https://ukraina.ru/20240425/1054707349.html

Чей Кант? За авторитетом немецкого философа Шольц пытался скрыть позорную роль Германии на Украине

Чей Кант? За авторитетом немецкого философа Шольц пытался скрыть позорную роль Германии на Украине - 25.04.2024 Украина.ру

Чей Кант? За авторитетом немецкого философа Шольц пытался скрыть позорную роль Германии на Украине

Знаменательную дату — 300 лет со дня рождения родоначальника немецкой классической философии Иммануиля Канта, канцлер Германии Олаф Шольц отметил скандалом

2024-04-25T06:29

2024-04-25T06:29

2024-04-25T06:29

эксклюзив

германия

олаф шольц

россия

российская империя

владимир путин

федор достоевский

калининград

философия

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Немецкий канцлер 22 апреля выступил на церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии естественных и гуманитарных наук, приуроченной к юбилею великого философа. Только вместо того, чтобы сделать акцент на значимости трудов Канта для истории европейской философии, Шольц по какой-то причине сосредоточился на восприятии учения философа президентом России Владимиром Путиным.Канцлер Германии заявил, что президент России из-за своих действий по отношению к Украине, не имеет права ссылаться на Канта. По словам Шольца, идеи Канта о правах человека, человеческом достоинстве, о войне и мире, никак не могут быть связаны с действиями Путина."У Путина нет ни малейшего основания ссылаться на Канта. Тем не менее, режим Путина по-прежнему стремится присваивать Канта и его работы практически любой ценой", - процитировало слова Шольца немецкое издание Zeit.Канцлер к делу подошел со всей систематичностью, которой славятся представители немецкого народа и старательно подобрал заявления Владимира Путина, в которых упоминается Кант и его учение, сделанные в различные годы. Сначала Шольц процитировал заявление президента России, сделанное в 2005 году."Кант был категорическим противником урегулирования межгосударственных споров путем войны. И мы стараемся придерживаться этой части его учения. (...) Я верю, что видение, которое изложил Кант, должно и может быть реализовано нашим поколением", - сказал тогда Путин.Затем Шольц сослался на заявление Путина, сделанное в начале 2024 года. Тогда президент сказал, что призыв Канта использовать собственный разум очень актуален и что для России это практический означает, что она руководствуется своими национальными интересами.Канцлер также подчеркнул актуальность трактата Канта "О вечном мире". Он пожаловался на то, что там нет "практических подачек для разрешения вооруженных конфликтов XXI века", но признал, что трактат умный и заставляет задуматься. "Если на вас нападают, вы имеете право защищаться", - процитировал Шольц взгляды Канта на войну и мир.Однако обидно, что Олаф Шольц на этом остановился и не стал уточнять чему у Канта научились его собственные соотечественники, и кто напал на Германию 1 августа 1914 года, когда она объявила войну России, или 1 сентября 1939 года, когда она напала на Польшу. От кого защищалась Германия в 1999 году, когда вместе с другими странами НАТО участвовала в бомбардировках Югославии?Что касается самого украинского конфликта, канцлеру Германии стоило бы учесть, что он начался не в 2022 году, когда Россия встала на защиту Донбасса, а в 2014 году, когда народ Донбасса стал защищать элементарное право на жизнь. Но в его труд, посвященный современному восприятию философии Канта в России, этот факт явно не вписывается, также как и упоминание роли самой Германии в финансировании преступного киевского режима.Немецкий философ, но поданный Российской империиТем временем в российском Калининграде также отметили триста лет со дня рождения Иммануила Канта. Губернатор региона Антон Алиханов во время пленарной сессии Международного кантовского конгресса "Мировое понятие философии", проходившего в БФУ им. И. Канта, назвал философа "нашим русским трофеем"."Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области", — сказал он.Дело в том, что немецкий философ, который за всю свою жизнь не покидал пределов родной Восточной Пруссии, в 1758 году стал поданным Российской империи. Во время Семилетней войны российские войска вошли в город Кенигсберг, в котором философ жил и работал. Жители города присягнули на верность императрице Елизавете I. Сохранилось письмо, в котором Кант просил императрицу назначить его на место профессора по кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете.В Российской империи Кант прожил относительно недолго. Летом 1862 года по условиям Петербургского мирного договора Кенигсберг был возвращен Пруссии. Тем не менее, в Калининграде особо чтят память знаменитого философа. По словам пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия для увековечения памяти Иммануиля Канта и его учения.Кант срезал крылья метафизике, Достоевский — расправилКак философ Кант развивался под влиянием скептицизма английского мыслителя Дэвида Юма, который подвергал сомнению существование объективного мира и отрицал возможность его познания.Кант не отрицал существование "вещи в себе", вещи как таковой, вне зависимости от нашего восприятия, но порицал возможность человеческого ума познать ее. По его мнению, "знание относится только к явлениям, а вещь в себе остается непознанной нами". Человеческое познание движется только в рамках возможного опыта и любая попытка ума шагнуть за рамки опыта ведет к заблуждениям и ошибкам, считал Кант.При этом он не отрицал, что за явлениями, доступными опыту, находится мир предметов "самих по себе", познать которых мы не в состоянии. Наше познание имеет дело лишь с феноменами, а мир возможен лишь как бытие, подчиненное категориям мысли.Таким образом Кант ограничил возможность чистого разума познать суть вещей — что такое Бог, свобода, бессмертие. Он приоткрыл двери для появления позитивизма, который отказался от метафизики. С другой стороны, Кант отдал важное место морали — мы не можем познать, но можем верить в существование "вещи в себе". Наш практический разум — это сфера морали и религии. У Канта, в отличие от русских православных мыслителей, религия зиждется на морали.Поэтому можно сказать, что русская философия развивалась в критическом диалоге с учением Канта.Кант срезал крылья метафизике, но русские мыслители, в том числе Достоевский, не довольствуются этим. Кант разделил веру и знание, а для русских философов это невозможно — знание зиждется на вере, а вера всегда подразумевает знание. Кант искусственно разделил ум и веру, в то время как в русской философии существует единство теоретического и практического ума. Это философия всеединства или цельного знания.После Канта западноевропейские мыслители окончательно отделили теологию от философии. В русской философии строгой границы между ними не было.В Канте ли дело?Никто в России не пытается присваивать Канта и его работы, как утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. Это невозможно и ненужно, так как труды этого философа уже давно стали достоянием европейской теоретической мысли. Заикнувшись о том, что кому-то можно, а кому-то нельзя на них ссылаться, Шольц только продемонстрировал свое невежество.Также никто не собирается игнорировать исторические факты, в соответствии с которыми Иммануил Кант часть своей жизни прожил подданным Российской империи. Непонятно только почему действующему канцлеру Германии так сложно с ними смириться. Может быть потому что в этом конкретном случае именно он, а не президент Путин злоупотребил учением Канта для того, чтобы оправдать поддержку, которое его правительство оказывает преступному киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20240416/1054545480.html

https://ukraina.ru/20240423/1054672959.html

https://ukraina.ru/20231213/1051935735.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, олаф шольц, россия, российская империя, владимир путин, федор достоевский, калининград, философия