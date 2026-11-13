Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте - 13.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261113/propavshuyu-zhenu-zelenskogo-nashli-v-neozhidannom-meste-1084462843.html
Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте
Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте - 13.11.2026 Украина.ру
Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте
Первая леди Украины Елена Зеленская после длительного периода отсутствия на публике нашлась. Она приняла участие в Дне кооперации
2026-11-13T12:45
2026-11-13T12:45
новости
украина
житомирская область
владимир зеленский
офис президента
кабинет министров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0d/1084462721_0:8:1043:595_1920x0_80_0_0_98d3d2bec922f86100a1312b2910df89.jpg
О том, что Елена Зеленская приняла участи в Дне кооперации (укр. Дні спільнодії, может также переводиться как День совместного действия/взаимодействия/синергии — Ред,) "Софийность. Сила жить и действовать" в Звягеле Житомирской области."В городе развивают инфраструктуру поддержки ментального здоровья. Что является частью программы "Ты как?". Тут функционируют Центр жизнестойкости и ветеранское пространство", — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в соцсетях.На сайте ОП цитировалась речь Зеленской."Современная софийность — это способность видеть реальность целостно: умом и сердцем одновременно. Это верность своим ценностям, когда все ориентиры шатаются. Это мудрость оставаться человеком, даже когда тебе больно. И это действие, ведь без действия никакие принципы не имеют значения", — заявила Зеленская.В пресс-службе ОП сообщили, что украинские учёные предложили определение софийности. Она проявляется в готовности людей брать ответственность и самоорганизовываться; на уровне общин — в поддержке горизонтальных связей и взаимопомощи; на уровне учреждений — в адаптации и сохранении способности действовать; на уровне государства и общества — у выстраивании новых форм кооперации."Софийность на практике — это буквально то, как каждый украинец после ночей тревог делает своё дело, заботится о семье, находит улыбку, слова и поддержку для людей вокруг. Софийность — это вы сами, когда поддерживаете друг друга. И в то же время софийность, поддерживает и вас самих. Именно это и есть сила жить и действовать", — подытожила Зеленская.День кооперации — формат просветительских мероприятий, который внедрила Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?". В свою очередь внедрением этой программы занимается Координационный центр по психическому здоровью Кабинета министров Украины при экспертной поддержке Всемирной организации здравоохранения.Появление Зеленской на публике произошло после её длительного отсутствия. Так, последнее публичное мероприятие с её участием было, если верить пресс-службе ОП, 22 октября, когда она приняла участие в Украинском женском конгрессе. 28 октября Зеленская сообщила о том, что украинские аудиогиды заработали ещё в четырёх культурных учреждениях мира.9 ноября она не присутствовала а церемонии награждения украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Вместо неё с Владимиром Зеленским награды украинским деятелям культуры вручала вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.Тогда многие украинцы озадачились тем, куда подевалась первая леди. Кто-то предположил, что она вслед за мужем покинула страну. Сам Зеленский в последнее время всё реже бывает на Украине. Он предпочитает проводить время в зарубежных визитах, на что обратили внимание уже и западные СМИ.
https://ukraina.ru/20261112/ne-nervirovat-zelenskogo-ekonomisty-raskryli-taynu-kursa-valyut-na-ukraine--1084446694.html
украина
житомирская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0d/1084462721_93:0:1020:695_1920x0_80_0_0_196fa2dd3d9e1c2ec00d6e8cfc9ed701.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, житомирская область, владимир зеленский, офис президента, кабинет министров
Новости, Украина, Житомирская область, Владимир Зеленский, Офис президента, Кабинет министров

Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте

12:45 13.11.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Первая леди Украины Елена Зеленская после длительного периода отсутствия на публике нашлась. Она приняла участие в Дне кооперации
О том, что Елена Зеленская приняла участи в Дне кооперации (укр. Дні спільнодії, может также переводиться как День совместного действия/взаимодействия/синергии — Ред,) "Софийность. Сила жить и действовать" в Звягеле Житомирской области.
"В городе развивают инфраструктуру поддержки ментального здоровья. Что является частью программы "Ты как?". Тут функционируют Центр жизнестойкости и ветеранское пространство", — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в соцсетях.
На сайте ОП цитировалась речь Зеленской.
"Современная софийность — это способность видеть реальность целостно: умом и сердцем одновременно. Это верность своим ценностям, когда все ориентиры шатаются. Это мудрость оставаться человеком, даже когда тебе больно. И это действие, ведь без действия никакие принципы не имеют значения", — заявила Зеленская.
В пресс-службе ОП сообщили, что украинские учёные предложили определение софийности. Она проявляется в готовности людей брать ответственность и самоорганизовываться; на уровне общин — в поддержке горизонтальных связей и взаимопомощи; на уровне учреждений — в адаптации и сохранении способности действовать; на уровне государства и общества — у выстраивании новых форм кооперации.
"Софийность на практике — это буквально то, как каждый украинец после ночей тревог делает своё дело, заботится о семье, находит улыбку, слова и поддержку для людей вокруг. Софийность — это вы сами, когда поддерживаете друг друга. И в то же время софийность, поддерживает и вас самих. Именно это и есть сила жить и действовать", — подытожила Зеленская.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
Вчера, 13:28
Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине На Украине искусственно сдерживали курс доллара, чтобы не раздражать Владимира Зеленского
День кооперации — формат просветительских мероприятий, который внедрила Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?". В свою очередь внедрением этой программы занимается Координационный центр по психическому здоровью Кабинета министров Украины при экспертной поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Появление Зеленской на публике произошло после её длительного отсутствия. Так, последнее публичное мероприятие с её участием было, если верить пресс-службе ОП, 22 октября, когда она приняла участие в Украинском женском конгрессе. 28 октября Зеленская сообщила о том, что украинские аудиогиды заработали ещё в четырёх культурных учреждениях мира.
9 ноября она не присутствовала а церемонии награждения украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Вместо неё с Владимиром Зеленским награды украинским деятелям культуры вручала вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.
Тогда многие украинцы озадачились тем, куда подевалась первая леди. Кто-то предположил, что она вслед за мужем покинула страну. Сам Зеленский в последнее время всё реже бывает на Украине. Он предпочитает проводить время в зарубежных визитах, на что обратили внимание уже и западные СМИ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЖитомирская областьВладимир ЗеленскийОфис президентаКабинет министров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:05Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild
13:35Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски
13:09В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами
13:07Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала
13:03"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС
13:01Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
12:45Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте
12:35"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского
12:22"Предатель" с миллионными выплатами: Киев продолжает платить арестованному Дубинскому
12:20В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
11:53Культура в Геническе и Скадовске. Бренд из Луганска для всей России. 13 ноября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:42Безуглая спрогнозировала скорую замену главы Минобороны Украины
11:08В ЕС устроили битву за право вести переговоры с Россией — Politico
11:01В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть
10:49СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты
10:32Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко
10:08"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик
10:04По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов
10:00Хакеры взломали производителя дронов для ВСУ и Германии
09:59Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios
Лента новостейМолния