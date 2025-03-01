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Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева” - 01.03.2025 Украина.ру
Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
Судить о взглядах на Владимира Зеленского со стороны США можно по заголовкам, которые появляются в новостных лентах даже у, казалось бы, нейтральных СМИ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
2025-03-01T07:30
2025-03-01T07:30
2025-03-01T07:30
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“Когда речь заходит о Зеленском, даже The Hill, позиционирующая себя как "беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом", называет его "безумным королем Киева". Автор статьи, Джон Мак Глион, описывает, как "комик по иронии судьбы и с помощью СМИ превратился в воплощение мужества, киевского Черчилля, воина, выступающего против тирании", — отметил собеседник издания.Цитируя автора публикации, Лозанский напомнил, что тот пришел к выводу, что Зеленский вместо того, чтобы быть героем, является человеком, который не позволит войне закончиться.“Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Выхода нет. Потому что, если закончится война, закончится и его президентство. И это, более чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться", — пишет Глион, на которого эксперт и ссылается.По словам Лозанского, так и видят Зеленского в США.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
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новости, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, украина, киев
Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
Судить о взглядах на Владимира Зеленского со стороны США можно по заголовкам, которые появляются в новостных лентах даже у, казалось бы, нейтральных СМИ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
“Когда речь заходит о Зеленском, даже The Hill, позиционирующая себя как "беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом", называет его "безумным королем Киева". Автор статьи, Джон Мак Глион, описывает, как "комик по иронии судьбы и с помощью СМИ превратился в воплощение мужества, киевского Черчилля, воина, выступающего против тирании", — отметил собеседник издания.
Цитируя автора публикации, Лозанский напомнил, что тот пришел к выводу, что Зеленский вместо того, чтобы быть героем, является человеком, который не позволит войне закончиться.
“Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Выхода нет. Потому что, если закончится война, закончится и его президентство. И это, более чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться", — пишет Глион, на которого эксперт и ссылается.
По словам Лозанского, так и видят Зеленского в США.