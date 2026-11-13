СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты - 13.11.2026 Украина.ру
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СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты
СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты - 13.11.2026 Украина.ру
СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты
Следственный комитет России предъявил обвинение полковнику погранслужбы Украины Стрельченко, причастному к атакам беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области. Об этом 13 ноября сообщил первый зампред СК России Кабурнеев на оперативном совещании в Мариуполе
2026-11-13T10:49
2026-11-13T10:49
новости
украина
россия
белгородская область
ск рф
следственный комитет
вооруженные силы украины
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По данным ведомства, украинский полковник объявлен в международный розыск. Его действия квалифицированы как преступления против мирного населения — удары наносились по гражданской инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным объектам.На том же совещании Кабурнеев озвучил масштаб преступлений украинских силовиков. С 2014 года СК РФ возбудил 11 672 уголовных дела о преступлениях ВСУ. Отдельно предъявлено обвинение украинцу, который в 2022 году повредил мемориальный объект "Крылья Победы" в Одессе, — он также объявлен в розыск.Кроме того, по данным СК, в конфликте на стороне Украины приняли участие более четырёх тысяч наёмников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1002 иностранных наёмника, воевавших против мирного населения Донбасса и российских военных.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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новости, украина, россия, белгородская область, ск рф, следственный комитет, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Белгородская область, СК РФ, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины

СК предъявил обвинение украинскому полковнику за атаки БПЛА на гражданские объекты

10:49 13.11.2026
 
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Следственный комитет России предъявил обвинение полковнику погранслужбы Украины Стрельченко, причастному к атакам беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области. Об этом 13 ноября сообщил первый зампред СК России Кабурнеев на оперативном совещании в Мариуполе
По данным ведомства, украинский полковник объявлен в международный розыск. Его действия квалифицированы как преступления против мирного населения — удары наносились по гражданской инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным объектам.
На том же совещании Кабурнеев озвучил масштаб преступлений украинских силовиков. С 2014 года СК РФ возбудил 11 672 уголовных дела о преступлениях ВСУ. Отдельно предъявлено обвинение украинцу, который в 2022 году повредил мемориальный объект "Крылья Победы" в Одессе, — он также объявлен в розыск.
Кроме того, по данным СК, в конфликте на стороне Украины приняли участие более четырёх тысяч наёмников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1002 иностранных наёмника, воевавших против мирного населения Донбасса и российских военных.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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