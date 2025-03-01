В 2026 году война еще будет идти: Евсеев о перспективах завершения СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении
В этом году военные действия вряд ли прекратятся, так как если Россия не доведет дело до конца и не добьется поставленных целей СВО, ей придется начинать новую войну в худших для страны условиях. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
“Пока все выглядит так, что СВО надо будет продолжать и в 2026 году. На мой взгляд, для нас принципиально важно освободить юг Украины, потому что это выбьет основу поддержки киевского режима”, — заявил он.
По его словам, такой расклад событий намечается, так как уже есть информация, что Владимир Зеленский договорился о передаче Великобритании портов Николаева и Одессы и о том, что передаст им часть Херсонской области под строительство военных баз.
Американцы тоже говорят, что в качестве компенсации за финансовую поддержку киевский режим должен предоставить им не только ресурсы, но и порты, напомнил эксперт.
“И если мы не освободим юг Украины, задачи СВО не будут выполнены. <...> Конечно, фронтовики устали. Конечно, ребята гибнут. Но наши успехи на четвертый год СВО — это не пиррова победа. Мы побеждаем. Просто победа не будет легкой. И если мы не доделаем дело до конца, нам придется начинать новую войну в худших для нас условиях”, — считает Евсеев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко сказал, что каждая общественная группа через СМИ продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным.
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