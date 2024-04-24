https://ukraina.ru/20240424/1054682799.html

Запорожский фронт. ВСУ пытаются уничтожать российские танки немецкими электромагнитными минами

Запорожский фронт. ВСУ пытаются уничтожать российские танки немецкими электромагнитными минами - 24.04.2024 Украина.ру

Запорожский фронт. ВСУ пытаются уничтожать российские танки немецкими электромагнитными минами

На Донецком направлении сейчас все внимание приковано к населенному пункту Очеретино (городок на севере от Авдеевки), центр и юго-восточные окраины которого были в понедельник стремительно взяты российскими подразделениями – над административным зданием водружен российский флаг

2024-04-24T08:26

2024-04-24T08:26

2024-04-24T09:02

эксклюзив

сво

спецоперация

работино

новороссия

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Необычность этой ситуации в том, что впервые с лета 2022 года этот достаточно немаленький городок взяли очень быстро – без утомительных многомесячных штурмов и многочисленных потерь.Некоторые эксперты поспешили быстрое освобождение Очеретино привести как наглядный пример слома ВСУ и его проявившейся сейчас неспособности оказывать упорное и длительное сопротивление российской армии. Однако собеседники издания Украина.ру считают, что говорить о надломе ВСУ было бы шапкозакидательством и преждевременным оптимизмом."Я и мои коллеги волонтеры тесно общаемся с военными на донецком фронте. Они с иронией относятся к разговорам о том, что вот-вот ВСУ посыпится, осталось немного подождать. Это не соответствует действительности. Быстрое освобождение Очеретино явилось следствием хорошо продуманной операции нашей армии, когда, действуя внезапно, хорошо поработали наши штурмовые группы под прикрытием авиации и артиллерии плюс хорошая работа РЭБ, не позволившая укропам уничтожать нашу технику и живую силу.Ну и сильный отвлекающий удар по Красногоровке, который не позволил украинскому командованию быстро перебросить, оттуда как резервы, так и лучшую в ВСУ группу операторов беспилотников-камикадзе. Они всё пытались уничтожить наш Чудо-Танк, но не получилось", - рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова.Остатки авдеевского гарнизона сейчас растянуты по всей линии фронта. Они не были готовы к стремительному марш-броску российских подразделений вдоль железной дороги на Очеретино. Резервы для его защиты перебросить не смогли. Это и предопределило почти полное освобождение этого населенного пункта.Успех на Очеретино не следует преувеличивать, а воспринимать в концепции уничтожения остатков авдеевского гарнизона противника. Это успех в фактическом тылу ВСУ. Это тактический успех, а не стратегический."С кем бы я не говорила из донецких военных, они прогнозируют, что к понедельнику министерство обороны отчитается о полном освобождении Очеретино. Возможно и раньше. Все гадают: куда после двинут наши? Одни говорят, что пойдут отодвигать укропов от Горловки, другие – брать Курахово. Но никто ничего точно не знает.В Новобахмутовке мы тоже сильно давим укропов – противник отходит к Соловьево.Что касается Красногоровки, то это украинская Курская дуга. Тут хохлы как бы врезались в наши позиции. Поэтому в этом месте надо, как считают военные, выровнять фронт.", - сообщила Бобкова.Она вместе с коллегами-волонтерами во вторник побывала в Запорожской области, на гуляй-польском направлении, а также у бойцов, которые сражаются в Работино и в Вербном/Вербовом."Увы, украинские дроны на этом участке имеют перевес над нашими. Очень тяжело передвигаться в этом районе: укропы бьют FPV-дронами и по военным машинам, и по гражданским. Поэтому дороги там перекрыты. Приходилось добираться до нужного места по проселочным дорогам.Укропы стали по ночам сбрасывать с дронов немецкие электромагнитные мины, которые реагируют на металл. Вот вы танкист. Проехали днем по дороге. Думаете, что она безопасна и потом за дорогой, проезжая снова в этом месте, следите не особо внимательно. А укропские дроны ночью забросали дороги этими минами. И вот вы едете рядом с миной, которая подает радиосигнал, понимает, что рядом железо, и взрывается", - сообщила Бобкова.Российские подразделения продолжают продвигаться в центре Работино, а также идут к северо-западу от Вербного по посадкам в сторону Работино, уничтожая остатки западной техники, оставшиеся после ухода 47-й ошсбр ВСУ на Авдеевку."Практически все те, кто воюет на запорожском фронте, с которыми мы общались, с юга России – наши, южнорусские: это и Новороссийская десантно-штурмовая бригада, это и 22-я бригада специального назначения из Ростова, это и танкисты с Кубани, были и бойцы родом со Ставрополья.Мы им всем раздавали сейчас флаги Новороссии. Провели такую акцию. А то на фронте и блокпостах каких только флагов не встретишь, а новороссийских нет. Ребята обрадовались. Они понимают, что воюют не на каком-то там "юге Украины", а в Новороссии. Одни нам сказали, что вывесим флаг Новороссии в Запорожье, когда его освободим, а танкисты, воюющие в Работино, - что водрузят его в русском Киеве", - закончила свой рассказ Бобкова.

https://ukraina.ru/20240423/1054651291.html

https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html

https://ukraina.ru/20240419/1054591596.html

работино

новороссия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, работино, новороссия