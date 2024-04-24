https://ukraina.ru/20240424/1054679178.html
Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове - 24.04.2024 Украина.ру
Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет, при этом он находится на отшибе. Полтава в этом плане намного важнее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T03:50
2024-04-24T03:50
2024-04-24T03:50
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Если ВС РФ зайдут в Черниговскую область, то вражеские ДРГ будут снова пытаться уничтожить российские колонны. На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады, рассказал историк.Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет. В этом смысле его можно сравнить с Черкассами. И там, и там когда-то была мощная химическая промышленность и заводы радиоприборов, добавил эксперт.В Чернигове был завод, который ремонтировал технику для обслуживания аэродромов. Несмотря на то, что уже во всю шли боевые действия на Донбассе, Украина этот завод благополучно скинула с баланса министерства обороны и "раздербанила", отметил Стаценко.В Черниговской области ВС РФ придется каждую колонну обеспечивать обороной. Для этого понадобится маленькая войсковая операция. Потому что устроить для российских военных засаду с минированием дорог и ударами по бензовозам для Украины не проблема, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054673458.html
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новости, чернигов, украина, полтава, всу, вс рф, наступление, сво, завод, черкассы, транспорт, россия
Новости, Чернигов, Украина, Полтава, ВСУ, ВС РФ, наступление, СВО, завод, Черкассы, транспорт, Россия
Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет, при этом он находится на отшибе. Полтава в этом плане намного важнее. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
Если ВС РФ зайдут в Черниговскую область, то вражеские ДРГ будут снова пытаться уничтожить российские колонны. На Украине полно людей с автоматами, которые умеют бегать по лесам и устраивать засады, рассказал историк.
Никакого стратегического значения для военно-экономической системы Украины Чернигов не имеет. В этом смысле его можно сравнить с Черкассами. И там, и там когда-то была мощная химическая промышленность и заводы радиоприборов, добавил эксперт.
В Чернигове был завод, который ремонтировал технику для обслуживания аэродромов. Несмотря на то, что уже во всю шли боевые действия на Донбассе, Украина этот завод благополучно скинула с баланса министерства обороны и "раздербанила", отметил Стаценко.
"Более того, Чернигов находится на отшибе. Это не самый важный транспортный узел. Полтава гораздо важнее. Поэтому я не думаю, что нам есть смысл лезть в этот медвежий угол", - указал публицист.
В Черниговской области ВС РФ придется каждую колонну обеспечивать обороной. Для этого понадобится маленькая войсковая операция. Потому что устроить для российских военных засаду с минированием дорог и ударами по бензовозам для Украины не проблема, резюмировал собеседник издания.