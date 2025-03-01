Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны - 01.03.2025 Украина.ру
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Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны
Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны - 01.03.2025 Украина.ру
Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны
На Украине опасаются, как бы западные партнёры не договорились с Россией за спиной Киева и опасаются обострения внутренних противоречий по мере сокращения внешней поддержки Запада.
2025-03-01T08:18
2025-03-01T08:18
эксклюзив
украина
эксперты
дональд трамп
запад
ес
нато
вадим карасев
андрей ермолаев
еврокомиссия
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Сегодня нет коллективного Запада, есть трамповская Америка и есть остатки байденовской Европы, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Поэтому нет прежней абсолютной коллективной поддержки политического Запада Киеву, констатировал он в эфире ютуб-канала "Дикий Live".Политолог отметил, что некоторые политические силы на Украине чувствуют этот раздрай и потому не так однозначно, как прежде, поддерживают резолюции, декларации и законодательные проекты, которые инициируются властью.Так, провал в парламенте первого голосования в поддержку Зеленского (позднее со второй попытки всё же проголосовали — Ред.) Карасёв назвал символичным - "как-то страх проходит у депутатов, чувствуют, наверное, перемены...".Вообще на Украине очень важным фактором легитимности власти является внешняя поддержка, прежде всего Запада, поскольку Киев держит курс на коллективный Запад, а это США, Евросоюз, НАТО, считает эксперт."НАТО и ЕС — две опоры евроатлантической интеграции, евроатлантического выбора. На этом же держится легитимность государства Украина, повестка внешняя и внутренняя, политическая повестка Украины и политический курс, как внешний, так и внутренний. Например, любой законопроект, связанный, скажем, с украинизацией… Казалось бы, где там НАТО, а где украинский язык? А это подвязано всё", - сказал Карасёв.Он добавил, что этот украинский выбор сделан ещё в начале 90-х годов - "подальше от России, поближе к Брюсселю, Вашингтону, к НАТО, Еврокомиссии, потом, лучше всего, членство в ЕС и членство в Североатлантическом альянсе".Однако, продолжил политолог, без поддержки Запада власть на Украине сразу начинает терять устойчивость. А Запад сейчас утерял единство, трамписты требуют от Киева смены власти, выборов, а глобалистская Европа — точнее, часть Европы — против. Внутренние силы чувствуют смену геополитического контекста, это будет сказываться на прочности власти, констатировал политолог.Карасёв полагает, что основная схватка сейчас будет происходить внутри Запада — схватка между трамповской Америкой и остаточными глобалистскими силами в Европе. Исход этой схватки ещё не предрешён.При этом, по словам эксперта, Европа не заинтересована в прекращении войны, ей война нужна. Но если Трампу удастся "прижать" Европу, то США и Россия договорятся по украинскому вопросу. Если глобалистам Украина нужна как плацдарм сдерживания России, то Трампу это не интересно."Он считает, что войну Байден проиграл, Америка потратила на это всё впустую деньги, их надо вернуть", - описал ситуацию Карасёв.О том, что США выходят из украинского проекта, заявил европарламентариям известный американский экономист Джеффри Сакс."Трамп не хочет проигрывать. Поэтому война, скорее всего, закончится, потому что Трамп и президент Путин договорятся о её завершении. Если Европа будет продолжать нагнетать обстановку, это не имеет значения — война закончится, так что выбросьте это из головы", - приводит слова экономиста издание "Политнавигатор".Сакс пояснил, что Трамп "не хочет быть с проигравшими, а это — проигравшие". И сказал, что советовал некоторым европейским лидерам ездить не в Киев, а в Москву, поскольку Европа должна быть главным экономическим торговым партнёром России - "это естественные связи".Что будет дальше с Украиной? Отвечая на этот вопрос в эфире одного из ютуб-каналов, украинский политолог Андрей Ермолаев напомнил о труде известного футуролога Элвина Тофлера "Метаморфозы власти"."В этой работе он разделяет всю историю на три большие этапа, связанных с господством - это господство силы, это господство богатства и (это) господство знания. Мы входим в эпоху знания, и это господство проявляется во всём, если раньше империи старые мерились территориями и рынками, кто где захватит и флажок поставит, (то) современный технологический империализм — это господство технологий...", - сказал эксперт, добавив, что технология "может сделать сильным, а может, напротив, осадить и поставить на место".По его словам, примером воплощения этого тезиса может служить "критическая технологическая зависимость Украины (киевского режима — Ред.) в этой войне"."Мы не владеем и не производим технологии, которыми пользуемся. Почему я об этом? Это же касается и социального управления", - констатировал Ермолаев. Он продолжил: установление контроля не обязательно происходит в виде размещения боевых бригад врага или партнёра, это может выглядеть по-другому - управление возможно и через внутренние процессы с использованием мягкой силы."В этом отношении что будет достигаться в Украине? В Украине будет достигаться внутренняя метаморфоза, перезагрузка внутри. Причём, на этой перезагрузкой, как я понимаю, сейчас работают и в Вашингтоне, и в Москве. Они конкурируют за эту перезагрузку. О том, как бы видела перезагрузку Москва, откровенно написал "ястреб" Караганов… Но я убеждён, что в Вашингтоне есть своё видение, как перезагружать Украину после войны с точки зрения политической и социальной структуры, какие лидеры целесообразны, кому проложить соломкой, а кому подставить подножку", - сказал политолог.Ермолаев пояснил — это потому, что "гарантией того, что сделка будет длинной, являются не сами подписи и не деньги, а то, что система, которая изменяется, сама будет частью этой договорённости".В выращивании этих внутренних сил-гарантов сохранения сделки США и Россия будут не просто конкурентами, но противниками, считает эксперт. По его словам, Трампа совершенно напрасно подозревают в пророссийскости, напротив, он своё не отдаст ни с редкоземом, ни с территориальным влиянием, ни с возможностями дальнейшей игры вокруг Украины.Более подробно на эту тему — в материале Сергея Зуева "Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда стремились"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, эксперты, дональд трамп, запад, ес, нато, вадим карасев, андрей ермолаев, еврокомиссия
Эксклюзив, Украина, эксперты, Дональд Трамп, Запад, ЕС, НАТО, Вадим Карасев, Андрей Ермолаев, Еврокомиссия

Трамп не хочет быть проигравшим. Украинские эксперты и политики о будущем страны

08:18 01.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине опасаются, как бы западные партнёры не договорились с Россией за спиной Киева и опасаются обострения внутренних противоречий по мере сокращения внешней поддержки Запада.
Сегодня нет коллективного Запада, есть трамповская Америка и есть остатки байденовской Европы, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Поэтому нет прежней абсолютной коллективной поддержки политического Запада Киеву, констатировал он в эфире ютуб-канала "Дикий Live".
Политолог отметил, что некоторые политические силы на Украине чувствуют этот раздрай и потому не так однозначно, как прежде, поддерживают резолюции, декларации и законодательные проекты, которые инициируются властью.
Так, провал в парламенте первого голосования в поддержку Зеленского (позднее со второй попытки всё же проголосовали — Ред.) Карасёв назвал символичным - "как-то страх проходит у депутатов, чувствуют, наверное, перемены...".
Вообще на Украине очень важным фактором легитимности власти является внешняя поддержка, прежде всего Запада, поскольку Киев держит курс на коллективный Запад, а это США, Евросоюз, НАТО, считает эксперт.
"НАТО и ЕС — две опоры евроатлантической интеграции, евроатлантического выбора. На этом же держится легитимность государства Украина, повестка внешняя и внутренняя, политическая повестка Украины и политический курс, как внешний, так и внутренний. Например, любой законопроект, связанный, скажем, с украинизацией… Казалось бы, где там НАТО, а где украинский язык? А это подвязано всё", - сказал Карасёв.
Он добавил, что этот украинский выбор сделан ещё в начале 90-х годов - "подальше от России, поближе к Брюсселю, Вашингтону, к НАТО, Еврокомиссии, потом, лучше всего, членство в ЕС и членство в Североатлантическом альянсе".
Однако, продолжил политолог, без поддержки Запада власть на Украине сразу начинает терять устойчивость. А Запад сейчас утерял единство, трамписты требуют от Киева смены власти, выборов, а глобалистская Европа — точнее, часть Европы — против. Внутренние силы чувствуют смену геополитического контекста, это будет сказываться на прочности власти, констатировал политолог.
Карасёв полагает, что основная схватка сейчас будет происходить внутри Запада — схватка между трамповской Америкой и остаточными глобалистскими силами в Европе. Исход этой схватки ещё не предрешён.
При этом, по словам эксперта, Европа не заинтересована в прекращении войны, ей война нужна. Но если Трампу удастся "прижать" Европу, то США и Россия договорятся по украинскому вопросу. Если глобалистам Украина нужна как плацдарм сдерживания России, то Трампу это не интересно.
"Он считает, что войну Байден проиграл, Америка потратила на это всё впустую деньги, их надо вернуть", - описал ситуацию Карасёв.
О том, что США выходят из украинского проекта, заявил европарламентариям известный американский экономист Джеффри Сакс.
"Трамп не хочет проигрывать. Поэтому война, скорее всего, закончится, потому что Трамп и президент Путин договорятся о её завершении. Если Европа будет продолжать нагнетать обстановку, это не имеет значения — война закончится, так что выбросьте это из головы", - приводит слова экономиста издание "Политнавигатор".
Сакс пояснил, что Трамп "не хочет быть с проигравшими, а это — проигравшие". И сказал, что советовал некоторым европейским лидерам ездить не в Киев, а в Москву, поскольку Европа должна быть главным экономическим торговым партнёром России - "это естественные связи".
Что будет дальше с Украиной? Отвечая на этот вопрос в эфире одного из ютуб-каналов, украинский политолог Андрей Ермолаев напомнил о труде известного футуролога Элвина Тофлера "Метаморфозы власти".
"В этой работе он разделяет всю историю на три большие этапа, связанных с господством - это господство силы, это господство богатства и (это) господство знания. Мы входим в эпоху знания, и это господство проявляется во всём, если раньше империи старые мерились территориями и рынками, кто где захватит и флажок поставит, (то) современный технологический империализм — это господство технологий...", - сказал эксперт, добавив, что технология "может сделать сильным, а может, напротив, осадить и поставить на место".
По его словам, примером воплощения этого тезиса может служить "критическая технологическая зависимость Украины (киевского режима — Ред.) в этой войне".
"Мы не владеем и не производим технологии, которыми пользуемся. Почему я об этом? Это же касается и социального управления", - констатировал Ермолаев. Он продолжил: установление контроля не обязательно происходит в виде размещения боевых бригад врага или партнёра, это может выглядеть по-другому - управление возможно и через внутренние процессы с использованием мягкой силы.
"В этом отношении что будет достигаться в Украине? В Украине будет достигаться внутренняя метаморфоза, перезагрузка внутри. Причём, на этой перезагрузкой, как я понимаю, сейчас работают и в Вашингтоне, и в Москве. Они конкурируют за эту перезагрузку. О том, как бы видела перезагрузку Москва, откровенно написал "ястреб" Караганов… Но я убеждён, что в Вашингтоне есть своё видение, как перезагружать Украину после войны с точки зрения политической и социальной структуры, какие лидеры целесообразны, кому проложить соломкой, а кому подставить подножку", - сказал политолог.
Ермолаев пояснил — это потому, что "гарантией того, что сделка будет длинной, являются не сами подписи и не деньги, а то, что система, которая изменяется, сама будет частью этой договорённости".
В выращивании этих внутренних сил-гарантов сохранения сделки США и Россия будут не просто конкурентами, но противниками, считает эксперт. По его словам, Трампа совершенно напрасно подозревают в пророссийскости, напротив, он своё не отдаст ни с редкоземом, ни с территориальным влиянием, ни с возможностями дальнейшей игры вокруг Украины.
Более подробно на эту тему — в материале Сергея Зуева "Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда стремились"
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертыДональд ТрампЗападЕСНАТОВадим КарасевАндрей ЕрмолаевЕврокомиссия
 
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