700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление России
Украинские историки не жалеют желчи, описывая процесс формирования Русской православной церкви. Ещё бы – ведь Москва буквально "украла" у Киева первородство, которым тот обладал благодаря Св. Владимиру!
Однако, тщательное рассмотрение истории перехода главенствующей роли в русском православии от Киева к Москве позволяет прийти к выводу – он был предопределён. Что, однако, не умаляет роли человека, который 1 марта 1325 года перенёс митрополичью кафедру в Москву – святителя Петра.
Родился он ориентировочно в 1260 году на Волыни. Да, а чему вы удивляетесь? Тогда ещё не знали, что украинцам нельзя доверять… Тогда и о существовании украинцев-то не знали… Вообще же, уроженцами территории нынешней Украины были многие влиятельные деятели средневековой Руси. С Волыни, например, был ближайший соратник и родственник Дмитрия Донского – Димитрий Боброк. Это, впрочем, было позже – спустя более чем полстолетия.
Ещё до рождения ребёнка его матери, которую, вероятно, звали Евпраксией, было видение, которое трактовалось позже как признак благодатной предызбранности.
Другим сигналом был случай во время учёбы – ученье не давалось отроку (кстати, его мирское имя нам неизвестно), но однажды во сне ему явился некий муж в святительском облачении, который благословил будущего митрополита. Учёба пошла как по маслу. Примерно полвека спустя тот же сюжет повторился с сыном ростовского боярина Кирилла отроком Варфоломеем, которого мы сейчас чтим как Св. Сергия Радонежского.
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Далее послушание и обучение искусству богомаза в монастыре. Став иеромонахом Пётр испросил разрешения на отшельничество и создал скит на реке Рате на Галичине (где-то между Равой-Русской и Белзом). Вскоре вокруг скита образовался Новодворский Спасо-Преображенского монастырь (последние о нём упоминания относятся к XV веку, когда он перешёл в унию).
Там он в конце XIII века написал икону Божией Матери, ставшую позже чудотворной и названную "Петровской" (оригинал её считается утраченным). Эта икона была подарена киевскому митрополиту Максиму, который очень её ценил и в 1299 году забрал с собой во Владимир-на-Клязьме. Место это, с одной стороны, было более спокойным (в лесную глухомань реже наезжали татары), а с другой – более близким к местам, требующим пастырского надзора – в это время постепенно шла христианизация финно-угорских народов.
Князь Юрий Львович Галицкий счёл эту ситуацию неправильной, испросил у базилевса Андроника II Палеолога и патриарха Константинопольского Афанасия I разрешения на создание Галицкой митрополии. Митрополия была создана, после смерти митрополита Нифонта примерно в 1307 году князь, очень почитавший таланты ратского игумена Петра, предложил его кандидатуру, но тут из Владимира дошла весть о смерти в 1305 году Максима.
На утверждение к патриарху отправились Пётр из Галича и Геронтий из Владимира. Последний взял с собой писанную Петром икону, что было ошибкой: ночью явилась ему Божия Матерь и прорекла: "напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский игумен Пётр, возведён будет на престол Русской митрополии".
В 1308 году Пётр вернулся на Русь и вскоре из Киева отправился во Владимир. Там, впрочем, жизнь не была лёгкой.
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Великий князь Владимирский Михаил Ярославович Тверской Петра не жаловал – он-то надеялся увидеть митрополитом Геронтия. Благочестие нового митрополита его настроений не переменило.
Было ли дело в конфликте с Михаилом Тверским или в прозрении о великой судьбе городка на Боровицком холме, но Пётр поддержал Юрия Даниловича Московского, который претендовал (надо сказать – без особых на то прав) на великое княжение. Это означало жестокую борьбу. В 1311 году в Переяславе был даже собран собор для суда над Петром, которого тверской епископ обвинил во взяточничестве. Собор обвинения отверг.
В 1312 или 1313 году святитель Пётр посетил Орду, получив от хана Узбека ярлык, дающий митрополиту право суда над священниками, чего ранее не было. Это выглядело (а возможно и являлось) благодарностью хана за поддержку Москвы. Тут историки к единому мнению не пришли. Одни считают, что хан Узбек и сын его, Джанибек, благоволили к Москве. Другие полагают, что Орда просто действовала согласно принципу разделяй и властвуй.
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Похоже всё же на второе. После кровавой развязки княжеской усобицы (Михаил был казнён в Орде по доносу Юрия, Юрий убит в Орде же сыном тверского князя Дмитрием Михайловичем Грозные Очи, который опять же был казнён по поведению хана) великий стол достался Александру Михайловичу Тверскому.
Но митрополит Пётр свой выбор сделал – в 1325 году он, по приглашению московского князя Ивана Даниловича, прозванного позже Калитой, переехал из Владимира в Москву.
Перенос резиденции митрополита в Москву сопровождался знаковым событием: спустя год по желанию и совету митрополита Иван Калита заложил каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.
"Если ты послушаешь меня, сын мой, и создашь храм Пресвятой Богородице, то и сам прославишься больше князей других, и город твой будет прославлен: святители поживут в нем и взыдут руки его на врагов его, и Бог в нём прославится, и кости мои здесь положены будут", — воззвал митрополит к князю.
Сам он до окончания строительства собора не дожил — умер 21 декабря 1326 года. Его тело было погребено в стене собора, в каменном гробу, который он сам приготовил. Пётр стал первым митрополитом Киевским, погребённым в этом соборе. Спустя 13 лет после кончины Петра причислили к лику святых. У его гроба князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому.
А церковь, которую поставили по просьбе святителя, стала главным храмом государства русского. Возведённое при Иване Калите здание в XV веке было разрушено в результате сильного пожара, но новый собор, построенный итальянским мастером Аристотелем Фиораванти по заказу Великого князя Московского Ивана Васильевича (деда, а не более известного внука – Ивана Грозного) на том же месте в 1471-79 годах стоит и поныне. Успенский собор стал местом упокоения митрополитов Киевских, а затем – митрополитов и патриархов Московских. В этом соборе венчались на престол московские великие князья, цари и российские императоры.
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Это не единственный памятник святителю Петру в Москве. В 1317 году он основал за пределами города небольшую обитель, которая носит сейчас название Высоко-Петровского монастыря и дала имя московской улице Петровка. Большая часть современного монастыря построена боярами Нарышкиными (родственниками Петра I по материнской линии) в конце XVII века в стиле, названном позже "нарышкинским (или московским) барокко", но ядро монастыря – храм Петра митрополита, возведённый Алевизом Новым (Алоизио Ламберти да Монтиньяна) в 1514 году.