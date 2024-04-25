"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов - 25.04.2024 Украина.ру
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"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов
"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов - 25.04.2024 Украина.ру
"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов
По мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные ВСУ все медленнее набираются опыта или вообще его не получают. Личного состава еще хватает, но его качество стремительно ухудшается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-04-25T05:00
2024-04-25T05:00
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пётр скоробогатый
всу
мобилизация
украинская армия
фронт
обрушение
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В понедельник 22 апреля от Минобороны РФ поступило сообщение, что российские войска освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, за которую давно шли упорные бои.Дело в том, что у ВСУ исчерпываются фронтовые резервы (но стратегические еще остаются). Личного состава еще хватает, но его качество продолжает падать. Мобилизованная пехота ВСУ серьезно отличается от профессиональных военных, сообщил политолог.То есть начинает действовать "эффект смешения". Раньше эти профессиональные части ВСУ понемножку разбавлялись мобилизованными, и за счет количества они еще могли держать позиции, добавил редактор.По мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные ВСУ все медленнее набираются опыта или вообще его не получают. И если раньше эти части еще могли сидеть в окопах под огнем нашей артиллерии, то сейчас они уже не такие стойкие и просто начинают бежать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, донбасс, пётр скоробогатый, всу, мобилизация, украинская армия, фронт, обрушение, украина
Новости, Россия, США, Донбасс, Пётр Скоробогатый, ВСУ, мобилизация, украинская армия, фронт, обрушение, Украина

"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов

05:00 25.04.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
По мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные ВСУ все медленнее набираются опыта или вообще его не получают. Личного состава еще хватает, но его качество стремительно ухудшается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В понедельник 22 апреля от Минобороны РФ поступило сообщение, что российские войска освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, за которую давно шли упорные бои.
Дело в том, что у ВСУ исчерпываются фронтовые резервы (но стратегические еще остаются). Личного состава еще хватает, но его качество продолжает падать. Мобилизованная пехота ВСУ серьезно отличается от профессиональных военных, сообщил политолог.
То есть начинает действовать "эффект смешения". Раньше эти профессиональные части ВСУ понемножку разбавлялись мобилизованными, и за счет количества они еще могли держать позиции, добавил редактор.
"Идет тяжелая работа. Она будет идти дальше. Мы входим в президентские выборы в США с горящим фронтом. Он будет гореть и дальше, если внезапно не обрушится. А первые признаки обрушения фронта уже налицо", - отметил Скоробогатый.
По мере выбывания профессиональных военных новые мобилизованные ВСУ все медленнее набираются опыта или вообще его не получают. И если раньше эти части еще могли сидеть в окопах под огнем нашей артиллерии, то сейчас они уже не такие стойкие и просто начинают бежать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 08:17
Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потериГлавная цель Запада, в том числе Великобритании и США, в Центральной Азии — создание нового антироссийского фронта. А еще лучше очага нестабильности, для стабилизации которого России придется тратить ресурсы, и это задержит освобождение Украины
 
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