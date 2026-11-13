Безуглая спрогнозировала скорую замену главы Минобороны Украины
Фото: Марьяна Безуглая / Getty images
На Украине до конца текущего года может смениться руководитель оборонного ведомства, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в беседе с изданием "РБК-Украина"
По оценке парламентария, очередная кадровая перестановка в министерстве обороны может произойти либо в ближайшие месяцы, либо будущей весной.
Комментируя возможные изменения, Безуглая выразила надежду, что ведомство наконец возглавит системный управленец, который сможет закрепиться в должности на длительный срок.
Работу действующего министра обороны Евгения Хмары депутат оценила крайне критически. Она охарактеризовала его как "картинку", указав на то, что нынешний руководитель ведомства не в состоянии формировать полноценную политическую стратегию.
О других высказываниях депутата - в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
Подписывайся на