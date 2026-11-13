В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный получил ранения в результате детонации автомобиля в южной части столицы
Российские информационные паблики уточняют, что экс-советник украинского политика госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.
Ранее в пятницу пресс-служба Следственного комитета России подтвердила факт взрыва транспортного средства на Кировоградской улице в Москве.
По факту произошедшего уже инициировано уголовное расследование, на место инцидента прибыли криминалисты и следственная группа столичного главка ведомства.
Заворотный известен как журналист-международник. В период с марта 2010 года по январь 2014 года, когда кабинет министров Украины возглавлял Николай Азаров, он занимал пост советника главы правительства.
Подробнее о происшествии - в материале В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть на сайте Украина.ру.
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