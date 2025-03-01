Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева” - 01.03.2025 Украина.ру
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Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева” - 01.03.2025 Украина.ру
Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
Судить о взглядах на Владимира Зеленского со стороны США можно по заголовкам, которые появляются в новостных лентах даже у, казалось бы, нейтральных СМИ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
2025-03-01T07:30
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“Когда речь заходит о Зеленском, даже The Hill, позиционирующая себя как "беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом", называет его "безумным королем Киева". Автор статьи, Джон Мак Глион, описывает, как "комик по иронии судьбы и с помощью СМИ превратился в воплощение мужества, киевского Черчилля, воина, выступающего против тирании", — отметил собеседник издания.Цитируя автора публикации, Лозанский напомнил, что тот пришел к выводу, что Зеленский вместо того, чтобы быть героем, является человеком, который не позволит войне закончиться.“Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Выхода нет. Потому что, если закончится война, закончится и его президентство. И это, более чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться", — пишет Глион, на которого эксперт и ссылается.По словам Лозанского, так и видят Зеленского в США.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
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новости, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина, киев
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Киев

Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”

07:30 01.03.2025
 
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Судить о взглядах на Владимира Зеленского со стороны США можно по заголовкам, которые появляются в новостных лентах даже у, казалось бы, нейтральных СМИ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
“Когда речь заходит о Зеленском, даже The Hill, позиционирующая себя как "беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом", называет его "безумным королем Киева". Автор статьи, Джон Мак Глион, описывает, как "комик по иронии судьбы и с помощью СМИ превратился в воплощение мужества, киевского Черчилля, воина, выступающего против тирании", — отметил собеседник издания.
Цитируя автора публикации, Лозанский напомнил, что тот пришел к выводу, что Зеленский вместо того, чтобы быть героем, является человеком, который не позволит войне закончиться.
“Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Выхода нет. Потому что, если закончится война, закончится и его президентство. И это, более чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться", — пишет Глион, на которого эксперт и ссылается.
По словам Лозанского, так и видят Зеленского в США.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 17:46
"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу Накануне визита Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения о ресурсах и якобы гарантиях безопасности, украинские эксперты проанализировали события последних дней. В своих оценках они чаще всего применяли слова "туземцы", "колония", "утрата государственности", "гауляйтер" и "внешнее управление".
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
 
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