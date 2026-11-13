Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко - 13.11.2026 Украина.ру
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Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко
Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко - 13.11.2026 Украина.ру
Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко
В Киевской области не завершили возведение ни одного из 26 защитных укрытий для энергетических объектов, хотя сдать их планировали еще до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко по результатам заседания парламентской следственной комиссии
2026-11-13T10:32
2026-11-13T10:35
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Сроки окончания работ переносились трижды, однако графики так и не были выполнены. Стройку запускали без готовой проектной документации, а часть конструкций, согласно выводам Генерального штаба, вообще не рассчитана на защиту от атак беспилотников. При общей смете в 1,8 миллиарда гривен (почти 3,3 миллиарда рублей) формальная готовность объектов по бумагам достигает 55 процентов, но реальные акты выполненных работ оформлены только на 15 процентов от суммы. При этом подрядные организации уже получили около 750 миллионов гривен (больше 1,3 миллиарда) в виде авансов и запрашивают еще 400 миллионов (почти 730 миллионов).По информации парламентария, генеральными подрядчиками на безальтернативной основе назначили две фирмы, аффилированные с Любомирой Кожушко, которая ранее попадала в поле зрения расследователей из-за завышения цен на государственные контракты. Распоряжение о заключении этих договоров отдал первый заместитель главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник. Позже он перешел на работу в министерство восстановления, а сейчас, по сведениям Кучеренко, выехал за пределы Украины.Поставками металлоконструкций на объекты занимался предприниматель Владимир Соколов, также являющийся фигурантом антикоррупционного расследования. Накануне бизнесмен обвинил экс-главу Киевской области Калашника в отказе оплачивать проведенные работы и в попытке переложить всю вину на подрядчиков. Как отметил Кучеренко, Соколов присутствовал на рабочих совещаниях и давал устные обязательства, не имея официальных договоров со стороны своих компаний. В целом значительная часть взаимодействия между заказчиком и исполнителями строилась исключительно на словах.Проект также почти не согласовывали с энергетиками компании ДТЭК, из-за чего недостроенные конструкции теперь мешают специалистам подключать дополнительное оборудование перед наступлением холодов. Когда именно объекты удастся достроить, неизвестно. Передать их на баланс Агентства восстановления невозможно из-за отсутствия документов, а дальнейшее выделение средств заморожено. По итогам заседания следственная комиссия решила направить обращения в СБУ, Государственное бюро расследований и Нацполицию для проверки на предмет преступлений, инициировать финансовый аудит и подготовить для Кабмина предложения по выходу из ситуации.Подробнее о проблемах Украины - в материале "Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
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Новости, Киевская область, Украина, Киев, Верховная Рада, ДТЭК, СБУ

Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко

10:32 13.11.2026 (обновлено: 10:35 13.11.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Кучеренко / Перейти в фотобанкАлексей Кучеренко
Алексей Кучеренко - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Кучеренко
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В Киевской области не завершили возведение ни одного из 26 защитных укрытий для энергетических объектов, хотя сдать их планировали еще до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко по результатам заседания парламентской следственной комиссии
Сроки окончания работ переносились трижды, однако графики так и не были выполнены.
Стройку запускали без готовой проектной документации, а часть конструкций, согласно выводам Генерального штаба, вообще не рассчитана на защиту от атак беспилотников.
При общей смете в 1,8 миллиарда гривен (почти 3,3 миллиарда рублей) формальная готовность объектов по бумагам достигает 55 процентов, но реальные акты выполненных работ оформлены только на 15 процентов от суммы. При этом подрядные организации уже получили около 750 миллионов гривен (больше 1,3 миллиарда) в виде авансов и запрашивают еще 400 миллионов (почти 730 миллионов).
По информации парламентария, генеральными подрядчиками на безальтернативной основе назначили две фирмы, аффилированные с Любомирой Кожушко, которая ранее попадала в поле зрения расследователей из-за завышения цен на государственные контракты.
Распоряжение о заключении этих договоров отдал первый заместитель главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник. Позже он перешел на работу в министерство восстановления, а сейчас, по сведениям Кучеренко, выехал за пределы Украины.
Поставками металлоконструкций на объекты занимался предприниматель Владимир Соколов, также являющийся фигурантом антикоррупционного расследования. Накануне бизнесмен обвинил экс-главу Киевской области Калашника в отказе оплачивать проведенные работы и в попытке переложить всю вину на подрядчиков. Как отметил Кучеренко, Соколов присутствовал на рабочих совещаниях и давал устные обязательства, не имея официальных договоров со стороны своих компаний. В целом значительная часть взаимодействия между заказчиком и исполнителями строилась исключительно на словах.
Проект также почти не согласовывали с энергетиками компании ДТЭК, из-за чего недостроенные конструкции теперь мешают специалистам подключать дополнительное оборудование перед наступлением холодов.
Когда именно объекты удастся достроить, неизвестно. Передать их на баланс Агентства восстановления невозможно из-за отсутствия документов, а дальнейшее выделение средств заморожено.
По итогам заседания следственная комиссия решила направить обращения в СБУ, Государственное бюро расследований и Нацполицию для проверки на предмет преступлений, инициировать финансовый аудит и подготовить для Кабмина предложения по выходу из ситуации.
Подробнее о проблемах Украины - в материале "Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
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10:32Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко
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