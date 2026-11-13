В ЕС устроили битву за право вести переговоры с Россией — Politico - 13.11.2026 Украина.ру
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В ЕС устроили битву за право вести переговоры с Россией — Politico
В ЕС устроили битву за право вести переговоры с Россией — Politico - 13.11.2026 Украина.ру
В ЕС устроили битву за право вести переговоры с Россией — Politico
Европейский союз разделился как минимум на три группы при обсуждении кандидатуры единого представителя для диалога с Россией, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС
2026-11-13T11:08
2026-11-13T11:08
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Одна группа выступает за председателя Евросовета Антониу Кошту, вторая продвигает главу евродипломатии Каю Каллас, а Париж и Берлин не желают передавать брюссельским институтам монопольное право выступать от имени всей Европы.Наиболее компромиссным вариантом для многих столиц выглядит кандидатура Кошты — за него, в частности, высказались Италия, Польша, Люксембург и Эстония. В то же время лоббисты Каллас убеждены, что ее непримиримая риторика в адрес Москвы не должна мешать ее назначению. Однако такой сценарий вызывает резкое неприятие у части чиновников. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности назвал идею отправить Каллас на переговоры шуткой и охарактеризовал ее как, вероятно, худшего из всех возможных кандидатов.Разногласия внутри объединения усилились по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров с участием России, США и Украины. На фоне этих споров спецпосланник американского президента Джаред Кушнер выразил сомнение в том, что европейские страны вообще смогут согласовать общую фигуру.Подробнее - в материале Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, париж, берлин, джаред кушнер, ес, евросовет
Новости, Россия, Париж, Берлин, Джаред Кушнер, ЕС, евросовет

В ЕС устроили битву за право вести переговоры с Россией — Politico

11:08 13.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европейский союз разделился как минимум на три группы при обсуждении кандидатуры единого представителя для диалога с Россией, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС
Одна группа выступает за председателя Евросовета Антониу Кошту, вторая продвигает главу евродипломатии Каю Каллас, а Париж и Берлин не желают передавать брюссельским институтам монопольное право выступать от имени всей Европы.
Наиболее компромиссным вариантом для многих столиц выглядит кандидатура Кошты — за него, в частности, высказались Италия, Польша, Люксембург и Эстония.
В то же время лоббисты Каллас убеждены, что ее непримиримая риторика в адрес Москвы не должна мешать ее назначению. Однако такой сценарий вызывает резкое неприятие у части чиновников. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности назвал идею отправить Каллас на переговоры шуткой и охарактеризовал ее как, вероятно, худшего из всех возможных кандидатов.
Разногласия внутри объединения усилились по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров с участием России, США и Украины. На фоне этих споров спецпосланник американского президента Джаред Кушнер выразил сомнение в том, что европейские страны вообще смогут согласовать общую фигуру.
Подробнее - в материале Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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