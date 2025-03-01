В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО - 01.03.2025 Украина.ру
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В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО
В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО - 01.03.2025 Украина.ру
В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО
В этом году военные действия вряд ли прекратятся, так как если Россия не доведет дело до конца и не добьется поставленных целей СВО, ей придется начинать новую войну в худших для страны условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-03-01T07:45
2025-03-01T07:45
новости
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“Пока все выглядит так, что СВО надо будет продолжать и в 2026 году. На мой взгляд, для нас принципиально важно освободить юг Украины, потому что это выбьет основу поддержки киевского режима”, — заявил он.По его словам, такой расклад событий намечается, так как уже есть информация, что Владимир Зеленский договорился о передаче Великобритании портов Николаева и Одессы и о том, что передаст им часть Херсонской области под строительство военных баз.Американцы тоже говорят, что в качестве компенсации за финансовую поддержку киевский режим должен предоставить им не только ресурсы, но и порты, напомнил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко сказал, что каждая общественная группа через СМИ продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным.Все думают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему эти цели видит. Подробнее о том, какие варианты все-таки превалируют — в публикации Довольствоваться шестью регионами или ликвидировать Украину: Ищенко о том, чего хотят в РоссииПолный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
https://ukraina.ru/20250225/1061349972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир зеленский, сво, вс рф, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, СВО, ВС РФ, Владимир Путин

В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО

07:45 01.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В этом году военные действия вряд ли прекратятся, так как если Россия не доведет дело до конца и не добьется поставленных целей СВО, ей придется начинать новую войну в худших для страны условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
“Пока все выглядит так, что СВО надо будет продолжать и в 2026 году. На мой взгляд, для нас принципиально важно освободить юг Украины, потому что это выбьет основу поддержки киевского режима”, — заявил он.
По его словам, такой расклад событий намечается, так как уже есть информация, что Владимир Зеленский договорился о передаче Великобритании портов Николаева и Одессы и о том, что передаст им часть Херсонской области под строительство военных баз.
Американцы тоже говорят, что в качестве компенсации за финансовую поддержку киевский режим должен предоставить им не только ресурсы, но и порты, напомнил эксперт.
“И если мы не освободим юг Украины, задачи СВО не будут выполнены. <...> Конечно, фронтовики устали. Конечно, ребята гибнут. Но наши успехи на четвертый год СВО — это не пиррова победа. Мы побеждаем. Просто победа не будет легкой. И если мы не доделаем дело до конца, нам придется начинать новую войну в худших для нас условиях”, — считает Евсеев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко сказал, что каждая общественная группа через СМИ продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным.
Все думают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему эти цели видит. Подробнее о том, какие варианты все-таки превалируют — в публикации Довольствоваться шестью регионами или ликвидировать Украину: Ищенко о том, чего хотят в России
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 16:28
Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВОУкраина "подвыдохлась" на фоне сменившейся американской риторики, и ситуация в зоне СВО постепенно движется к прекращению "горячей фазы". Однако это не значит, что война заканчивается. Такое заявление 25 февраля в эфире "Соловьёв LIVE" сделал полпред президента в Уральском федеральном округе, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
 
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Заголовок открываемого материала
07:53"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить
07:45В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО
07:30Он не даст остановить войну: Лозанский о “безумном короле Киева”
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