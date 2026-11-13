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В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины

В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины - 13.11.2026 Украина.ру

В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины

Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный получил ранения в результате детонации автомобиля в южной части столицы

2026-11-13T12:20

2026-11-13T12:20

2026-11-13T12:20

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Российские информационные паблики уточняют, что экс-советник украинского политика госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.Ранее в пятницу пресс-служба Следственного комитета России подтвердила факт взрыва транспортного средства на Кировоградской улице в Москве. По факту произошедшего уже инициировано уголовное расследование, на место инцидента прибыли криминалисты и следственная группа столичного главка ведомства.Заворотный известен как журналист-международник. В период с марта 2010 года по январь 2014 года, когда кабинет министров Украины возглавлял Николай Азаров, он занимал пост советника главы правительства.Подробнее о происшествии - в материале В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть на сайте Украина.ру.

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