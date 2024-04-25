Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис - 25.04.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис
Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис - 25.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис
Если не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации в Европе. Россия хочет восстановить торговлю с Европой и не скатиться в статус "сил зла". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-04-25T04:00
2024-04-25T04:00
новости
европа
россия
москва
пётр скоробогатый
война
сво
спецоперация
торговля
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Сейчас Россия не форсирует ход СВО, потому что было принято решение политическим способом решить эту проблему. Задача Москвы — таким образом зафиксировать послевоенное устройство Украины, чтобы ее признал весь мир, рассказал политолог.Вряд ли российское руководство рассчитывает на восстановление идеи о единой Европе "от Лиссабона до Владивостока". Но оно считает важным восстановить торговлю с Евросоюзом и не скатиться в статус "сил зла" для Запада, добавил он.Если не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации. Это никому не нужно, даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, россия, москва, пётр скоробогатый, война, сво, спецоперация, торговля
Новости, Европа, Россия, Москва, Пётр Скоробогатый, война, СВО, Спецоперация, торговля

Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис

04:00 25.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации в Европе. Россия хочет восстановить торговлю с Европой и не скатиться в статус "сил зла". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас Россия не форсирует ход СВО, потому что было принято решение политическим способом решить эту проблему. Задача Москвы — таким образом зафиксировать послевоенное устройство Украины, чтобы ее признал весь мир, рассказал политолог.
Вряд ли российское руководство рассчитывает на восстановление идеи о единой Европе "от Лиссабона до Владивостока". Но оно считает важным восстановить торговлю с Евросоюзом и не скатиться в статус "сил зла" для Запада, добавил он.
"Это прагматичный подход к решению украинского вопроса, который может стать основой для переговоров о новом пространстве безопасности в Европе, частью которой обязательно должна быть Россия (просто в силу истории и географии)", - подчеркнул Скоробогатый.
Если не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации. Это никому не нужно, даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 05:17
Никто не прикроет нам спину. Семен Багдасаров о том, какие игры против России ведутся в ЗакавказьеНикакие торговые, экономические и иные отношения не компенсируют отсутствие России в Закавказье в виде пограничников и военной базы в Гюмри, авианосной группы "Эребуни"
 
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Заголовок открываемого материала
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04:00Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис
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