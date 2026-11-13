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В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть

В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть - 13.11.2026 Украина.ру

В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть

В Москве на Кировоградской улице в районе Чертаново взорвался автомобиль Lexus. Об этом 13 ноября сообщают Телеграм-каналы Mash и SHOT

2026-11-13T11:01

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"Машина взорвалась во дворе жилого дома в московском Чертаново. Есть один пострадавший. По данным Mash, ЧП произошло на Кировоградской улице. Предварительно, взорвался "Лексус", – говорится в публикации.По предварительным данным, взрыв произошёл во время движения машины. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Очевидцы сообщают о громком хлопке, похожем на взрыв газа. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.Ранее в Петербурге в районе Шушар взорвался автомобиль с российским офицером — военный погиб на месте, его родственник получил ранения.

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