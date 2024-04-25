Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, пытаясь "прагматично" решить украинский кризис
Если не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации в Европе. Россия хочет восстановить торговлю с Европой и не скатиться в статус "сил зла". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас Россия не форсирует ход СВО, потому что было принято решение политическим способом решить эту проблему. Задача Москвы — таким образом зафиксировать послевоенное устройство Украины, чтобы ее признал весь мир, рассказал политолог.
Вряд ли российское руководство рассчитывает на восстановление идеи о единой Европе "от Лиссабона до Владивостока". Но оно считает важным восстановить торговлю с Евросоюзом и не скатиться в статус "сил зла" для Запада, добавил он.
"Это прагматичный подход к решению украинского вопроса, который может стать основой для переговоров о новом пространстве безопасности в Европе, частью которой обязательно должна быть Россия (просто в силу истории и географии)", - подчеркнул Скоробогатый.
Если не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации. Это никому не нужно, даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру