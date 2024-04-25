Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис

Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в Закавказье

Никакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни"