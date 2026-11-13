В Москве взорвался автомобиль Lexus: водителя выбросило на проезжую часть
© Фото
© Фото
В Москве на Кировоградской улице в районе Чертаново взорвался автомобиль Lexus. Об этом 13 ноября сообщают Телеграм-каналы Mash и SHOT
"Машина взорвалась во дворе жилого дома в московском Чертаново. Есть один пострадавший. По данным Mash, ЧП произошло на Кировоградской улице. Предварительно, взорвался "Лексус", – говорится в публикации.
По предварительным данным, взрыв произошёл во время движения машины. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Очевидцы сообщают о громком хлопке, похожем на взрыв газа. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.
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