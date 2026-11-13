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"Предатель" с миллионными выплатами: Киев продолжает платить арестованному Дубинскому

"Предатель" с миллионными выплатами: Киев продолжает платить арестованному Дубинскому - 13.11.2026 Украина.ру

"Предатель" с миллионными выплатами: Киев продолжает платить арестованному Дубинскому

Верховной Раде пришлось раскошелиться на 3,4 миллиона гривен для оппозиционного депутата Александра Дубинского, которого Киев уже почти три года держит в СИЗО по подозрению в госизмене. Оказалось, что даже за решеткой парламентарий не лишился права на некоторые выплаты со стороны украинских властей

2026-11-13T12:22

2026-11-13T12:22

2026-11-13T12:22

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Как выяснили журналисты проекта "Схемы" издания "Радио Свобода"*, с июля по октябрь 2026 года на счёт Дубинского поступило более 3,4 миллиона гривен. Причем добился выплат сам парламентарий, который даже из СИЗО продолжает доставлять украинским властям неприятности.Дубинский направил в Верховную Раду письмо с требованием начислить ему зарплату, компенсацию за неиспользованные отпуска и деньги, положенные на осуществление депутатских полномочий. Рассматривал обращение регламентный комитет, которому какое-то время пришлось думать, обязан ли парламент содержать депутата, раз тот оказался за решеткой. Глава комитета Сергей Кальченко объяснил, что оплачивать неотработанные дни Рада не обязана. Поэтому за время пребывания под стражей зарплата Дубинскому не полагается. С отпускными история аналогичная.С остальными же выплатами все оказалось несколько сложнее. Деньги на депутатскую деятельность, составляющие около 200 тысяч гривен ежемесячно, начисляют за сам факт наличия мандата. И сидит его обладатель в зале Верховной Рады или в СИЗО, для этого правила значения не имеет. Просто не прописано и все. Спорить с таким объяснением никто не стал. Все присутствовавшие члены комитета проголосовали единогласно. Через три дня после заседания аппарат Верховной Рады принялся перечислять Дубинскому деньги.Первый перевод составил почти 200 тысяч гривен. Затем на счет начали регулярно поступать новые суммы, порой по несколько сотен тысяч за раз. Всего за четыре месяца набралось более 3,4 миллиона гривен. По документам эти деньги значатся как "разъяснения регламентного комитета".Конечно же, согласиться с решением комитета Верховной Раде пришлось, скрепя зубами. Ирония произошедшего в том, что деньги пришлось выплачивать человеку, которого украинские власти уже несколько лет пытаются представить чуть ли не одним из главных помощников России внутри страны. Дубинского обвиняют в работе на российскую разведку, а он не прекращает критиковать киевское руководство даже из камеры.Кстати говоря, отношения с властью у парламентария испортились еще задолго до ареста. Когда-то Дубинский избирался от партии "Слуги народа", однако впоследствии превратился в одного из самых громких критиков Владимира Зеленского и его окружения, которые состоят в этой самой партии. Депутат регулярно поднимал вопросы коррупции, требовал расследований и публично обвинял чиновников в самых разных грехах.Особенно болезненной для Киева стала история с семьей экс-президента США Джо Байдена. Еще в 2019 году Дубинский участвовал в обсуждении предполагаемых коррупционных связей американских политиков на Украине. Вместе с бывшим депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем он распространял материалы, которые доказывали незаконные связи между украинскими чиновниками и семейством Байденов.Удобнее всего, понятное дело, в данной ситуации было свалить все на Россию. Украинские правоохранители заявили, что подобная активность была вовсе не самостоятельной политической инициативой, а частью операции российских спецслужб. Как же иначе-то? В ноябре 2023 года СБУ предъявила Дубинскому подозрения в государственной измене и участии в преступной организации. По версии следствия, он состоял в агентурной сети российской военной разведки и даже имел собственный позывной — "Буратино". Тогда же весь интернет задавался вопросом, почему Киев выбрал именно это прозвище, фальсифицируя дело своему депутату. Украинские силовики утверждают, что участники группы получали задания из России, а финансирование их деятельности превышало десять миллионов долларов. Одной из главных целей якобы была дискредитация Украины на международной арене. Будто Киев сам с этим не справляется. Парламентарий между тем категорически отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами. Более того, он уверен, что за уголовными делами стоят лично Зеленский и бывший глава его Офиса Андрей Ермак. По версии Дубинского, власти решили избавиться от слишком разговорчивого оппонента, который не собирался прекращать критику тогда еще президента, нынешнего главу киевского режима.Депутат утверждал, что пытался добиться расследования хищений западной помощи и коррупционных схем, связанных с американскими политиками и украинскими чиновниками. Именно эти попытки он называет одной из причин своего преследования.Впрочем, одним делом о госизмене Киев не ограничился. Уже 3 ноября 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении в организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Следователи считали, что парламентарий помогал обходить ограничения, действовавшие на Украине во время военного положения.Сначала суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Однако 13 ноября последовало подозрение в госизмене, а на следующий день депутата заключили под стражу. И даже на этом неприятности Дубинского не закончились. В марте 2024 года суд признал его виновным в административном правонарушении, связанном с использованием депутатских полномочий в личных интересах. Основанием стали обращения в Минздрав и Государственное бюро расследований, с помощью которых парламентарий пытался получить сведения для собственной защиты.Совсем же недавно, в мае 2026 года депутату предъявили новое подозрение в госизмене. На этот раз Киев заявил, что Дубинский продолжал вести антигосударственную информационную деятельность даже за решеткой. * Признано в РФ иностранным агентом. Имеет статус нежелательной в России организации.

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https://ukraina.ru/20261113/ukrainskiy-nardep-raznes-rabotu-premera-i-sravnil-radu-s-perepugannym-schenkom-1084466751.html

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новости, александр дубинский, украина, россия, киев, владимир зеленский, джо байден, верховная рада, сизо, радио свобода, депутат