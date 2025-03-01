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700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление России

700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление России - 01.03.2025 Украина.ру

700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление России

Украинские историки не жалеют желчи, описывая процесс формирования Русской православной церкви. Ещё бы – ведь Москва буквально "украла" у Киева первородство, которым тот обладал благодаря Св. Владимиру!

2025-03-01T07:59

2025-03-01T07:59

2025-03-01T07:59

история

история

православие

московское царство

митрополит

москва

киев

князья

золотая орда

xiv век

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Однако, тщательное рассмотрение истории перехода главенствующей роли в русском православии от Киева к Москве позволяет прийти к выводу – он был предопределён. Что, однако, не умаляет роли человека, который 1 марта 1325 года перенёс митрополичью кафедру в Москву – святителя Петра.Родился он ориентировочно в 1260 году на Волыни. Да, а чему вы удивляетесь? Тогда ещё не знали, что украинцам нельзя доверять… Тогда и о существовании украинцев-то не знали… Вообще же, уроженцами территории нынешней Украины были многие влиятельные деятели средневековой Руси. С Волыни, например, был ближайший соратник и родственник Дмитрия Донского – Димитрий Боброк. Это, впрочем, было позже – спустя более чем полстолетия.Ещё до рождения ребёнка его матери, которую, вероятно, звали Евпраксией, было видение, которое трактовалось позже как признак благодатной предызбранности.Другим сигналом был случай во время учёбы – ученье не давалось отроку (кстати, его мирское имя нам неизвестно), но однажды во сне ему явился некий муж в святительском облачении, который благословил будущего митрополита. Учёба пошла как по маслу. Примерно полвека спустя тот же сюжет повторился с сыном ростовского боярина Кирилла отроком Варфоломеем, которого мы сейчас чтим как Св. Сергия Радонежского.Далее послушание и обучение искусству богомаза в монастыре. Став иеромонахом Пётр испросил разрешения на отшельничество и создал скит на реке Рате на Галичине (где-то между Равой-Русской и Белзом). Вскоре вокруг скита образовался Новодворский Спасо-Преображенского монастырь (последние о нём упоминания относятся к XV веку, когда он перешёл в унию).Там он в конце XIII века написал икону Божией Матери, ставшую позже чудотворной и названную "Петровской" (оригинал её считается утраченным). Эта икона была подарена киевскому митрополиту Максиму, который очень её ценил и в 1299 году забрал с собой во Владимир-на-Клязьме. Место это, с одной стороны, было более спокойным (в лесную глухомань реже наезжали татары), а с другой – более близким к местам, требующим пастырского надзора – в это время постепенно шла христианизация финно-угорских народов.Князь Юрий Львович Галицкий счёл эту ситуацию неправильной, испросил у базилевса Андроника II Палеолога и патриарха Константинопольского Афанасия I разрешения на создание Галицкой митрополии. Митрополия была создана, после смерти митрополита Нифонта примерно в 1307 году князь, очень почитавший таланты ратского игумена Петра, предложил его кандидатуру, но тут из Владимира дошла весть о смерти в 1305 году Максима.На утверждение к патриарху отправились Пётр из Галича и Геронтий из Владимира. Последний взял с собой писанную Петром икону, что было ошибкой: ночью явилась ему Божия Матерь и прорекла: "напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский игумен Пётр, возведён будет на престол Русской митрополии".В 1308 году Пётр вернулся на Русь и вскоре из Киева отправился во Владимир. Там, впрочем, жизнь не была лёгкой.Великий князь Владимирский Михаил Ярославович Тверской Петра не жаловал – он-то надеялся увидеть митрополитом Геронтия. Благочестие нового митрополита его настроений не переменило.Было ли дело в конфликте с Михаилом Тверским или в прозрении о великой судьбе городка на Боровицком холме, но Пётр поддержал Юрия Даниловича Московского, который претендовал (надо сказать – без особых на то прав) на великое княжение. Это означало жестокую борьбу. В 1311 году в Переяславе был даже собран собор для суда над Петром, которого тверской епископ обвинил во взяточничестве. Собор обвинения отверг.В 1312 или 1313 году святитель Пётр посетил Орду, получив от хана Узбека ярлык, дающий митрополиту право суда над священниками, чего ранее не было. Это выглядело (а возможно и являлось) благодарностью хана за поддержку Москвы. Тут историки к единому мнению не пришли. Одни считают, что хан Узбек и сын его, Джанибек, благоволили к Москве. Другие полагают, что Орда просто действовала согласно принципу разделяй и властвуй.Похоже всё же на второе. После кровавой развязки княжеской усобицы (Михаил был казнён в Орде по доносу Юрия, Юрий убит в Орде же сыном тверского князя Дмитрием Михайловичем Грозные Очи, который опять же был казнён по поведению хана) великий стол достался Александру Михайловичу Тверскому.Но митрополит Пётр свой выбор сделал – в 1325 году он, по приглашению московского князя Ивана Даниловича, прозванного позже Калитой, переехал из Владимира в Москву.Перенос резиденции митрополита в Москву сопровождался знаковым событием: спустя год по желанию и совету митрополита Иван Калита заложил каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы."Если ты послушаешь меня, сын мой, и создашь храм Пресвятой Богородице, то и сам прославишься больше князей других, и город твой будет прославлен: святители поживут в нем и взыдут руки его на врагов его, и Бог в нём прославится, и кости мои здесь положены будут", — воззвал митрополит к князю.Сам он до окончания строительства собора не дожил — умер 21 декабря 1326 года. Его тело было погребено в стене собора, в каменном гробу, который он сам приготовил. Пётр стал первым митрополитом Киевским, погребённым в этом соборе. Спустя 13 лет после кончины Петра причислили к лику святых. У его гроба князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому.А церковь, которую поставили по просьбе святителя, стала главным храмом государства русского. Возведённое при Иване Калите здание в XV веке было разрушено в результате сильного пожара, но новый собор, построенный итальянским мастером Аристотелем Фиораванти по заказу Великого князя Московского Ивана Васильевича (деда, а не более известного внука – Ивана Грозного) на том же месте в 1471-79 годах стоит и поныне. Успенский собор стал местом упокоения митрополитов Киевских, а затем – митрополитов и патриархов Московских. В этом соборе венчались на престол московские великие князья, цари и российские императоры.Успенский собор стал каменным свидетельством неразрывности киевского и московского периодов в истории русского православия. И оспаривать это единство — идти против истории.Это не единственный памятник святителю Петру в Москве. В 1317 году он основал за пределами города небольшую обитель, которая носит сейчас название Высоко-Петровского монастыря и дала имя московской улице Петровка. Большая часть современного монастыря построена боярами Нарышкиными (родственниками Петра I по материнской линии) в конце XVII века в стиле, названном позже "нарышкинским (или московским) барокко", но ядро монастыря – храм Петра митрополита, возведённый Алевизом Новым (Алоизио Ламберти да Монтиньяна) в 1514 году.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, православие, московское царство, митрополит, москва, киев, князья, золотая орда, xiv век