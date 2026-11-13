"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского - 13.11.2026 Украина.ру
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"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского
"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского - 13.11.2026 Украина.ру
"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского
Американская компания Space X отреагировала на заявление Владимира Зеленского о повторном ограничении системы спутниковой связи Starshield, которую используют Вооружённые силы Украины
2026-11-13T12:35
2026-11-13T12:58
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Комментарий представителя Space X привёл портал Axios."Это ложь. Никаких изменений не произошло", — заявил представитель Space X.При этом портал утверждает, что ограничения в системе якобы существуют. Мол, во вторник, 10 ноября, они затронули 10% операций ВСУ, в среду, 11 ноября — 50%, а в четверг, 12 ноября, из-за ограничений "были сорваны все миссии". И это при том, что в ночь с четверга на пятницу, 13 ноября, ВСУ осуществили один из самых массированных за последнее время налётов на территорию России, в т.ч. и на её столицу Москву, а также на Волгоград.Перед этим было небольшое затишье, вызванное визитом в Москву спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.О том, что США якобы ограничили работу Starshield на Украине, чтобы надавить на Киев в рамках мирных переговоров в Абу-Даби сообщило и британское издание The Financial Times. Один из собеседников издания обвинил Белый дом в том, что тот якобы "стремится укрепить позиции Москвы на переговорах".Сам Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на тех территориях, которые Украина считает своими.Он указал, что сейчас для ВСУ действует системное ограничение скорости на уровне 161 км/ч. Зеленский подчеркнул, что речь идёт не о системной ошибке, а о намеренных ограничениях.Кроме того, Зеленский подчеркнул, что для ВСУ это создаёт серьёзные проблемы с перехватом реактивных дронов."К сожалению, уже были успешные удары, потому что наши средства перехвата не могут развить достаточную скорость", — заявил он.Зеленский указал, что происходящее показывает, "куда всё движется".Ранее Зеленский уже обвинял Space X и её создателя Илона Маска в сковывании возможностей ВСУ. В итоге, устав терпеть обвинения, Маск напомнил, что изначально Starlink передавался Украине под мирное использование."Украинские военные нарушили условия обслуживания Starlink и использовали его для наступательных ударов дронами, чтобы убивать людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", — написал бизнесмен в соцсети 25 октября.Позднее он добавил, что условия эксплуатации Starlink остаются неизменными: эта система создавалась как гражданская, и её использование в иных целях приведёт к прекращению обслуживания.Для военных целей же используется Starshield, решения по которому, подчеркнул Маск, принимает руководство США.Также предприниматель отметил, что его спутниковая система остаётсякритически важной для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить. В случае её отключения, украинский фронт рухнет, подчеркнул Маск.
https://ukraina.ru/20261106/katastrofa-dlya-kieva-mask-razlyubil-ukrainu-a-v-ssha-ne-pereizbrali-druzey-zelenskogo-1084321512.html
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новости, украина, москва, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Москва, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского

12:35 13.11.2026 (обновлено: 12:58 13.11.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© REUTERS / Stringer
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Американская компания Space X отреагировала на заявление Владимира Зеленского о повторном ограничении системы спутниковой связи Starshield, которую используют Вооружённые силы Украины
Комментарий представителя Space X привёл портал Axios.
"Это ложь. Никаких изменений не произошло", — заявил представитель Space X.
При этом портал утверждает, что ограничения в системе якобы существуют. Мол, во вторник, 10 ноября, они затронули 10% операций ВСУ, в среду, 11 ноября — 50%, а в четверг, 12 ноября, из-за ограничений "были сорваны все миссии". И это при том, что в ночь с четверга на пятницу, 13 ноября, ВСУ осуществили один из самых массированных за последнее время налётов на территорию России, в т.ч. и на её столицу Москву, а также на Волгоград.
Перед этим было небольшое затишье, вызванное визитом в Москву спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.
О том, что США якобы ограничили работу Starshield на Украине, чтобы надавить на Киев в рамках мирных переговоров в Абу-Даби сообщило и британское издание The Financial Times. Один из собеседников издания обвинил Белый дом в том, что тот якобы "стремится укрепить позиции Москвы на переговорах".
Сам Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на тех территориях, которые Украина считает своими.
Он указал, что сейчас для ВСУ действует системное ограничение скорости на уровне 161 км/ч. Зеленский подчеркнул, что речь идёт не о системной ошибке, а о намеренных ограничениях.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
6 ноября, 16:42
Катастрофа для Киева: Маск разлюбил Украину, а в США не переизбрали друзей ЗеленскогоВопреки всеобщему ликованию украинских политологов, что поражение партии Трампа – это победа Киева, перспективы Украины после выборов в США совсем не радостно оценил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что для ВСУ это создаёт серьёзные проблемы с перехватом реактивных дронов.
"К сожалению, уже были успешные удары, потому что наши средства перехвата не могут развить достаточную скорость", — заявил он.
Зеленский указал, что происходящее показывает, "куда всё движется".
"Если кто-то в Америке принимает решения, по сути, рассматривающие украинскую территорию так, будто она не принадлежит Украине, то это нам говорит, куда все идёт", — заявил он.
Ранее Зеленский уже обвинял Space X и её создателя Илона Маска в сковывании возможностей ВСУ. В итоге, устав терпеть обвинения, Маск напомнил, что изначально Starlink передавался Украине под мирное использование.
"Украинские военные нарушили условия обслуживания Starlink и использовали его для наступательных ударов дронами, чтобы убивать людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", — написал бизнесмен в соцсети 25 октября.
Позднее он добавил, что условия эксплуатации Starlink остаются неизменными: эта система создавалась как гражданская, и её использование в иных целях приведёт к прекращению обслуживания.
Для военных целей же используется Starshield, решения по которому, подчеркнул Маск, принимает руководство США.
Также предприниматель отметил, что его спутниковая система остаётсякритически важной для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить. В случае её отключения, украинский фронт рухнет, подчеркнул Маск.
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