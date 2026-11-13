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СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты

СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты - 13.11.2026 Украина.ру

СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты

Следственный комитет России предъявил обвинение полковнику погранслужбы Украины Стрельченко, причастному к атакам беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области. Об этом 13 ноября сообщил первый зампред СК России Кабурнеев на оперативном совещании в Мариуполе

2026-11-13T10:49

2026-11-13T10:49

2026-11-13T10:49

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По данным ведомства, украинский полковник объявлен в международный розыск. Его действия квалифицированы как преступления против мирного населения — удары наносились по гражданской инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным объектам.На том же совещании Кабурнеев озвучил масштаб преступлений украинских силовиков. С 2014 года СК РФ возбудил 11 672 уголовных дела о преступлениях ВСУ. Отдельно предъявлено обвинение украинцу, который в 2022 году повредил мемориальный объект "Крылья Победы" в Одессе, — он также объявлен в розыск.Кроме того, по данным СК, в конфликте на стороне Украины приняли участие более четырёх тысяч наёмников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1002 иностранных наёмника, воевавших против мирного населения Донбасса и российских военных.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября

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