Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом - 01.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250301/1061366956.html
Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом
Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом - 01.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом
Недавний заход российских подразделений в Сумскую область со стороны Свердликово — это обеспечение внешнего периметра котла. А когда ВС РФ ликвидируют этот котел, войска России двинутся в Сумскую область широким фронтом. Уже в апреле эта задача должна быть решена
2025-03-01T07:10
2025-03-01T07:10
новости
россия
украина
сумская область
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898324_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_671d34dcae3701b09cc1700c8e160922.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, подразделения ВС РФ занимают высоты, обеспечивая внешний периметр котла, чтобы не дать противнику прорваться.Он также добавил, что еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и “спасать не собирается”.“Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел”, — резюмировал собеседник издания.На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские военные пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
https://ukraina.ru/20250222/1061244449.html
россия
украина
сумская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898324_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0e02fcd289dacd546618b70ee5505114.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом

07:10 01.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Недавний заход российских подразделений в Сумскую область со стороны Свердликово — это обеспечение внешнего периметра котла. А когда ВС РФ ликвидируют этот котел, войска России двинутся в Сумскую область широким фронтом. Уже в апреле эта задача должна быть решена
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, подразделения ВС РФ занимают высоты, обеспечивая внешний периметр котла, чтобы не дать противнику прорваться.
“Это будет сдерживающим фактором. Сжиматься котел будет внутрь: внутри-сжимать, снаружи-удерживать. А когда мы ликвидируем этот котел, наши войска широким фронтом войдут в Сумскую область, чтобы создавать санитарную зону. Надеюсь, в апреле мы эту задачу решим”, — заявил Евсеев.
Он также добавил, что еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и “спасать не собирается”.
“Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел”, — резюмировал собеседник издания.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские военные пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины.
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
22 февраля, 07:15
Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — АнпилоговНа фоне процесса российско-американского сближения Украина хотела предпринять какие-либо наступательные операции, но проблема ВСУ в том, что баланс сил давно не в их пользу. Поэтому отступление украинских войск на рубеж Днепра было бы самым выгодным с точки зрения военной науки
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
 
НовостиРоссияУкраинаСумская областьКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить
07:45В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО
07:30Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
07:15Будут цепляться за Юнаковку до последнего: военкор рассказал, как ВСУ могут помешать ВС РФ
07:10Военный эксперт назвал месяц, в котором ВС РФ войдут в Сумскую область широким фронтом
07:00Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции
06:45Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУ
06:30Миру интересно посмотреть, кто будет после “последователя” Зеленского — политолог
06:29Неделя в фотографиях. Загадочная встреча в Стамбуле, скандал в Овальном кабинете и прорыв границы
06:00Американские вассалы: Лозанский объяснил, почему Европе так тяжело отказаться от спонсирования ВСУ
05:45Горлышко сжимается: Евсеев раскрыл, как российские войска окружат ВСУ в Судже
05:34"Вышвырнули из Белого дома". Зеленский и Трамп: кто кого "дожал" и почему такое стало возможно
05:30Никто не загоняет Украину в угол лучше, чем она сама себя — Копылов
05:15Развязка в Курской области все ближе: Ермаков рассказал о решающем шаге ВС РФ
05:00Россия не может “сократить 2 танка в 2 раза”: Прокопенко о предложении Трампа
01:29Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне
23:42Михаил Павлив: Актер Зеленский поругался в Белом доме с шоуменом Трампом, чтобы вернуться через год
23:36Как Зеленский поссорился с Трампом на глазах у всего мира
23:26Благосклонностью США нельзя злоупотреблять. В Белом доме отреагировали на поведение Владимира Зеленского
22:57ООН приостановила помощь некоторым регионам Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США
Лента новостейМолния