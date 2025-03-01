Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”

"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу

Накануне визита Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения о ресурсах и якобы гарантиях безопасности, украинские эксперты проанализировали события последних дней. В своих оценках они чаще всего применяли слова "туземцы", "колония", "утрата государственности", "гауляйтер" и "внешнее управление".