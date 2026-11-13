https://ukraina.ru/20261113/propavshuyu-zhenu-zelenskogo-nashli-v-neozhidannom-meste-1084462843.html

Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте

Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте - 13.11.2026 Украина.ру

Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте

Первая леди Украины Елена Зеленская после длительного периода отсутствия на публике нашлась. Она приняла участие в Дне кооперации

2026-11-13T12:45

2026-11-13T12:45

2026-11-13T12:45

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О том, что Елена Зеленская приняла участи в Дне кооперации (укр. Дні спільнодії, может также переводиться как День совместного действия/взаимодействия/синергии — Ред,) "Софийность. Сила жить и действовать" в Звягеле Житомирской области."В городе развивают инфраструктуру поддержки ментального здоровья. Что является частью программы "Ты как?". Тут функционируют Центр жизнестойкости и ветеранское пространство", — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в соцсетях.На сайте ОП цитировалась речь Зеленской."Современная софийность — это способность видеть реальность целостно: умом и сердцем одновременно. Это верность своим ценностям, когда все ориентиры шатаются. Это мудрость оставаться человеком, даже когда тебе больно. И это действие, ведь без действия никакие принципы не имеют значения", — заявила Зеленская.В пресс-службе ОП сообщили, что украинские учёные предложили определение софийности. Она проявляется в готовности людей брать ответственность и самоорганизовываться; на уровне общин — в поддержке горизонтальных связей и взаимопомощи; на уровне учреждений — в адаптации и сохранении способности действовать; на уровне государства и общества — у выстраивании новых форм кооперации."Софийность на практике — это буквально то, как каждый украинец после ночей тревог делает своё дело, заботится о семье, находит улыбку, слова и поддержку для людей вокруг. Софийность — это вы сами, когда поддерживаете друг друга. И в то же время софийность, поддерживает и вас самих. Именно это и есть сила жить и действовать", — подытожила Зеленская.День кооперации — формат просветительских мероприятий, который внедрила Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?". В свою очередь внедрением этой программы занимается Координационный центр по психическому здоровью Кабинета министров Украины при экспертной поддержке Всемирной организации здравоохранения.Появление Зеленской на публике произошло после её длительного отсутствия. Так, последнее публичное мероприятие с её участием было, если верить пресс-службе ОП, 22 октября, когда она приняла участие в Украинском женском конгрессе. 28 октября Зеленская сообщила о том, что украинские аудиогиды заработали ещё в четырёх культурных учреждениях мира.9 ноября она не присутствовала а церемонии награждения украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Вместо неё с Владимиром Зеленским награды украинским деятелям культуры вручала вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.Тогда многие украинцы озадачились тем, куда подевалась первая леди. Кто-то предположил, что она вслед за мужем покинула страну. Сам Зеленский в последнее время всё реже бывает на Украине. Он предпочитает проводить время в зарубежных визитах, на что обратили внимание уже и западные СМИ.

https://ukraina.ru/20261112/ne-nervirovat-zelenskogo-ekonomisty-raskryli-taynu-kursa-valyut-na-ukraine--1084446694.html

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новости, украина, житомирская область, владимир зеленский, офис президента, кабинет министров