/20/1011652003_0:33:3526:2016_1920x0_80_0_0_9ac4ca860b9ac795d3f9b90e3c15c294.jpg

КНР: Мы не уступим США24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Китай с трехдневным визитом, который считается важнейшим дипломатическим событием текущей недели.Как ожидается, Блинкен встретится с главным китайским дипломатом Ван И, а, по некоторым данным, он может пересечься с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином – в том случае, если китайский лидер сочтет личное общение необходимым.Потому что решение о такой встрече принимает именно Си, в удобное для себя время – дополнительно подчеркивая таким образом китайский суверенитет и разницу в политическом статусе субъектов переговоров.Пока что госсекретаря встретил в Шанхае Чэнь Цзинин – член Политбюро, секретарь горкома КПК Шанхая, который иногда упоминается аналитиками в качестве возможной кандидатуры будущего премьер-министра, а пока набирается опыта в общении с западными дипломатами на своей площадке. Однако все понимают, что переговоры на высшем уровне только начинаются.Судя по многим данным, визит Блинкена так или иначе связан с российско-китайскими отношениями.Еще в начале апреля, в ходе встречи с представителями стран Евросоюза и НАТО, Блинкен отметил, что Пекин оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу помощь "в тревожащих масштабах", предоставляя россиянам "инструменты, материалы и техническую экспертизу".Сейчас он, похоже, намерен сказать это китайской стороне сам, облекая свое недовольство в форму тех или иных угроз.Издание Financial Times прямо пишет о том, что запад будет в очередной раз угрожать антикитайскими санкциями – в том случае, если Пекин продолжит поставлять в Россию технологии двойного назначения. И Энтони Блинкен собирается лично донести эту угрозу до высшего китайского руководства.Белый дом действительно рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении китайских финансовых учреждений и других экономических структур. Причем, как обещают, новое послание Блинкена окажется "самым четким предупреждением, которое США когда-либо передавали лично китайским чиновникам"."Благодаря поддержке Китая Россия в значительной степени восстановила свою оборонно-промышленную базу... Это нас глубоко беспокоит. Мы выразим эти опасения Китаю", — сказал по данному поводу сам госсекретарь.По его мнению, Пекин "внес основной вклад" в войну на Украине, поставляя Москве критически важные компоненты для вооружения.Свыше 12 китайских компаний рискуют оказаться в санкционных списках за нарушение запрета поставок в Россию европейских и американских товаров военного назначения, а обсуждение санкций в отношении этих фирм может начаться уже на этой неделе, – пишет Bloomberg.The Wall Street Journal также отмечает: США намерены преследовать китайские банки и другие финансовые учреждения, которые проводят транзакции с Россией.Однако, проблема в том, что подобные санкции уже используются американцами в течение последних месяцев. Но хотя это периодически приводят к проблемам в транзакциях между российскими и китайскими фирмами – потому что некоторые китайские банки боятся принимать российские платежи – через несколько дней появляются новые финансовые структуры. Причем, не обязательно китайские. И очень скоро все возвращается на круги своя.На самом деле, китайцы заблаговременно ответили на претензии в адрес их деловых контактов с россиянами, отмечая, что они строго соблюдают все международные торговые правила, а боевые действия в Европе их не касаются и отвечать на чужие претензии они не намерены.23 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: "Китай последовательно следует правилам, регулирующим экспорт товаров двойного назначения... Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса и никогда не подливал масла в огонь".Следует ожидать, что позиция Пекина останется осторожно-выжидательной, и на отношения с Россией поездка Блинкена серьезно не повлияет. Причем, у китайцев хватает к США своих претензий, которые даже не сводятся к тайваньской проблеме.Например, они недовольны, что американцы пытаются мешать экспорту дешевых китайских товаров – в частности, электромобилей, солнечных панелей и батарей, используя для этого прямое влияние государства.Как сообщает американская пресса Пекин выступил по этому поводу с заявлением, которое можно трактовать как "самую жесткую атаку на сегодняшний день".Неназванный дипломат из департамента стран Северной Америки МИД КНР обвинил США в "злонамеренном стремлении ограничить и подавить промышленное развитие Китая в целях получения более выгодной конкурентной позиции и рыночных преимуществ". "Это неприкрытое экономическое принуждение и травля", – сказал китайский чиновник буквально накануне визита Блинкена.Несмотря на серьезность угроз американского дипломата, при ближайшем рассмотрении, видно – у властей КНР нет никаких причин идти на поводу у явно недружественной для них державы, которая в очередной раз бестактно пытается учить Пекин жизни.Китайцы наслышаны о внутренних проблемах американцев, среди которых – массовые протесты молодежи против войны в Газе, фентаниловая опиоидная эпидемия в крупнейших центрах Америки, неконтролируемый рост преступности, и много других столь же неприятных моментов.Так что у Поднебесной нет причин безоговорочно принимать условия утратившего прежнюю форму глобального гегемона."Мы приветствуем визит официальных лиц США в Китай для улучшения связей. Но похоже, что Блинкен здесь, чтобы предъявить Китаю ультиматум. Мы не уступим ему и не пойдем на компромисс по нашим ключевым вопросам", – отметил профессор Ли Хайдун в комментарии для издания Global Times.КНДР: область политической ясностиПока все ожидают запуска очередного северокорейского спутника, КНДР, по всей видимости, провела в Японском море учения запуска собственной баллистической ракеты.Во всяком случае, об этом сообщают информационные издания Японии и Южной Кореи – отметив, что перехватить ракету так и не удалось.США а также их региональные сателлиты традиционно выступают против подобных пусков, однако Пхеньян не обращает на эти возмущенные заявления никакого внимания.Тем более, что тестирование новых баллистических ракет необходимо КНДР для реализации своей долгосрочной ракетной программы, которая, по мнению западных экспертов, активизировалась благодаря контактам с Россией.Тем временем заметно активизировались северокорейские дипломаты, которые не обошли и украинскую тематику. Министерство иностранных дел КНДР назвало президента Владимира Зеленского актером, хорошо играющим написанную для него роль по сценарию американского фильма.Об этом было сказано в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля.Причем, американский законопроект о дополнительной военной помощи Киеву, по мнению северных корейцев, является "всего лишь психотропным препаратом", временно облегчающим страх представителей украинской власти. И в Пхеньяне явно не верят, что эта помощь станет для Зеленского переломной.Крупная делегация представителей Народной Кореи отправилась обмениваться экономическим опытом в Иран, который давно поддерживает с КНДР многоуровневые связи. А другие дипломаты отбыли из Пхеньяна в Россию. Как сообщается, в РФ отправились представители Комитета сельского хозяйства и министерства лесной промышленности Северной Кореи – которые, встретятся, в том числе, с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.Тематика возможного визита Владимира Путина в КНДР также не выходит из плоскости общественной дискуссии. Причем, такая потенциальная встреча уже сейчас несет в себе много разноплановых ожиданий."От визита президента России в Северную Корею ждут более существенного пересмотра политики Москвы в отношении Пхеньяна. Наиболее радикальные прогнозы касаются легитимизации военного или военно-технического сотрудничества, и, что еще более важно, выхода России из режима международных санкций в отношении КНДР.В качестве предварительных шагов в этом направлении западные эксперты видят позицию России в Совете Безопасности ООН, где она в начале блокировала попытки США и их сателлитов и далее увеличивать санкционное давление на Пхеньян, а затем своим вето парализовало действие официальной группы экспертов, формально мониторившей санкционный режим и его нарушения, а на деле превратившейся в очередной инструмент давления и навешивания ярлыков", — пишет известный и опытный кореевед Константин Асмолов."Мир" с ИраномНебезынтересные новости приходят и из Исламской Республики Иран.Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен сообщил о том, что эта дружественная России ближневосточная страна готовится к запуску пилотного проекта по приёму российских платежных карт "Мир".Рахими Мохсен отметил, что сейчас решаются технические и правовые вопросы, которые обеспечат бесперебойный процесс оплаты через систему "Мир". Причем, по мнению профильных экспертов, на это уйдет от трех до шести месяцев.Возможно, справятся даже до лета, учитывая, какой опыт по борьбе с западными финансовыми санкциями накопил за годы противостояния с Америкой Иран, где в настоящее время высказывают явную заинтересованность в развитии отношений с Москвой.Специалисты в области туризма прогнозируют, что к концу 2024 года взаимный поток туристов между Россией и Ираном в рамках группового безвизового режима достигнет порядка 40 тысяч человек.Но если иранцы начнут принимать российские карты, то в страну прекрасных персидских пляжей поедет гораздо больше людей. На что, видимо, рассчитывают и в Тегеране.Более того, по данным Forbes, Россия и Иран могут разработать общий стейблкоин, обеспеченный золотом – специальную криптовалюту, которую можно будет использовать вместо доллара, рубля и иранского риала при двустороннем товарообороте между Россией и Ираном.Разумеется, подобные нововведения необходимы уже не для туризма, а для стабильного развития экономики. Но реализовывать такие проекты однозначно можно лишь с дружественными странами, заинтересованными в подрыве западных санкций, которые в значительной мере утратят после этого свою силу.Нигер: ориентир на МосквуНигер, который, в буквальном смысле, выставил из страны в прошлом году силы французских колонизаторов, выразил желание производить закупки российского оружия, а также обучать местных силовиков при помощи российских специалистовТакое заявления сделал министр внутренних дел этой пустынной африканской страны Мухаммад Тумба."Наше сотрудничество с Россией связано в первую очередь с военной подготовкой, являющейся первостепенным фактором в борьбе с терроризмом", – отметил министр.Причем, это произошло после того, как Военный совет Нигера согласился усилить военное сотрудничество с Россией, а также активизировал взаимное сотрудничество в сфере образования – после визита официальных лиц из Москвы, которое позволило сдвинуть с места решение многих вопросов.Нигер – бедная жаркая страна, которая долгие годы служила для запада огромным полигоном для добычи урана. Но теперь местные жители учатся проводить политику в собственных интересах.И доверие к россиянам, которое проявляют местные лидеры, серьезно укрепляет российские позиции в сопредельных африканских странах – где тоже в ускоренном режиме заканчивается эра Франции и Америки.

https://ukraina.ru/20240423/1054660806.html

https://ukraina.ru/20240202/1053047875.html

https://ukraina.ru/20231122/1051236357.html

https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html

россия

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

россия, китай, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, си цзиньпин, мира, ес, нато, эксклюзив