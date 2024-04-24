https://ukraina.ru/20240424/1054681210.html

Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для Украины

Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для Украины - 24.04.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для Украины

После одобрения нового пакета помощи Украина получит снаряды и танки в малом количестве. Но есть две рискованные опции, которые попытаются использовать США. Это истребители F-16 и дальнобойные ракетные системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2024-04-24T03:30

2024-04-24T03:30

2024-04-24T03:30

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европа

дмитрий дробницкий

впк

f-16

танки

ракеты

atacms

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На днях палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд.Теперь надо следить за тем, какую матчасть могут предложить на эти деньги. Тут начинается самое интересное, потому что какая матчасть есть у объединенного Запада неясно, рассказал политолог.Одна из них рискованная, это F-16 и боеприпасы к ним. Европу попытаются пропихнуть ближе к противостоянию с Россией, потому что F-16 взлетать с украинской территории будет крайне сложно, отметил американист.Вторая опция — это дальнобойные системы, не только ATACMS. Европу начнут "утрамбовывать", чтобы она поставила самые разные ракеты, прежде всего Германию ради поставок Taurus, добавил он.И это будет означать, что на 40 млрд долларов, по крайней мере, до выборов будут поставлять Украине в значительной степени именно дальнобойные системы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054673458.html

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новости, сша, украина, европа, дмитрий дробницкий, впк, f-16, танки, ракеты, atacms, вооружение, военная помощь, истребитель