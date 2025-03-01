https://ukraina.ru/20250301/1061366956.html

Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом

Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом - 01.03.2025 Украина.ру

Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом

Недавний заход российских подразделений в Сумскую область со стороны Свердликово — это обеспечение внешнего периметра котла. А когда ВС РФ ликвидируют этот котел, войска России двинутся в Сумскую область широким фронтом. Уже в апреле эта задача должна быть решена

2025-03-01T07:10

2025-03-01T07:10

2025-03-01T07:10

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сумская область

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

всу

вс рф

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, подразделения ВС РФ занимают высоты, обеспечивая внешний периметр котла, чтобы не дать противнику прорваться.Он также добавил, что еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и “спасать не собирается”.“Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел”, — резюмировал собеседник издания.На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские военные пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

https://ukraina.ru/20250222/1061244449.html

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новости, россия, украина, сумская область, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, вс рф