В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины - 13.11.2026 Украина.ру
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В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины - 13.11.2026 Украина.ру
В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный получил ранения в результате детонации автомобиля в южной части столицы
2026-11-13T12:20
2026-11-13T12:20
новости
украина
москва
россия
николай азаров
виктор янукович
следственный комитет
украина.ру
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Российские информационные паблики уточняют, что экс-советник украинского политика госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.Ранее в пятницу пресс-служба Следственного комитета России подтвердила факт взрыва транспортного средства на Кировоградской улице в Москве. По факту произошедшего уже инициировано уголовное расследование, на место инцидента прибыли криминалисты и следственная группа столичного главка ведомства.Заворотный известен как журналист-международник. В период с марта 2010 года по январь 2014 года, когда кабинет министров Украины возглавлял Николай Азаров, он занимал пост советника главы правительства.Подробнее о происшествии - в материале В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, москва, россия, николай азаров, виктор янукович, следственный комитет, украина.ру
Новости, Украина, Москва, Россия, Николай Азаров, Виктор Янукович, Следственный комитет, Украина.ру

В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины

12:20 13.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкАвтомобиль взорвался на юге Москвы
Автомобиль взорвался на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный получил ранения в результате детонации автомобиля в южной части столицы
Российские информационные паблики уточняют, что экс-советник украинского политика госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.
Ранее в пятницу пресс-служба Следственного комитета России подтвердила факт взрыва транспортного средства на Кировоградской улице в Москве.
По факту произошедшего уже инициировано уголовное расследование, на место инцидента прибыли криминалисты и следственная группа столичного главка ведомства.
Заворотный известен как журналист-международник. В период с марта 2010 года по январь 2014 года, когда кабинет министров Украины возглавлял Николай Азаров, он занимал пост советника главы правительства.
Подробнее о происшествии - в материале В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть на сайте Украина.ру.
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