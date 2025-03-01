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В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО

В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО - 01.03.2025 Украина.ру

В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО

В этом году военные действия вряд ли прекратятся, так как если Россия не доведет дело до конца и не добьется поставленных целей СВО, ей придется начинать новую войну в худших для страны условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-03-01T07:45

2025-03-01T07:45

2025-03-01T07:45

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“Пока все выглядит так, что СВО надо будет продолжать и в 2026 году. На мой взгляд, для нас принципиально важно освободить юг Украины, потому что это выбьет основу поддержки киевского режима”, — заявил он.По его словам, такой расклад событий намечается, так как уже есть информация, что Владимир Зеленский договорился о передаче Великобритании портов Николаева и Одессы и о том, что передаст им часть Херсонской области под строительство военных баз.Американцы тоже говорят, что в качестве компенсации за финансовую поддержку киевский режим должен предоставить им не только ресурсы, но и порты, напомнил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко сказал, что каждая общественная группа через СМИ продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным.Все думают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему эти цели видит. Подробнее о том, какие варианты все-таки превалируют — в публикации Довольствоваться шестью регионами или ликвидировать Украину: Ищенко о том, чего хотят в РоссииПолный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

https://ukraina.ru/20250225/1061349972.html

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