"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
По мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные ВСУ все медленнее набираются опыта или вообще его не получают. Личного состава еще хватает, но его качество стремительно ухудшается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В понедельник 22 апреля от Минобороны РФ поступило сообщение, что российские войска освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, за которую давно шли упорные бои.
Дело в том, что у ВСУ исчерпываются фронтовые резервы (но стратегические еще остаются). Личного состава еще хватает, но его качество продолжает падать. Мобилизованная пехота ВСУ серьезно отличается от профессиональных военных, сообщил политолог.
То есть начинает действовать "эффект смешения". Раньше эти профессиональные части ВСУ понемножку разбавлялись мобилизованными, и за счет количества они еще могли держать позиции, добавил редактор.
"Идет тяжелая работа. Она будет идти дальше. Мы входим в президентские выборы в США с горящим фронтом. Он будет гореть и дальше, если внезапно не обрушится. А первые признаки обрушения фронта уже налицо", - отметил Скоробогатый.
По мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные ВСУ все медленнее набираются опыта или вообще его не получают. И если раньше эти части еще могли сидеть в окопах под огнем нашей артиллерии, то сейчас они уже не такие стойкие и просто начинают бежать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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