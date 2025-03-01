Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Недавний заход российских подразделений в Сумскую область со стороны Свердликово — это обеспечение внешнего периметра котла. А когда ВС РФ ликвидируют этот котел, войска России двинутся в Сумскую область широким фронтом. Уже в апреле эта задача должна быть решена
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, подразделения ВС РФ занимают высоты, обеспечивая внешний периметр котла, чтобы не дать противнику прорваться.
“Это будет сдерживающим фактором. Сжиматься котел будет внутрь: внутри-сжимать, снаружи-удерживать. А когда мы ликвидируем этот котел, наши войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону. Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим”, — заявил Евсеев.
Он также добавил, что еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и “спасать не собирается”.
“Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел”, — резюмировал собеседник издания.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские военные пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины.
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